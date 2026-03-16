Израильские авиаудары превращают ливанские города в руины и калечат судьбы жителей

Израильская авиация не только планомерно превращает Южные Пригороды Бейрута "в Газу", но и участила атаки на сам Бейрут.

Удары по Бейруту: от точечных атак к системному разрушению

Вечером 12 марта были атакованы два здания примерно в километре от ливанского Парламента и других правительственных зданий. Интересно, что оба они уже подвергались ранее обстрелам, но с беспилотника.

В последнюю ночь перед вступлением в силу "перемирия" в 2024 году, которое Израиль нарушил впоследствии более 2 500 раз, бомбили, видимо, всё то, что было "расписано" на несколько недель вперед. Бомбы рвались примерно каждые 10 минут в течение всей ночи.

Первое здание из тех двух, о которых пойдет речь — отделение шиитского банка "Кард аль-Хасан", который предоставлял населению выгодные кредиты на различные цели. Второе — обычный многоэтажный жилой дом, в котором в 2024 году обстреляли одну квартиру. После этих атак оба здания удалось восстановить.

После удара: руины, потери и жизнь среди обломков

Теперь же оба здания пришли в негодность. У них в результате авиаударов обрушились перекрытия. Восстановить их после такого невозможно. А, значит, придется тратить деньги еще и на снос. В обоих случаях об ударах было известно примерно за час. Поэтому никто не погиб. Но колоссальный материальный ущерб был нанесен.

Неисключено, что часть бывших жильцов атакованного жилого дома узнало об атаке уже после нее, так как была на работе. А значит, люди не смогли вынести из здания перед ударом ничего. Поврежденные остатки имущества они начали выносить позднее. Когда, спустя 12-15 часов после чудовищного удара, немного осела взлетевшая в небо цементная пыль. Здание все еще стоит. Но рядом с ним опасно даже просто находиться.

Разрушенные дома в мирном Ливане

Кроме непосредственно атакованного жилого дома было повреждено множество автомобилей. Это подтверждает догадки о том, что многие жители не были оповещены или просто не успели вернуться домой.

Частично разрушен и без того бывший аварийным старинный особняк, выбиты стекла и витрины в домах, магазинах, туристической фирме, а также популярном ресторане "Ум Шариф".

Гражданские цели и новые жертвы среди мирных жителей

Все здания, которые сейчас атакует Израиль, являются гражданскими объектами. С тем, что могут погибнуть мирные жители, которые оказываются рядом с атакуемыми целями, Израиль ничуть не считается.

Одним из самых громких преступлений последних дней стала атака на автомобиль, ехавший по набережной Бейрута в ночь на 12 марта. В результате удара один автомобиль сгорел, другой был поврежден. Но самое ужасное, что, вместе с тем, на кого охотились, погибли еще 8 человек, среди которых были дети-беженцы.

Удар был осуществлен около двух часов ночи. Рядом на обочине были палатки с ночевавшими там жителями ставших опасными районов Ливана. 31 человек был доставлен в больницы. Некоторые в очень тяжелом состоянии.

Спасатели, пастухи и цена безнаказанности

Несмотря на то, что большинство населения уже покинуло "приговоренные" районы, в них все еще остаются люди. Многие из них — это спасатели и пожарная охрана. Они остаются там, где могут погибнуть. Остаются, чтобы пытаться минимизировать наносимый согражданам ущерб.

Кто-то остается, чтобы кормить животных, которых он не может перевезти в безопасные районы. Множество СМИ и страниц в интернете облетели ролики с пастухом, который вел своих овец с юга Ливана в долину Бекаа.

По его расчетам, на дорогу ему придется потратить около недели. Я его тоже видела, он шел через наш район, и нам пришлось пропустить его и его овечек, когда стадо переходило через дорогу, по которой мы ехали.

А вот два других пастуха вчера погибли, не покинув опасный район. Видимо, просто не решились на переход через половину страны. Теперь их нет в живых. При том, что современные дроны очень хорошо позволяют оператору разглядеть цель…

Количество жертв израильской агрессии против Ливана со 2 марта достигло 773 человек, среди пострадавших много женщин и детей, а ранения получили как минимум 1933 мирных жителя.

Сколько людей потеряли единственное жилье и станут скитальцами на долгие годы, пока никто не берется подсчитать. Останавливать агрессоров мировое сообщество не собирается.