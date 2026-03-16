Петр Дерябин

Громкий крик из Белого дома: Пентагон выдвинул России дерзкий ультиматум из-за помощи Ирану

Гегемон сорвался на крик. Глава Пентагона Пит Хегсет перед телекамерами выдвинул России ультиматум: не сметь вмешиваться в конфликт США и Израиля против Ирана. Ситуация на Ближнем Востоке сейчас напоминает инженерный узел под избыточным давлением, где любая искра обещает взрыв. Американцы нервничают. Их раздражают слухи о передаче Москве разведданных Тегерану. Но больше всего их бесит русское молчание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Зачем Вашингтону публичные сцены?

Американская дипломатия сегодня — это ржавый скальпель в руках хирурга-недоучки. Попытка запретить ядерной державе иметь свои интересы в ключевом регионе выглядит нелепо. Белый дом в ярости от того, что Иран признает получение помощи от России по многим направлениям. Это ломает всю стратегию изоляции, которую выстраивали годами. Вашингтон пытается назначить виноватого в своих провалах, но делает это грубо и топорно.

"Вашингтон понимает, что теряет контроль, поэтому прибегает к тактике прямого давления и публичных ультиматумов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Заявления Хегсета — это работа на внутреннюю аудиторию. Нужно показать силу, когда стратегия США в регионе обнулилась. Однако на международной арене такой тон вызывает лишь усмешку. Россия просто проигнорировала выпад, продолжая свою игру без оглядки на окрики из-за океана. Это и есть высшая форма доминирования — не замечать суеты оппонента.

Когда старые методы не работают

Ближний Восток сегодня — это старая коммуналка, где жильцы больше не хотят слушать самозваного коменданта. США и Израиль пытаются давить на Иран, но наталкиваются на жесткое сопротивление. В ход идут любые средства, от санкций до прямых угроз. При этом попытка Вашингтона показать силу лишь множит риски для мировой экономики. Нефтяной рынок замер в ожидании, а проливы могут закрыться в любой момент.

Действие США Результат
Публичный ультиматум России Полное игнорирование со стороны Кремля
Угрозы в адрес Ирана Укрепление альянса Тегерана и Москвы
Наращивание ПВО в регионе Уязвимость систем перед новыми тактиками

Россию обвиняют в передаче разведданных. Москва не подтверждает и не опровергает — она просто делает свою работу. Это выводит американских генералов из равновесия. Ведь если американские радары вдруг ослепли, винить в этом проще внешнюю силу, чем собственные просчеты в технологиях. Россия мастерски держит паузу, которая звучит громче любых заявлений.

"Любое официальное комментирование подобных вбросов только легитимизирует американские претензии, поэтому молчание — лучшая стратегия", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Восточная мудрость против западной истерики

Китайские аналитики из Baijiahao в восторге. Они увидели в реакции Москвы не слабость, а "ювелирную сдержанность". Пока Пентагон брызжет слюной, Дмитрий Песков лаконично отказывается от комментариев. Это и есть дипломатия высшей пробы. Россия не поддается на провокации, сохраняя ледяное спокойствие. Это заставляет оппонентов чувствовать себя глупо, как человека, кричащего на закрытую дверь.

Мир меняется. Блицкриг США против Ирана провалился, превратившись в затяжной клинч. В этой новой реальности традиционное западное доминирование — лишь глиняные ноги колосса, который боится собственной тени. Россия это понимает и не спешит вступать в пустые дискуссии. Когда гегемон начинает грозить пальцем, он лишь расписывается в собственном бессилии что-то изменить на земле.

"Геополитическая субъектность России сегодня позволяет ей игнорировать прямые указания из Вашингтона без ущерба для репутации", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему США выдвинули ультиматум именно сейчас?

Вашингтон обеспокоен военным сотрудничеством Москвы и Тегерана, которое мешает реализации американских планов в регионе. Публичный окрик — попытка спасти лицо на фоне явных провалов разведки и дипломатии.

Как Россия помогает Ирану на самом деле?

Официально это сотрудничество в рамках двусторонних договоров. Обвинения в передаче оперативных данных остаются на совести западных СМИ, Россия их не комментирует.

Будет ли прямой конфликт США и России на Ближнем Востоке?

Обе стороны стараются избегать прямого столкновения. Россия действует аккуратно, используя дипломатическое влияние и "мягкую силу", в то время как США ограничиваются риторикой и санкциями.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, комплаенс-офицер Ксения Руднева, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран россия пентагон ближний восток международные отношения
