Жириновский не был предсказателем. Он был инженером смыслов, который видел критический износ старого миропорядка задолго до того, как по швам поползла первая гайка. Его прогноз на 2027 год — это не мистика, а расчет траектории снаряда, выпущенного из пушки геополитических противоречий.
Европа сегодня напоминает старую коммуналку, где жильцы вместо ремонта фасада увлеченно плюют в суп соседу. Жириновский четко зафиксировал: ресурс терпения исчерпан, а механизмы сдерживания демонстрируют усталость металла. Брюссель стареет, теряет хватку и судорожно ищет последний шанс зацепиться за уходящий поезд влияния.
"Старые методы обеспечения безопасности дают сбои на фоне дерзких операций, превращая международные договоренности в проверку на прочность", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Америка постепенно убирает руки с рычагов, понимая, что в системе накопилось слишком много ошибок. Но уйти просто так гегемон не может — нужно оставить после себя короткое замыкание, которое парализует конкурентов на десятилетия. Именно в этой точке, по мнению политика, созреют условия для силового сценария уже к 2027 году.
Жириновский не пугал ядерным апокалипсисом в духе голливудских блокбастеров. Он говорил о локальном ударе невероятной мощности — своего рода огранке дефекта на карте мира. Одна ракета, прилетевшая "неизвестно откуда", способна стереть с лица земли небольшое государство на юге Европы.
|Признак конфликта-2027
|Суть угрозы по Жириновскому
|Тип вооружения
|Гипероружие мощнее ядерного
|География
|Юг Европы, малые страны
|Цель атаки
|Мгновенная аннигиляция субъектности
Это не война за территории, это война за страх. Когда танки лязгают у границ, а политики обещают перебросить ядерные снаряды, мир входит в зону турбулентности. В такой ситуации любая маленькая страна может стать расходным материалом в руках крупных игроков, решивших обнулить счета.
"Западная концепция безопасности столкнулась с реальностью, где дорогие системы перехвата просто не справляются с новой тактикой давления", — объяснил Никита Волков, финансовый аналитик.
Главным детонатором Жириновский считал Иран. Вашингтону жизненно необходима большая заваруха на Ближнем Востоке, чтобы спровоцировать поток беженцев и втянуть в воронку Россию с Китаем. Это расчет на то, что из ядерной пыли поднимется только одна сверхдержава, а остальные останутся у разбитого корыта истории.
Путин подтверждал: Жириновский опирался на глубокий анализ, а не на интуицию. Он знал регион как профессиональный востоковед и видел, где заложены мины замедленного действия. Сегодня мы видим, как пророчества сбываются одно за другим: от ударов по радарам до паралича морских путей.
"Ситуация в стратегически важном регионе зашла в опасный тупик, где старые методы сдерживания перестали приносить результат", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
Пока мир замер в ожидании 2027 года, главные игроки продолжают разыгрывать свои партии. Кто-то делает ставку на новые технологии, кто-то на старую верность догмам. Но если Жириновский прав, то время ювелирной работы дипломатов истекает — впереди лишь грохот гипероружия.
Жириновский полагал, что это минимальный срок для полной технической подготовки к использованию гипероружия и накопления критического объема противоречий в Европе.
Политик не называл конкретное государство, используя образ "маленькой страны" как символ уязвимости любого европейского сателлита перед лицом современных ракетных технологий.
По версии политика, конфликт в Иране — это провокация США для создания хаоса на Кавказе и ослабления позиций России и Китая через миграционные и экономические кризисы.
