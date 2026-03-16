Русские в Ливане: оспариваемое прошлое и современная борьба за выживание под угрозой бомбардировок

Российская диаспора в Ливане довольно многочисленна и достаточно активна. И так было всегда, начиная с постреволюционных времен и времен Гражданской войны в СССР.

Фото: Анхар Кочнева is licensed under Pravda.Ru Российская диаспора в Ливане

Истоки российской диаспоры в Ливане

Именно в то время в Ливане и в особенности в Бейруте появилось множество выходцев из Российской Империи. В основном, это были бывшие военные, инженеры, представители интеллигенции со своими семьями. Потомки многих из них живут в Ливане до сих пор. Но, увы, не все могут говорить по-русски.

Куда более многочисленной стала волна эмиграции уже во времена СССР. Сюда ехали жены ливанских и палестинских студентов (палестинская диаспора в Ливане — это сотни тысяч человек), рожали детей, которые уже имели больше связей с СССР и потом Российской Федерацией, имели возможность бывать на своей второй родине.

А для некоторых Россия была и остается родиной первой по праву рождения на ее территории.

Испытания войны и утраты

Сейчас многие из них, так же, как и во времена прошлых конфликтов, терзавших ливанскую землю, так или иначе делят судьбу и тяготы с коренными ливанцами. Так же как и ливанцы с юга Ливана или из Южного Пригорода Бейрута, они вынуждены покидать свои дома и искать приют в центрах временного размещения, у родственников или в съемных квартирах. Теряют жилье и имущество из-за израильских бомбардировок. А также теряют источники ранее стабильного дохода.

К примеру, большое количество врачей с российским гражданством в один момент потеряли всё имевшееся в их кабинетах оборудование. Израиль разбомбил здание напротив комплекса, в котором на пяти этажах располагались многочисленные кабинеты медиков, многие из которых либо имеют гражданство РФ, либо являются русскоязычными, так как получали образование в СССР или РФ.

Взрывная волна "прошила" пятиэтажку насквозь. И даже если что-то более или менее уцелело и было выброшено этой волной на улицу, оно было уничтожено прошедшими после бомбардировки ливнями.

Количество предприятий малого бизнеса, принадлежавших гражданам России и смешанным ливанско-российским семьям, уничтоженных израильскими авиаударами, пока никто не подсчитал, но их уже много. Ущерб как катастрофический, так и более-менее неглобальный.

К примеру, во время съемок разрушенного здания в Сайде я заметила пострадавшую от взрывной волны небольшую парикмахерскую одной моей знакомой. Несколько лет тому назад я познакомилась с ее владелицей, у нее работала дочь другой моей знакомой, которая некоторое время жила у меня дома.

У парикмахерской была снесена стеклянная витрина. Вместо нее ветер колыхал огромный кусок брезента. Скорее всего, все то, что находилось внутри, в той или иной степени также было задето и повреждено.

Полностью уничтожен "Русский дом" в южно-ливанской Набатии. Сотрудники живы, они покинули здание и ставший опасным район заблаговременно. Думаю, то, что это здание не являлось "военным объектом Хезбаллы", штабом или складом оружия, очевидно.

К сожалению, есть среди живущих в Ливане гражданок и граждан РФ те, кто откровенно радуется бедам шиитских районов. Преимущественно, это жены и дети сторонников нескольких партий, считающих, что шииты — недограждане страны.

Во время гражданской войны в Ливане нынешние отцы таких семейств реально проливали кровь мусульманской части населения. Годы мира их ничуть не изменили. А теперь их идеологию разделяют и их российские жены. Районы, где они живут, считаются безопасными. Жизнь там с момента начала бомбардировок шиитских районов практически не изменилась.

Солидарность и взаимопомощь

Но даже в таких районах не все придерживаются ксенофобской позиции и стараются помочь беженцам в силу своих возможностей. Для них все ливанцы и жители Ливана с другими гражданствами равны и равно достойны сочувствия и поддержки.

Несмотря на трудности и существующие политические разногласия внутри общества, многие представители российской диаспоры активно помогают пострадавшим.

Так, посреди христианского анклава в северной части Бейрута работает благотворительная общественная кухня. Как и во время прошлой израильской агрессии, в один из мартовских дней туда пришли представители российской диаспоры, чтобы помочь приготовить 3500 обедов для беженцев, размещенных в одном из организованных приютов. Порция состояла из небольшой порции чечевичного супа, салата и горячего.

Такие готовые обеды сейчас жизненно необходимы, так как просто раздать продукты недостаточно. Людям просто негде и не на чем будет приготовить себе пищу.

В российском культурном центре собирают все, что необходимо для гуманитарной помощи. Кто может, приносит вещи из дома или специально покупает необходимое. В планах активистов организовать акцию по сдаче крови для пострадавших, оказавшихся в больницах.

Хороших и добрых людей среди наших больше, чем плохих.