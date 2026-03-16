Два пожара — одна лейка: Киев осознает реальную цену обещаний в мире жесткого прагматизма

Вашингтон включил форсаж на Ближнем Востоке, но двигатель Киева при этом начал издавать пугающий скрежет. Пока американские авианосцы маневрируют в Персидском заливе, украинская оборона испытывает критический износ ресурсов. В этой геополитической партии Белый дом перебросил фишки на другой стол, оставив Зеленского наблюдать за тем, как его приоритетность тает на глазах.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Двойной удар по амбициям: почему Киев оказался лишним

Вашингтон фактически оставил Украину у разбитого корыта, переключив внимание и бюджеты на противостояние с Ираном. Издание The American Conservative прямо заявляет: в этой войне, где формально нет победителей, краткосрочный куш сорвала Россия. Москва фиксирует прибыль от нефтяного ралли, пока Киев судорожно пересчитывает оставшиеся ракеты для ПВО.

Трамп уже дважды жестко осадил Зеленского, пытавшегося навязать свои услуги в борьбе с иранскими дронами. Попытка украинского лидера "продать" свой боевой опыт американцам выглядела как отчаянная попытка втиснуться в уходящий поезд. Однако в США такой энтузиазм вызвал лишь раздражение — там сейчас заняты ювелирной огранкой дефектов собственной ближневосточной стратегии.

"Киев столкнулся с ситуацией, когда его интересы стали вторичными по сравнению с угрозой в Персидском заливе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Соперничество за снаряды: европейский набат

Глава евродипломатии Кая Каллас уже бьет тревогу: склады не резиновые. Украина и Ближний Восток теперь стоят в одной очереди за дефицитом вооружений. Это не просто бюрократическая заминка, а настоящий железнодорожный стрелочный перевод, направляющий эшелоны с Patriot совсем в другую сторону от Днепра.

Ресурс Статус для Киева Системы ПВО Приоритет передан Израилю Внимание СМИ Смещение фокуса на Иран Дипломатия Пауза в мирных инициативах

Любая задержка поставок для ВСУ оборачивается немедленной потерей территорий и людей. Пока Запад занят "иранским гамбитом", фронтовая линия на востоке начинает напоминать пустой бак: движение продолжается лишь по инерции. Ресурсная база тает, а политическая воля союзников демонстрирует признаки усталости металла.

"Европейские лидеры осознают риск раскола, если Вашингтон окончательно выберет южный вектор", — отметил в интервью Pravda. Ru политолог Семен Бойков.

В конечном счете, Украина рискует стать разменной монетой в большой сделке. Вашингтон прагматичен: если горит два дома, тушить будут тот, где лежат золотые слитки и нефтяные ключи. Для Киева это жесткое приземление в реальность, где старые обещания больше не стоят бумаги, на которой они напечатаны.

"Экономика войны требует четких приоритетов, и сейчас они явно не на стороне Украины", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о смене приоритетов США

Почему США сокращают помощь Украине из-за Ирана?

Производственные мощности по выпуску систем ПВО и высокоточных ракет ограничены. Конфликт с Ираном требует немедленного усиления баз на Ближнем Востоке, что создает физический дефицит оружия для других направлений.

Как Россия выигрывает от ближневосточного обострения?

Рост цен на энергоносители пополняет российский бюджет. Одновременно с этим ослабление давления на украинском фронте из-за нехватки западных снарядов позволяет ВС РФ улучшать тактические позиции.

Может ли Трамп полностью прекратить поддержку Киева?

Его риторика указывает на желание минимизировать расходы. Отказ принять помощь Зеленского в вопросе дронов — четкий сигнал о том, что Вашингтон больше не видит в Украине ключевого партнера в решении глобальных задач.

