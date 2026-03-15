Петр Дерябин

Трон великой державы зашатался: инцидент в заливе стал громким треском всей стратегии Трампа

Гегемония на воде больше не гарантирует спокойного сна в Вашингтоне. Сообщения о попадании иранских ракет в авианосец "Авраам Линкольн" — это не просто военная сводка, а громкий треск в фундаменте американского доминирования. Пока Пентагон привычно штампует опровержения, Тегеран методично демонстрирует: неприкосновенных целей в регионе больше нет.

Фото: commons.wikimedia.org by [null Courtesy], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послание в стальной упаковке

Иранский посол в Москве Казем Джалали высказался предельно жестко. По его словам, инцидент с авианосцем стал "наглядным предупреждением" для тех, кто привык диктовать условия с позиции силы. Это похоже на ситуацию, когда пустой бак амбиций пытаются скрыть за блеском парадной формы, но реальность бьет прямо в ватерлинию.

"Технологическое преимущество США в регионе сегодня сталкивается с асимметричным ответом, который обнуляет стоимость авианосных групп", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) не стесняется в деталях: четыре баллистические ракеты 1 марта, затем повторные удары 5 и 6 марта. Для американского флота это выглядит как критический износ всей концепции безопасности. Корабль, который должен был внушать трепет, по версии Тегерана, просто развернулся и ушел на юго-восток, зализывать раны в Индийском океане.

Технологический тупик и реальность

Американское командование (CENTCOM) стоит на своем: ракеты даже не приблизились к цели. Однако в современном мире информационных войн молчание радаров часто означает не отсутствие угрозы, а короткое замыкание в системе оповещения. Если авианосец действительно "ослеп", то все его авиакрыло превращается в дорогой музейный экспонат прямо посреди океана.

Дата события Заявленный результат (версия Ирана)
1 марта Попадание 4 баллистических ракет в "Авраам Линкольн"
5 марта Повторный удар в Оманском заливе (дистанция 340 км)
6 марта Пуск противокорабельной ракеты, анонс "сюрпризов"

Западные эксперты могут сколько угодно иронизировать над иранскими технологиями, но факт остается фактом. Вашингтон в темноте оказался не по своей воле — его туда планомерно загоняют. Когда системы за миллиарды долларов не видят угрозу за "копейки", наступает время пересматривать правила игры.

"Рынок страховки морских перевозок уже отреагировал на эти новости ростом премий, что само по себе является признаком недоверия к защите ВМС США", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сюрпризы для системы ПРО

Помимо охоты за авианосцем, Иран отчитался об уничтожении радара THAAD в Эмиратах. Это уже не просто булавочные уколы, а методичный демонтаж "глаз" коалиции. Если абсолютные глаза внезапно ослепли, то вся стратегия сдерживания превращается в разбитое корыто. Без точных данных ПВО превращается в дорогую груду металла.

Тегеран намекает, что основные "сюрпризы" еще впереди. Пока США пытаются сохранить лицо, игнорируя прилеты, блицкриг провалился и сменился изматывающим позиционным противостоянием. В этой дуэли победит не тот, у кого больше бюджет, а тот, чьи нервы и логистика окажутся крепче.

"Ситуация в Оманском заливе показывает, что морская мощь больше не является абсолютным щитом против береговых систем", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы об инциденте в Оманском заливе

Почему США отрицают попадания, если Иран настаивает на успехе?

Признание повреждения авианосца — это репутационный крах и обвал рынков. Для Вашингтона дешевле отрицать очевидное, чем признать уязвимость своего главного символа силы.

Насколько опасны иранские ракеты для флота США?

Новые поколения иранских ПКР используют тактику перегрузки ПВО. Даже современные системы оказались слабее дешевых игрушек из-за массовости пусков.

Что означает уничтожение комплекса THAAD?

Это лишает израильские и американские силы возможности видеть пуски баллистических ракет на ранней стадии. Защитный купол над регионом фактически получил огромную дыру.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран вмс сша ближний восток
