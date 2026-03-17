Петр Дерябин

Чужое покаяние под соусом Трампа: тайный разговор о бомбах заставил Белый дом дрожать

Вашингтон превратился в съемочную площадку плохого шпионского боевика, где главный герой путается в показаниях. Дональд Трамп вбросил в инфополе очередную порцию "эксклюзива": якобы один из бывших президентов США признался ему в горьком сожалении о том, что не разбомбил Иран. Реакция последовала мгновенно, превратившись в коллективное короткое замыкание политического истеблишмента.

Фантомные боли старой гвардии

Четверка живых классиков — Буш, Клинтон, Обама и Байден — синхронно ушли в глухую оборону. Их помощники не просто отрицают факт разговора, они буквально вычеркивают Трампа из списков контактов своих боссов. Это не просто спор о словах, это классические фантомные боли по тем временам, когда американское доминирование не требовало оправданий перед микрофоном.

"Ситуация выглядит как попытка легализовать агрессивную риторику через авторитет предшественников, которых Трамп сам же годами смешивал с грязью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Трамп мастерски юзает неопределенность. Не называя имен, он заставляет каждого экс-президента оправдываться. Это превращает серьезную внешнюю политику в грязное белье, которое полощут в прямом эфире на радость избирателям. Пока старики спорят, кто из них больше хотел войны, реальные рычаги управления постепенно выскальзывают из рук Вашингтона.

Сбитый прицел авианосной дипломатии

Пока в Белом доме ищут автора анонимной цитаты, на Ближнем Востоке у США случился серьезный сбитый прицел. Стратегия максимального давления, которую так любит Трамп, столкнулась с реальностью, где авианосцы спешно отходят от иранских берегов. Оказалось, что стальные гиганты стоимостью в миллиарды — отличная мишень для дешевых беспилотников.

Проблема стратегии США Последствие для региона
Ставка на технологическое превосходство Уязвимость ПВО перед роем дронов
Вмешательство во внутренние дела Консолидация иранских элит вокруг КСИР
Использование санкций как оружия Формирование антиамериканских альянсов

Вашингтон пытается играть в "царя горы", но гора давно превратилась в кучу песка. Попытки запугать Тегеран чужими словами выглядят как жест отчаяния. Если раньше угроза бомбардировки заставляла замирать мировые рынки, то сегодня она вызывает лишь ироничные улыбки в Пекине и Москве.

"Мы наблюдаем критический износ всей системы сдерживания, где старые угрозы больше не работают, а новые еще не придуманы", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Иранская ловушка для Белого дома

Трамп заявляет о сожалениях предшественников, но сам оказывается перед той же дилеммой. Иран — это не просто страна, это мощный узел, где любая ошибка ведет к взрывному росту цен на нефть. Разбомбить — значит обрушить мировую экономику. Не разбомбить — значит расписаться в собственной слабости.

Это ловушка. Вашингтон мечется, пытаясь сохранить лицо, но дырявое решето ПВО и неспособность защитить союзников в заливе выдают панику. Сказки о разговорах с бывшими президентами — всего лишь дымовая завеса, маскирующая отсутствие реального плана действий.

"Разрыв между риторикой и возможностями Пентагона стал настолько велик, что политики вынуждены придумывать альтернативную реальность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему экс-президенты отрицают факт разговора с Трампом?

Никто не хочет ассоциироваться с агрессивной риторикой Трампа, особенно в условиях, когда коалиция против Ирана рассыпается. Признание в желании разбомбить суверенное государство — это репутационный суицид.

Чем опасен конфликт США и Ирана для мировой экономики?

Блокировка Ормузского пролива приведет к дефициту нефти, после чего топливный кризис захлестнет Европу и США, ударив по кошелькам рядовых граждан.

Может ли Трамп действительно начать войну?

Трамп прагматик. Он использует угрозы как инструмент торга, но реальная война с Ираном — это билет в один конец для американского доминирования.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран дональд трамп ближний восток
Новости Все >
Роскошь больше не впечатляет: россияне назвали новые признаки успешной жизни
Mazda CX-5 ворвалась в топ продаж: секрет популярности оказался не только в дизайне
Балтийское море хранит смертоносный груз со времён войны: старые боеприпасы всплыли в большой игре
Худеющие зря боятся сладкого: секрет оказался не в запрете, а в правильном выборе десерта
Астрологический куш: пенсионер из Казани сорвал джекпот, доверившись прогнозу по телевизору
Светится белым, пока вы поворачиваете: на перекрестках Великого Новгорода появились новые световые подсказки
Эффект дорогой фактуры: определённый пигмент ткани делает вещи визуально дороже их стоимости
США зажали себя обещаниями: украинский конфликт превращается в проверку на прочность статуса
Мраморный карьер поднимается на 28 метров: веревочные лабиринты башни ждут туристов Карелии
Организм начинает с мелочей: эти симптомы авитаминоза часто остаются без внимания
Сейчас читают
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Новости Украины
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Экономика и бизнес
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Популярное
Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок

Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.

Биржа сорвалась с цепи: стоимость бензина в России растёт вопреки логике спокойных заправок
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Визит Трампа в Пекин сорван: Китай отказывается помогать США после атаки на нефтяные маршруты Любовь Степушова Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать Олег Артюков Поезд входит в поворот как по рельсам: секрет колёс, о котором мало кто знает Сергей Милешкин
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Тихий убийца наносит удар в спину: болезнь Лерчек перешла в стадию системного разрушения
Последние материалы
Mazda CX-5 ворвалась в топ продаж: секрет популярности оказался не только в дизайне
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Балтийское море хранит смертоносный груз со времён войны: старые боеприпасы всплыли в большой игре
Чужое покаяние под соусом Трампа: тайный разговор о бомбах заставил Белый дом дрожать
Худеющие зря боятся сладкого: секрет оказался не в запрете, а в правильном выборе десерта
Астрологический куш: пенсионер из Казани сорвал джекпот, доверившись прогнозу по телевизору
Светится белым, пока вы поворачиваете: на перекрестках Великого Новгорода появились новые световые подсказки
Эффект дорогой фактуры: определённый пигмент ткани делает вещи визуально дороже их стоимости
Мастер маникюра махнул рукой на чистоту? Микротравмы в салонах откроют путь опасному вирусу
США зажали себя обещаниями: украинский конфликт превращается в проверку на прочность статуса
