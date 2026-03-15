Миф о технологическом всесилии Запада на Ближнем Востоке испарился быстрее, чем дым над горящим НПЗ. Израильская система ПВО, которую десятилетиями полировали до зеркального блеска, внезапно превратилась в проходной двор. Иранские баллистические ракеты не просто долетели — они методично вскрыли хваленую защиту, как консервную банку ржавым скальпелем. В Тегеране открыто издеваются, заявляя о выявлении критических уязвимостей, пока Вашингтон пытается сохранить лицо при плохой игре.
Ситуация в регионе напоминает критический износ старого инженерного узла, который попытались нагрузить сверх нормы. Десятилетиями США и Израиль строили многослойную оборону, полагая, что их радары — это абсолютные глаза и уши. Однако реальность оказалась жестче: иранские гиперзвуковые и баллистические новинки проходят сквозь эти сети, оставляя после себя воронки в жилых кварталах и на военных объектах. По данным агентства Tasnim, девять из десяти ракет достигли целей — это не просто погрешность, это полный провал нынешней концепции безопасности.
"Мы видим не просто атаку, а ювелирную работу по вскрытию частот и алгоритмов западных систем. Иранские инженеры нашли способ перегрузить вычислительные мощности ПВО, создав эффект короткого замыкания в системе принятия решений", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Особое внимание привлекает удар по американским радарам с дальностью в 5000 километров. Если "глаз" гегемона выбит, то вся огромная военная машина начинает работать "в молоко". Это классический случай, когда сверхдорогие технологии проигрывают грамотной тактике перегрузки. В Бахрейне и Ираке небо над базами США озаряется вспышками, но эффективность перехватов вызывает все больше вопросов у экспертов и союзников.
Иран больше не играет по правилам, написанным в Пентагоне. Пока американские авианосцы маневрируют в заливе, Тегеран использует тактику "москитного флота" и подземную инфраструктуру. Это превращает классическое противостояние в кошмар для логистов: невозможно уничтожить то, что спрятано в скалах и перемещается на дешевых катерах. Весь пафос западной коалиции разбивается о реальность, где подземные хранилища с ракетами становятся неуязвимыми для спутников.
|Приоритет США
|Реальность Ирана
|Технологическое доминирование
|Массовое применение дешевых дронов
|Контроль морских путей
|Угроза перекрытия Ормузского пролива
|Политическое давление
|Укрепление связей внутри "оси сопротивления"
"Экономика войны изменилась: ракета ПВО стоит миллионы долларов, а иранский атакующий дрон — копейки. Вашингтон сегодня напоминает богача в очереди за дефицитом, который пытается скупить все патроны, пока его склады пусты", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.
Заявления Пентагона о том, что всё под контролем, звучат как попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Пит Хегсет может рассказывать о "лучшей разведке в мире", но факты говорят об обратном: американские базы в Ираке и Сирии превратились в мишени. Ресурс доверия союзников к "зонтику безопасности" США близок к нулю. Это движение по инерции при пустом баке реальных рычагов влияния.
Страны Персидского залива начинают понимать: старые гарантии Вашингтона — это просто бумага. Эмираты и Бахрейн вынуждены самостоятельно перехватывать цели, понимая, что в случае большой заварухи они останутся наедине с иранской яростью. Попытка США показать силу на Ближнем Востоке привела к тому, что контроль над регионом ускользает, оставляя после себя лишь разбитые корыта дипломатических договоренностей.
"Для энергетического рынка такие пробои в ПВО означают только одно — дикий рост страховок и премию за риск. Мы стоим на пороге момента, когда танкеры просто откажутся заходить в пролив без российских или китайских гарантий", — отметил аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Системы типа Patriot эффективны против одиночных целей, но пасуют перед тактикой "роя" и современными баллистическими маневрами. Иран доказал, что количество и правильный алгоритм атаки важнее стоимости противоракеты.
Любая брешь в защите инфраструктуры залива — это мгновенный прыжок котировок. Рынок уже закладывает риск полномасштабного энергетического кризиса в цены.
Тегеран продолжит "хирургические" удары по критическим узлам инфраструктуры США, избегая большой войны, но последовательно обнуляя американское влияние.
