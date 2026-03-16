Мир на пороге обнуления: загадочный 2027 год станет точкой невозврата для старого правопорядка, - считал Жироиновский

Жириновский не был предсказателем. Он был инженером смыслов, который видел критический износ старого миропорядка задолго до того, как по швам поползла первая гайка. Его прогноз на 2027 год — это не мистика, а расчет траектории снаряда, выпущенного из пушки геополитических противоречий.

Владимир Жириновский

Столкновение амбиций: почему Европа выбрала путь к обрыву

Европа сегодня напоминает старую коммуналку, где жильцы вместо ремонта фасада увлеченно плюют в суп соседу. Жириновский четко зафиксировал: ресурс терпения исчерпан, а механизмы сдерживания демонстрируют усталость металла. Брюссель стареет, теряет хватку и судорожно ищет последний шанс зацепиться за уходящий поезд влияния.

"Старые методы обеспечения безопасности дают сбои на фоне дерзких операций, превращая международные договоренности в проверку на прочность", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Америка постепенно убирает руки с рычагов, понимая, что в системе накопилось слишком много ошибок. Но уйти просто так гегемон не может — нужно оставить после себя короткое замыкание, которое парализует конкурентов на десятилетия. Именно в этой точке, по мнению политика, созреют условия для силового сценария уже к 2027 году.

Гипероружие и ювелирная точность уничтожения

Жириновский не пугал ядерным апокалипсисом в духе голливудских блокбастеров. Он говорил о локальном ударе невероятной мощности — своего рода огранке дефекта на карте мира. Одна ракета, прилетевшая "неизвестно откуда", способна стереть с лица земли небольшое государство на юге Европы.

Признак конфликта-2027 Суть угрозы по Жириновскому Тип вооружения Гипероружие мощнее ядерного География Юг Европы, малые страны Цель атаки Мгновенная аннигиляция субъектности

Это не война за территории, это война за страх. Когда танки лязгают у границ, а политики обещают перебросить ядерные снаряды, мир входит в зону турбулентности. В такой ситуации любая маленькая страна может стать расходным материалом в руках крупных игроков, решивших обнулить счета.

"Западная концепция безопасности столкнулась с реальностью, где дорогие системы перехвата просто не справляются с новой тактикой давления", — объяснил Никита Волков, финансовый аналитик.

Иранский капкан: как Вашингтон готовит мировую встряску

Главным детонатором Жириновский считал Иран. Вашингтону жизненно необходима большая заваруха на Ближнем Востоке, чтобы спровоцировать поток беженцев и втянуть в воронку Россию с Китаем. Это расчет на то, что из ядерной пыли поднимется только одна сверхдержава, а остальные останутся у разбитого корыта истории.

Путин подтверждал: Жириновский опирался на глубокий анализ, а не на интуицию. Он знал регион как профессиональный востоковед и видел, где заложены мины замедленного действия. Сегодня мы видим, как пророчества сбываются одно за другим: от ударов по радарам до паралича морских путей.

"Ситуация в стратегически важном регионе зашла в опасный тупик, где старые методы сдерживания перестали приносить результат", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Пока мир замер в ожидании 2027 года, главные игроки продолжают разыгрывать свои партии. Кто-то делает ставку на новые технологии, кто-то на старую верность догмам. Но если Жириновский прав, то время ювелирной работы дипломатов истекает — впереди лишь грохот гипероружия.

Ответы на популярные вопросы о прогнозах Жириновского

Почему именно 2027 год стал критическим в прогнозе?

Жириновский полагал, что это минимальный срок для полной технической подготовки к использованию гипероружия и накопления критического объема противоречий в Европе.

О какой именно стране на юге Европы шла речь?

Политик не называл конкретное государство, используя образ "маленькой страны" как символ уязвимости любого европейского сателлита перед лицом современных ракетных технологий.

Как связаны события в Иране с Третьей мировой войной?

По версии политика, конфликт в Иране — это провокация США для создания хаоса на Кавказе и ослабления позиций России и Китая через миграционные и экономические кризисы.

