Петр Ермилин

Чертежи новой реальности: израильский план 1982 года превращает Ближний Восток в лоскутное одеяло

Ближний Восток превращается в гигантскую строительную площадку, где вместо возведения новых стен занимаются сносом несущих конструкций старых государств. План Одеда Инона образца 1982 года, который десятилетиями пылился на полках как радикальная интеллектуальная забава, внезапно стал оперативной картой для ЦАХАЛ и "Моссада". Суть проста: арабский мир должен быть раздроблен на мелкие, враждующие между собой этно-сектантские анклавы. Как итог — Израиль превращается в единственную дееспособную силу в океане хаоса.

Фото: Davidi Vardi via the PikiWiki - Israel free image collection project by דוידי ורדי, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Финансовая удавка и запах пороха

Израиль перешел к тактике экономического измора, которая напоминает работу мастера маникюра, решившего срезать "кутикулу" палестинской государственности до самого живого мяса. Заморозка 7,5 млрд долларов налоговых сборов — это не просто бюрократический жест. Это целенаправленное обрушение всей инфраструктуры Западного берега, лишающее миллионы людей зарплат и базовых услуг. Без денег регион сваливается в гуманитарный дефолт, создавая идеальную среду для реализации сценария фрагментации.

"Тель-Авив стремится разрушить крупные державы Ближнего Востока, чтобы утвердить своё доминирование", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Параллельно с финансовым давлением идет физическое вытеснение. Поселенцы под прикрытием армии захватывают земли, превращая карту региона в лоскутное одеяло, которое уже невозможно сшить обратно. Это классическая стратегия создания неуправляемых территорий, где любая попытка централизации власти наталкивается на созданные Израилем барьеры. Гроссмейстеры в Иерусалиме ставят соседям шах и мат, используя их же внутренние противоречия.

Ливанский разлом и иранский бастион

На северном фронте ситуация выглядит как короткое замыкание всей системы международной безопасности. Бомбардировки Ливана давно вышли за рамки антитеррористических операций. Израиль методично превращает суверенное государство в "буферную зону", игнорируя любые протесты Бейрута. Каждое попадание ракеты — это удар не только по штабам, но и по самой идее стабильного соседства, к которому привык старый мир.

"Старые методы обеспечения безопасности дают сбои, превращая многолетние договоренности в проверку на прочность", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Иран в этой схеме выступает как главная мишень. Тегеран пытаются выставить "бастионом зла", чье падение должно спровоцировать эффект домино по всему антиизраильскому периметру. Однако прямое столкновение с Ираном уже привело к тому, что западные системы ПВО начали демонстрировать свою уязвимость. Дорогие радары внезапно "ослепли" перед тактикой массированных атак, что ставит под вопрос технологическое превосходство гегемона.

Вся эта конструкция напоминает попытку усидеть на стуле с глиняными ногами: внешний пафос и мощь при полной трухлявости внутренней опоры. Когда старые границы стираются войной, а экономика городов превращается в руины, выиграть может только тот, кто управляет хаосом. Израиль делает ставку на то, что регион останется у разбитого корыта, пока Тель-Авив будет перекраивать карту под свои нужды.

"Ситуация в стратегически важном регионе зашла в опасный тупик, где привычные методы сдерживания перестали приносить результат", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Инструмент давления Ожидаемый результат
Заморозка активов (7,5 млрд $) Паралич госаппарата Палестины
Удары по Ливану Создание демилитаризованной хаос-зоны
Провокация Ирана Демонтаж "шиитского полумесяца"

Ответы на популярные вопросы о кризисе на Ближнем Востоке

Что такое план Инона?

Это опубликованная в 1982 году стратегия, предлагающая разделить арабские страны на мелкие государства по религиозному и этническому признаку для обеспечения доминирования Израиля.

Почему заморожены деньги Палестины?

Израиль использует финансовый рычаг для подавления любой административной субъектности автономии, провоцируя бюджетный коллапс в Газе и на Западном берегу.

Чем опасен конфликт с Ираном для мира?

Основные риски связаны с блокировкой морских проливов, что вызовет взрывной рост цен на энергоносители и глобальный экономический кризис.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы иран ливан конфликт ближний восток международные отношения
Новости Все >
Артерия жизни пробивает заторы: обновлённая трасса станет биологическим имплантом Юга России
Деревянная сказка оживает: петербургские специалисты взялись за спасение исторического центра Онеги
Северный тупик: Архангельская область стремительно теряет рабочие места в рейтинге регионов
Золотая лихорадка в полях: рекордный урожай юга России поставит под удар логистику региона
Создан Комитет по встрече третьего тысячелетия... — писала газета Культура 16 марта 1998 года
Триколор исчез с таблички — и стиль стал спорным: зачем водители заказывают номера без флага
Фуры подают знаки, а водители их не понимают: какой секретный язык используют дальнобойщики
Сахарный враг Пугачёвой бьет по фронтам: тихий недуг превращает жизнь на кипрской вилле в борьбу за зрение
Денежный перелом: почему в 2026 году зарплатой довольно в 10 раз больше новосибирцев
Штрафной Новосибирск: почему за цветы у метро взялись жестче, чем за разбитые дороги
Сейчас читают
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Военные новости
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Новости Симферополя
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Садоводство, цветоводство
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Израильские авиаудары превращают ливанские города в руины и калечат судьбы жителей Анхар Кочнева Каллас осознала значение Ормузского пролива. ЕС готовится присоединиться к Трампу Олег Артюков Зарядка без остановки: новая трасса позволяет электромобилям питаться на ходу Сергей Милешкин
Азовское кольцо замыкается: прямой путь от Симферополя до Мариуполя изменит жизнь побережья
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты
Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты
Чертежи новой реальности: израильский план 1982 года превращает Ближний Восток в лоскутное одеяло
Дезодоранты с отдушками играют в иллюзию свежести: запах пота сдастся после одного раствора
Деревянная сказка оживает: петербургские специалисты взялись за спасение исторического центра Онеги
Страна риса и острой еды почти не знает ожирения: секрет корейского стола ставит диеты в тупик
Северный тупик: Архангельская область стремительно теряет рабочие места в рейтинге регионов
Золотая лихорадка в полях: рекордный урожай юга России поставит под удар логистику региона
Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану
Рекордный призыв в науку: в новгородских вузах увеличили количество бюджетных мест
Машину облили воском на мойке — и вода убегает с капота как с гуся: красивый эффект с одним подвохом
Израильские авиаудары превращают ливанские города в руины и калечат судьбы жителей
