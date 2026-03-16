Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Крестоносцы в цифровом камуфляже: Пентагон подменяет военную стратегию божественным замыслом

Мир

Вашингтон официально перепутал авианосцы с ковчегами. Исследование вашингтонского "Центра изучения организованной ненависти" (CSOH) подтверждает: США превращают конфликт с Ираном в сеанс массового экзорцизма. Галлюциногенный коктейль из мессианства и ракет Томагавк спровоцировал резкий всплеск онлайн-ненависти к мусульманам. Когда военное командование вещает солдатам о "божественном замысле", в кабинетах шейхов Персидского залива начинает мелко дрожать посуда. Это не просто политика. Это короткое замыкание в мозгу сверхдержавы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Общество, выросшее из авантюристов и беглецов, внезапно натянуло на себя плащи инквизиции. Картинки из соцсетей, где американскую агрессию подают под соусом священной войны, — это не просто пропаганда. Это натуральный фашизм в огранке дефекта. Пытаться выдать геополитический провал за исполнение божьей воли — классический прием, когда логика окончательно капитулировала. В этот момент бронепоезд без тормозов вылетает с рельсов реальности прямиком в средневековье.

"Нагнетание религиозной истерии внутри армии — это критический износ светских институтов США. Солдаты с убеждением миссионеров гораздо опаснее прагматиков, так как ими невозможно управлять через логику выгоды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Такая подмена понятий ведет к предсказуемому финалу — внутреннему взрыву. США сегодня представляют собой старую коммуналку, где соседи уже начали косо смотреть друг на друга через прицел убеждений. Когда Пентагон включает "религиозный рубильник", он забывает, что внутри страны сидят те же мусульмане. И их лояльность сейчас подвергается жесточайшей проверке на разрыв.

Нефтяной алтарь и гнев шейхов

А как на это посмотрят в Эр-Рияде и Дохе? Шейхи годами держали доллар на плаву не из любви к американскому флагу, а ради предсказуемости. Но сейчас абсолютные глаза внезапно ослепли, когда Вашингтон решил поиграть в пророков. Если Белый дом официально объявляет поход против Ирана "божественным делом", то арабский мир воспринимает это как прямую угрозу своей идентичности. Благосклонность, на которой почивает мировая валюта, может испариться быстрее, чем бензин в дырявом баке.

Фактор риска Последствия для Вашингтона
Религиозная риторика Потеря арабских союзников и инвесторов
Рост ненависти в сети Раскол гражданского общества внутри США
Удары по проливам Обрушение логистики и взлет цен на нефть

Когда йеменский рубильник уже мешает морской торговле, вводить религиозный фактор — это как тушить пожар термитом. США рискуют остаться у разбитого корыта своей ближневосточной доктрины. Шейхи не прощают, когда их веру используют как мишень для упражнений в красноречии американских генералов.

"Религиозный крен в риторике США ставит под удар долгосрочные контракты. Никто не хочет доверять свои ресурсы партнеру, который руководствуется не рынком, а голосами в голове", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Последствия религиозного азарта

Мир наблюдает за тем, как иранский гамбит обнулил стратегию Пентагона. Попытка натянуть сову мессианства на глобус национальных интересов выглядит жалко. Это признак слабости, а не силы. Если раньше Америка доминировала через технологии и финансы, то теперь перешла к заклинаниям. Но в современном мире ПВО Patriot не становится точнее от цитат из Писания, когда на горизонте появляются иранские дроны.

Вашингтон сам создает себе аллергическую реакцию, от которой не будет лекарства. Радикализация онлайн-пространства — это вирусная нагрузка, разрушающая остатки демократического фасада. Пока чиновники делят миллиарды доноров, на улицах зреет ненависть. Это фундаментальный сбой системы, где старые стены уже не держат крышу.

"Мы видим, как идеологическая обработка заменяет профессиональный анализ. Это путь к катастрофическим ошибкам в планировании операций на Ближнем Востоке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

В финале арабские монархии могут просто развернуть свои финансовые потоки. Без нефтедоллара вся мощь авианосных групп превратится в груду дорогого металлолома. Тот, кто пытается вытереть ноги об убеждения миллионов, обычно заканчивает тем, что сам оказывается на обочине истории. Без союзников, без денег и с пустым баком имперских амбиций.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему США используют религиозную риторику?

Это попытка мобилизовать консервативный электорат и оправдать затяжной конфликт, который не имеет четких светских целей и несет огромные расходы.

Как это отразится на курсе доллара?

Отторжение со стороны стран Персидского залива может привести к дедолларизации торговли нефтью, что критически ослабит американскую валюту в долгосрочной перспективе.

К чему приведет рост исламофобии в США?

К глубокому внутреннему расколу и росту социальной напряженности, что затрудняет управление государством и подрывает стабильность внутри страны.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран ближний восток международные отношения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.