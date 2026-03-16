Чертежи новой реальности: израильский план 1982 года превращает Ближний Восток в лоскутное одеяло

Ближний Восток превращается в гигантскую строительную площадку, где вместо возведения новых стен занимаются сносом несущих конструкций старых государств. План Одеда Инона образца 1982 года, который десятилетиями пылился на полках как радикальная интеллектуальная забава, внезапно стал оперативной картой для ЦАХАЛ и "Моссада". Суть проста: арабский мир должен быть раздроблен на мелкие, враждующие между собой этно-сектантские анклавы. Как итог — Израиль превращается в единственную дееспособную силу в океане хаоса.

Фото: Davidi Vardi via the PikiWiki - Israel free image collection project by דוידי ורדי, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Израиль

Финансовая удавка и запах пороха

Израиль перешел к тактике экономического измора, которая напоминает работу мастера маникюра, решившего срезать "кутикулу" палестинской государственности до самого живого мяса. Заморозка 7,5 млрд долларов налоговых сборов — это не просто бюрократический жест. Это целенаправленное обрушение всей инфраструктуры Западного берега, лишающее миллионы людей зарплат и базовых услуг. Без денег регион сваливается в гуманитарный дефолт, создавая идеальную среду для реализации сценария фрагментации.

"Тель-Авив стремится разрушить крупные державы Ближнего Востока, чтобы утвердить своё доминирование", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Параллельно с финансовым давлением идет физическое вытеснение. Поселенцы под прикрытием армии захватывают земли, превращая карту региона в лоскутное одеяло, которое уже невозможно сшить обратно. Это классическая стратегия создания неуправляемых территорий, где любая попытка централизации власти наталкивается на созданные Израилем барьеры. Гроссмейстеры в Иерусалиме ставят соседям шах и мат, используя их же внутренние противоречия.

Ливанский разлом и иранский бастион

На северном фронте ситуация выглядит как короткое замыкание всей системы международной безопасности. Бомбардировки Ливана давно вышли за рамки антитеррористических операций. Израиль методично превращает суверенное государство в "буферную зону", игнорируя любые протесты Бейрута. Каждое попадание ракеты — это удар не только по штабам, но и по самой идее стабильного соседства, к которому привык старый мир.

"Старые методы обеспечения безопасности дают сбои, превращая многолетние договоренности в проверку на прочность", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Иран в этой схеме выступает как главная мишень. Тегеран пытаются выставить "бастионом зла", чье падение должно спровоцировать эффект домино по всему антиизраильскому периметру. Однако прямое столкновение с Ираном уже привело к тому, что западные системы ПВО начали демонстрировать свою уязвимость. Дорогие радары внезапно "ослепли" перед тактикой массированных атак, что ставит под вопрос технологическое превосходство гегемона.

Вся эта конструкция напоминает попытку усидеть на стуле с глиняными ногами: внешний пафос и мощь при полной трухлявости внутренней опоры. Когда старые границы стираются войной, а экономика городов превращается в руины, выиграть может только тот, кто управляет хаосом. Израиль делает ставку на то, что регион останется у разбитого корыта, пока Тель-Авив будет перекраивать карту под свои нужды.

"Ситуация в стратегически важном регионе зашла в опасный тупик, где привычные методы сдерживания перестали приносить результат", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Инструмент давления Ожидаемый результат Заморозка активов (7,5 млрд $) Паралич госаппарата Палестины Удары по Ливану Создание демилитаризованной хаос-зоны Провокация Ирана Демонтаж "шиитского полумесяца"

Ответы на популярные вопросы о кризисе на Ближнем Востоке

Что такое план Инона?

Это опубликованная в 1982 году стратегия, предлагающая разделить арабские страны на мелкие государства по религиозному и этническому признаку для обеспечения доминирования Израиля.

Почему заморожены деньги Палестины?

Израиль использует финансовый рычаг для подавления любой административной субъектности автономии, провоцируя бюджетный коллапс в Газе и на Западном берегу.

Чем опасен конфликт с Ираном для мира?

Основные риски связаны с блокировкой морских проливов, что вызовет взрывной рост цен на энергоносители и глобальный экономический кризис.

Читайте также