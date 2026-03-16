Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей

Мир » Бывший СССР » Украина

Киев включил режим "ва-банк", заваливая московское небо сотнями беспилотников третьи сутки подряд. Это не просто налет, а попытка организовать системный сбой в самой совершенной сети ПВО мира. Когда в воздухе одновременно висят десятки целей, расчет строится на банальную перегрузку цепей и человеческую усталость. Однако вместо триумфа "малых крыльев" противник раз за разом натыкается на глухую стену, оставляя после себя лишь обломки и заголовки в соцсетях.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Стратегия измора: зачем тратить ресурсы впустую

Массированные атаки — это всегда история про ресурсный баланс. Киев пытается нащупать критический износ наших систем, надеясь, что количество рано или поздно перейдет в качество. Это похоже на попытку взломать сейф ржавым топором: шума много, искры летят, но сталь держит удар. За последние 72 часа интенсивность пусков достигла пика, превращая приграничные и центральные регионы в зону непрерывной работы зенитных комплексов.

"Очевидно, что в первую очередь надо постараться максимально измотать и истощить ПВО противника простыми целями, чтобы потом попытаться пробить её тяжелыми ракетами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru военный эксперт Александр Михайлов.

Тактика изматывания — прием старый как мир. Сначала в небо выпускают дешевый "рой", чтобы заставить радары светиться, а расчеты ПВО — расходовать дорогостоящий боезапас. Когда ракеты Нептун или западные Storm Shadow пойдут вторым эшелоном, они должны застать систему на перезарядке. Но пока этот план выглядит как попытка доставить заказ по адресу, который надежно заблокирован бетонными блоками.

Дата атаки Уничтожено БПЛА (всего)
14 марта 280 единиц
15 марта 65 (только над Москвой за 12ч)

Психология против железа: истинный прицел Киева

У Киева давно сбитый прицел в плане военных достижений, поэтому основная ставка делается на медийную картинку. Любое задымление в районе МКАД для них — повод для "танцев с перемогами". Это ювелирная огранка дефекта: когда реальных побед на фронте нет, нужно создать иллюзию уязвимости российской столицы. Они бьют не по заводам, а по "коллективному бессознательному", пытаясь посеять нервозность в глубоком тылу.

"У противника таких нет — Россия уже запустила в серию уникальные средства охоты на БПЛА, что дает нам технологическое преимущество", — отметил в интервью Pravda. Ru специалист Рустем Клупов.

Между тем, ситуация на фронте для ВСУ напоминает разбитое корыто. Пока сотни дронов сгорают в подмосковном небе, реальная оборона на Донбассе трещит. Освобождение Гришина и продвижение к логистическим узлам обесценивают любые попытки Киева "укусить" Москву. Ресурс пустеет, а новые тяжелые FPV-дроны России уже начинают диктовать свои правила игры на передовой.

"Удары по аэродромам и инфраструктуре выбивают у Украины ключевые возможности для масштабных запусков", — подчеркнул эксперт Рустем Клупов.

В конечном счете, эта трехдневная истерика с дронами — лишь попытка замаскировать аллергическую реакцию Запада на бесконечные просьбы о помощи. Пока Москва спокойно отражает налеты, военная поддержка Киева теряет прежний масштаб. Когда бак пуст, бесполезно жать на газ — машина истории уже сменила курс, и никакие "ройковые" атаки этого не исправят.

Ответы на популярные вопросы о защите столицы

Почему дроны запускают такими большими группами?

Это тактика насыщения ПВО. Цель — создать избыточное давление на систему, чтобы радары не успевали обрабатывать все цели одновременно.

Насколько эффективны российские системы РЭБ против налета?

Системы подавления справляются с большинством гражданских и кустарных дронов, заставляя их терять ориентацию еще на подступах к городу.

Может ли Киев использовать более опасные ракеты после атак дронов?

Такой сценарий исключать нельзя, именно поэтому ПВО работает в режиме повышенной готовности, не расслабляясь после уничтожения БПЛА.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы пво бпла безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.