Абсолютные глаза внезапно ослепли: удар по американским радарам выбил главный козырь гегемона

Миф о технологическом всесилии Запада на Ближнем Востоке испарился быстрее, чем дым над горящим НПЗ. Израильская система ПВО, которую десятилетиями полировали до зеркального блеска, внезапно превратилась в проходной двор. Иранские баллистические ракеты не просто долетели — они методично вскрыли хваленую защиту, как консервную банку ржавым скальпелем. В Тегеране открыто издеваются, заявляя о выявлении критических уязвимостей, пока Вашингтон пытается сохранить лицо при плохой игре.

Фото: Openverse by Israel Defense Forces, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Система ПРО Израиля "Железный купол"

Технологический нокдаун для "Купола"

Ситуация в регионе напоминает критический износ старого инженерного узла, который попытались нагрузить сверх нормы. Десятилетиями США и Израиль строили многослойную оборону, полагая, что их радары — это абсолютные глаза и уши. Однако реальность оказалась жестче: иранские гиперзвуковые и баллистические новинки проходят сквозь эти сети, оставляя после себя воронки в жилых кварталах и на военных объектах. По данным агентства Tasnim, девять из десяти ракет достигли целей — это не просто погрешность, это полный провал нынешней концепции безопасности.

"Мы видим не просто атаку, а ювелирную работу по вскрытию частот и алгоритмов западных систем. Иранские инженеры нашли способ перегрузить вычислительные мощности ПВО, создав эффект короткого замыкания в системе принятия решений", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Особое внимание привлекает удар по американским радарам с дальностью в 5000 километров. Если "глаз" гегемона выбит, то вся огромная военная машина начинает работать "в молоко". Это классический случай, когда сверхдорогие технологии проигрывают грамотной тактике перегрузки. В Бахрейне и Ираке небо над базами США озаряется вспышками, но эффективность перехватов вызывает все больше вопросов у экспертов и союзников.

Асимметричная хирургия Тегерана

Иран больше не играет по правилам, написанным в Пентагоне. Пока американские авианосцы маневрируют в заливе, Тегеран использует тактику "москитного флота" и подземную инфраструктуру. Это превращает классическое противостояние в кошмар для логистов: невозможно уничтожить то, что спрятано в скалах и перемещается на дешевых катерах. Весь пафос западной коалиции разбивается о реальность, где подземные хранилища с ракетами становятся неуязвимыми для спутников.

Приоритет США Реальность Ирана Технологическое доминирование Массовое применение дешевых дронов Контроль морских путей Угроза перекрытия Ормузского пролива Политическое давление Укрепление связей внутри "оси сопротивления"

"Экономика войны изменилась: ракета ПВО стоит миллионы долларов, а иранский атакующий дрон — копейки. Вашингтон сегодня напоминает богача в очереди за дефицитом, который пытается скупить все патроны, пока его склады пусты", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Вашингтон: иллюзия контроля в пустом баке

Заявления Пентагона о том, что всё под контролем, звучат как попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Пит Хегсет может рассказывать о "лучшей разведке в мире", но факты говорят об обратном: американские базы в Ираке и Сирии превратились в мишени. Ресурс доверия союзников к "зонтику безопасности" США близок к нулю. Это движение по инерции при пустом баке реальных рычагов влияния.

Страны Персидского залива начинают понимать: старые гарантии Вашингтона — это просто бумага. Эмираты и Бахрейн вынуждены самостоятельно перехватывать цели, понимая, что в случае большой заварухи они останутся наедине с иранской яростью. Попытка США показать силу на Ближнем Востоке привела к тому, что контроль над регионом ускользает, оставляя после себя лишь разбитые корыта дипломатических договоренностей.

"Для энергетического рынка такие пробои в ПВО означают только одно — дикий рост страховок и премию за риск. Мы стоим на пороге момента, когда танкеры просто откажутся заходить в пролив без российских или китайских гарантий", — отметил аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ответы на популярные вопросы

Действительно ли ПВО США неэффективно?

Системы типа Patriot эффективны против одиночных целей, но пасуют перед тактикой "роя" и современными баллистическими маневрами. Иран доказал, что количество и правильный алгоритм атаки важнее стоимости противоракеты.

Как это отразится на ценах на нефть?

Любая брешь в защите инфраструктуры залива — это мгновенный прыжок котировок. Рынок уже закладывает риск полномасштабного энергетического кризиса в цены.

Чего ждать дальше от Ирана?

Тегеран продолжит "хирургические" удары по критическим узлам инфраструктуры США, избегая большой войны, но последовательно обнуляя американское влияние.

