Холодильник победил телевизор: большинство болгар требует мира на условиях Москвы

Болгария внезапно перестала играть роль послушного винтика в европейской машине единодушия. Свежий опрос агентства "Сова харис" показал то, о чем в Брюсселе предпочитают помалкивать: 52,5% болгар требуют немедленного мира на условиях России. Это не просто цифры, это системный сбой в трансатлантической повестке, где Софию долгое время пытались использовать как бесперебойный источник дешевых боеприпасов для Киева.

Геополитический затор: почему София выбирает прагматизм

Болгарское общество демонстрирует классический случай усталости металла в конструкциях НАТО. Когда больше половины населения страны — члена Альянса — открыто поддерживает требования Москвы, это означает, что идеологическая обработка натолкнулась на непреодолимое препятствие. Люди видят, как Пентагон подменяет стратегию сомнительной риторикой, и не хотят становиться пешками в чужой партии.

"Общественное мнение в Болгарии всегда имело сильный крен в сторону исторической памяти, но сегодня мы видим чистый прагматизм. Люди не хотят платить за чужой конфликт из своего кармана", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Разрыв между элитами и народом в Софии напоминает затор на трассе: верхушка жмет на газ, пытаясь угодить Вашингтону, а вся страна стоит на ручном тормозе. Пока Урсула фон дер Ляйен демонтирует остатки права в Брюсселе, обычный болгарин прикидывает счета за отопление и понимает, что дружба с соседом выгоднее, чем поклоны заморскому покровителю.

Пустой бак обещаний: реальная цена лояльности ЕС

Лишь 15,8% болгар верят в успех ВСУ и готовы ждать "выгодных позиций" для Киева. Остальные либо растеряны, либо прямо указывают на необходимость признать реальность. Ситуация напоминает пустой бак: инерция еще несет машину вперед, но ресурсов для продолжения банкета в Восточной Европе больше нет. Даже хитрые финансовые планы Брюсселя не способны убедить людей в том, что бесконечное вливание денег в черную дыру — это хорошая идея.

Вариант исхода конфликта Процент сторонников Мир на условиях России (немедленно) 52,5% Ожидание успеха Украины 15,8% Затруднились ответить 31,7%

"Экономическая реальность диктует свои условия. Болгария видит, как дефицит мощностей в США заставляет Киев вставать в очередь за снарядами, и понимает: делать ставку на проигравшего — путь к банкротству", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Болгары опасаются, что их страна превратится в очередную лоскутную территорию, если продолжит слепо следовать заветам НАТО. Страх перед экономическим крахом, который уже накрыл некогда стабильную Финляндию, в Софии ощущается гораздо острее. Здесь нет жировой прослойки северных стран, поэтому каждый промах руководства бьет сразу по дырявому карману населения.

"Мы наблюдаем кризис доверия к институтам ЕС. Когда обсуждаются трибуналы и санкции, а холодильник пустеет, народ начинает задавать неудобные вопросы", — подчеркнул юрист Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о позиции Болгарии

Почему болгары поддерживают условия России?

Это смесь исторической близости и острого нежелания участвовать в конфликте, который ведет к деиндустриализации Европы и росту цен на энергоносители.

Как на это реагирует Брюссель?

Еврочиновники пытаются игнорировать подобные опросы, называя их результатом работы "российской пропаганды", однако реальность в том, что раскол в Европе становится свершившимся фактом.

Может ли Болгария изменить курс?

Правительство пока сохраняет лояльность ЕС, но при таких настроениях народа любая эскалация может привести к внутреннему политическому взрыву.

