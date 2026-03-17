Петр Дерябин

Дракон затаил дыхание: Пекин поставил Белый дом в очередь и заставляет Трампа ждать ответа

Дональд Трамп оказался в ситуации, которую инженеры называют критическим износом политического механизма. Он буквально умоляет Пекин о переносе визита, который Китай сам же предлагал ему ранее. Ситуация абсурдная: хозяин Белого дома мечется в поисках подтверждения даты, пока восточные партнеры хранят ледяное молчание. Это не просто накладка в графике — это полноценное короткое замыкание всей стратегии "максимального давления".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Восточная ловушка: почему Пекин не спешит открывать двери

Китайские дипломаты работают с точностью мастера маникюра, срезая лишние амбиции Вашингтона в самый неподходящий момент. Пекин обожает согласовывать визиты первых лиц в последнюю секунду. Трамп застрял в неопределенности: даты с 31 марта по 2 апреля висят в воздухе. Без официального подтверждения его статус превращается в "пустой бак" — движения много, а реальной энергии ноль.

"Китай демонстрирует классическую тактику выжидания, заставляя Трампа нервничать перед лицом собственных избирателей", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Пока американская администрация пытается сохранить лицо, система международного права продолжает деформироваться под грузом личных амбиций. Попытка Трампа выдать заминку за тактический ход выглядит как плохая ювелирная огранка дефекта. Всем понятно: Пекин больше не считает Вашингтон единственным полюсом силы, способным диктовать условия.

Внутриполитическая немогучка и фактор Ирана

Для Трампа этот визит — реперная точка в большой сделке. Ему и Нетаньяху нужно как-то закрыть вопрос с Ираном до прилета в Поднебесную. Но вместо триумфального марша получается затор на трассе. Демократы уже готовят методички: "Смотрите, Китай его не принимает, лидер слаб". Это серьезный удар по имиджу "сильной руки", на котором строилась вся кампания.

Проблема Последствие для Вашингтона
Отсутствие дат визита Потеря инициативы в торговых спорах
Давление демократов Снижение рейтинга внутри США
Иранский узел Риск военного обострения без прикрытия

"Политика Трампа сегодня напоминает попытку починить ядерный реактор ржавым скальпелем — слишком грубо и опасно", — объяснил Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация осложняется тем, что попытка Вашингтона показать силу на Ближнем Востоке буксует. Пока Трамп ждет звонка из Пекина, его стратегические инициативы покрываются трещинами. Если визит сорвется, Трамп останется у разбитого корыта своей восточной политики, а ультиматумы Пентагона окончательно обесценятся.

"Мы видим, как старые союзы трещат из-за нежелания учитывать новые реалии распределения ресурсов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

В конечном итоге, попытка Трампа "утереть нос" Пекину обернулась дипломатическим унижением. Вместо триумфального приема он получил очередь за дефицитом внимания. Если в ближайшие дни Пекин не даст отмашку, Трампу придется объяснять Америке, почему "величайший переговорщик" стоит в приемной у Си Цзиньпина.

Ответы на популярные вопросы о визите Трампа в Китай

Почему Китай откладывает подтверждение дат?

Это инструмент психологического давления и демонстрация суверенитета. Пекин показывает, что график американского президента не является приоритетом для КНР.

Как это отразится на конфликте с Ираном?

Трампу нужна поддержка или хотя бы нейтралитет Китая. Без понимания позиции Пекина любая эскалация против Тегерана становится крайне рискованной для экономики США.

Могут ли демократы использовать это в предвыборной гонке?

Безусловно. Любая заминка во внешней политике трактуется оппонентами как признак слабости и потери лидерства на мировой арене.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы политика дипломатия дональд трамп
