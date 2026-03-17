Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

"Литва для литовцев": преподаватель сорвал плакат и получил подписку о невыезде от литовских властей

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

В Вильнюсе произошло то, что рано или поздно случается в любой старой коммуналке, когда жильцы перестают договариваться о правилах общежития. Преподаватель университета Константинас Андрияускас решил, что общественный порядок — это не только тишина после одиннадцати, но и отсутствие "неправильных" лозунгов под окнами. Он сорвал плакат "Литва для литовцев", и теперь система, которую он защищал, выписала ему статус подозреваемого. Классический пример того, как идеологический запал приводит к короткому замыканию в юридической цепи.

Фото: commons.wikimedia.org by Alet123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сорванный плакат и "ювелирная" работа полиции

События 11 марта в парке Вингис напоминают попытку мастера маникюра использовать ржавый топор для работы с нежной кутикулой гражданского согласия. Политолог вмешался в акцию в День восстановления независимости, посчитав надпись экстремистской. Однако методы — уничтожение чужого имущества и, возможно, рукоприкладство — моментально превратили его из "голоса разума" в фигуранта уголовного дела. Полиция Вильнюса сработала сухо и по протоколу: нарушение общественного порядка не оправдывается глубокими познаниями в азиатских исследованиях.

"Любое физическое вмешательство в санкционированные акции, даже если их лозунги кажутся спорными, неизбежно вызывает правовую реакцию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Алексей Чернов.

В деле фигурирует и потерпевший — активист Раймондас Шимайтис, который известен своей борьбой против налогов и новых социальных норм. Это столкновение двух миров внутри одной страны — либеральной академии и консервативной улицы. Пока эксперты спорят о тонкостях терминологии, следствие оценивает физический ущерб и "неуказанное количество ударов". Железнодорожная стрелка судьбы Андрияускаса переключилась на путь подписки о невыезде, когда он решил перейти от лекций к прямому действию.

Аргументы сторон: радикализм против порядка

Сам Андрияускас выстраивает свою защиту на эстетике высокого сопротивления: публикует фото с символикой армии на фоне украинского флага. Он искренне считает лозунг "Литва литовцам" вирусом, который заражает общество ненавистью. Его оппонент, напротив, видит в действиях преподавателя попытку вытереть ноги об основополагающие права граждан на выражение мнения. Ситуация обнажила фантомные боли маленького государства, раздираемого между национализмом и глобальной повесткой.

Сторона конфликта Ключевая претензия / Позиция
Константинас Андрияускас Лозунг экстремистский, борьба с языком ненависти.
Раймондас Шимайтис Нарушение прав на протест, физическая агрессия.
Полиция Литвы Статья "Нарушение общественного порядка", расследование.

"Смена лидера или политического климата в таких ситуациях редко меняет юридическую оценку факта хулиганства", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Кирилл Малышев.

Последствия для литовского дискурса

Этот инцидент — не просто драка в парке, а симптом аллергической реакции части общества на правый радикализм. Однако, пытаясь "вылечить" систему, преподаватель сам нарушил её баланс. В итоге либеральное крыло оказалось перед разбитым корытом: вместо содержательной дискуссии о национализме страна получила уголовный скандал. Когда политолог начинает размахивать кулаками, его академическая субъектность моментально умножается на ноль.

"Подобные конфликты показывают, что стамбульские или любые другие договорённости о толерантности в Европе сейчас утратили актуальность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Николай Топорнин.

Вместо ювелирной огранки дефекта идеологии Андрияускас предпочел силовой метод, что в правовом государстве всегда ведет к тупику. Сейчас он вынужден утирать нос своим обвинителям не фактами, а оправданиями в соцсетях. В конечном счете, Литва осталась со своим лозунгом, Шимайтис — со статусом жертвы, а университет — с преподавателем под следствием. Это и есть цена попытки навести порядок в чужой голове с помощью физической силы.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Вильнюсе

За что именно задержали политолога?

Ему предъявлено подозрение в нарушении общественного порядка из-за уничтожения чужого имущества (плаката) и заявления потерпевшего о нанесении ударов.

Считается ли лозунг "Lietuva lietuviams" законным в Литве?

На данный момент акция была санкционирована властями, а сам лозунг официально не признан экстремистским, что делает его демонтаж незаконным.

Какое наказание грозит Константинасу Андрияускасу?

Статья о нарушении общественного порядка предусматривает широкий спектр санкций — от штрафа и общественных работ до лишения свободы.

Экспертная проверка: аналитик Алексей Чернов, юрист Кирилл Малышев, политолог Николай Топорнин
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы литва скандал полиция вильнюс
Новости Все >
Сейчас читают
Экономика и бизнес
Евросоюз
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.