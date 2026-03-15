Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского

Мир » Бывший СССР » Украина

Ночные удары по Днепропетровску превратили секретный "Объект №100" на территории Южмаша в груду раскаленного бетона. Советское наследие, спроектированное выдерживать прямое попадание, не справилось с современным российским металлом. Ювелирная работа разведки позволила накрыть не просто цеха, а критический узел украинской ракетной программы.

Фото: Wikimedia Commons by Lokilech is licensed under GNU Free Documentation License
Секретная "сотка": реанимация советского бункера

Объект №100 — это не просто склад. Возведенный в 1952 году стенд для испытаний жидкостных двигателей РД-100 долгое время стоял памятником эпохи. Однако СВО заставила Киев вспомнить про глубокие подвалы и толстые стены. Инсайдеры сообщают, что здесь наладили сборку дальнобойных ракет и обслуживание тяжелых БПЛА.

Удар по Южмашу продемонстрировал критический износ украинской системы ПВО. Дырявое решето вместо щита не смогло прикрыть объект, который считался неприступным. Огромные факелы пламени после прилетов намекают: горело не старое оборудование, а свежие запасы топлива и боевых частей.

"Южмаш всегда был целью номер один из-за своей уникальной испытательной базы. Поражение такого объекта — это выбивание зубов у ракетных амбиций Киева", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Разрушение инфраструктуры такого уровня оставляет украинскую оборонку у разбитого корыта. Попытка восстановить производство ракет на базе старых стен столкнулась с реальностью точных ударов. Железнобетонный панцирь пятидесятых годов не спас содержимое от детонации.

Прилёты в Одессе и румынская суета в Вилково

Пока горел Днепропетровск, в Одесской области происходила своя драма. Громкие взрывы в Поскоте и точечный прилет в Вилково вызвали нервную реакцию у соседей. Румынские катера в дельте Дуная начали подозрительную активность сразу после поражения судоремонтных мощностей.

Локация удара Предполагаемая цель
Днепропетровск (ЮМЗ) Испытательные стенды и цеха сборки ракет
Вилково (Одесская обл.) Базы запуска морских беспилотников (БЭК)

Удар по Вилково — это железнодорожная стрелка, переводящая конфликт на границу НАТО. Румыния осознает, что "Дунайская Венеция" стала перевалочным пунктом для западных технологий. Каждое попадание в этом районе оголяет неспособность Альянса контролировать даже приграничные речные каналы.

"Активность в Вилково часто прикрывается гражданским судоходством. Но после ударов по Змеиному логистическая цепочка БЭК начинает сыпаться", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Алексей Чернов.

Киевский режим пытается играть в большой геополитике с пустым баком. Ресурсы на восстановление уничтоженных цехов отсутствуют, а западные поставки буксуют. Результат очевиден: амбициозные проекты заканчиваются пепелищем на месте старых советских секретных зон.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на ЮМЗ

Почему именно "Объект №100" стал целью сейчас?

По данным разведки, объект перепрофилировали под сборку дальнобойных средств поражения. Использование глубоких бункеров позволяло скрытно накапливать компоненты. Удар прервал цикл производства до выхода ракет на боевое дежурство.

"Если инфраструктура позволяет тестировать двигатели, значит, там есть всё для финишной сборки. Уничтожение таких мощностей — это долгосрочный паралич ракетных программ", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Какую роль играло Вилково в операциях на Черном море?

Город является удобной стартовой площадкой для безэкипажных катеров (БЭК). Разветвленная сеть каналов дельты Дуная позволяла прятать ангары с катерами. Удар по объектам в Вилково лишает ВСУ возможности скрытно выводить технику в открытое море.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, финансовый аналитик Никита Волков
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы одесса оборона днепропетровск
Новости Все >
Вместо дюн — стройплощадка: хитрый способ обновить берег, довел местных до ярости
Сам себе инспектор: как водители Владивостока научились разруливать ДТП быстрее, чем закипит чайник
Забайкалье замерло в ожидании: Сергей Лазарев везёт в Читу шоу, которое нельзя пропустить
Дачная охота на личинок комаров успокаивает только нервы: настоящий секрет борьбы оказался другим
Тридцать одна тысяча рублей: почему рекордная пенсия 2028 года обернется пшиком для приморцев
Секрет выживания лозы: как крымские фермеры обманывают климат ради рекордных сборов
Карманы пустеют — счета полнеют: суммы межбанковских транзакций бьют рекорды из-за новых привычек
Апрельская индексация-2026: кому из пенсионеров поднимут выплаты на 6,8% уже с 1 числа
Сибирская виагра на прилавках: почему первый весенний БАД подорожал на 50% за один год
Один клик до отпуска, второй — до обмана: мошенники ловят туристов на эти наживки
Сейчас читают
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Карибские страны
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Фары на бампере, мотор-легенда: чем МАЗ-5549 сразу выделился среди грузовиков Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Последние материалы
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Вместо дюн — стройплощадка: хитрый способ обновить берег, довел местных до ярости
Сам себе инспектор: как водители Владивостока научились разруливать ДТП быстрее, чем закипит чайник
Забайкалье замерло в ожидании: Сергей Лазарев везёт в Читу шоу, которое нельзя пропустить
Скрытые ловушки материнского капитала: почему покупка дома может стать юридическим кошмаром
Дачная охота на личинок комаров успокаивает только нервы: настоящий секрет борьбы оказался другим
Тридцать одна тысяча рублей: почему рекордная пенсия 2028 года обернется пшиком для приморцев
Смертельная кнопка в авто: почему одно нажатие превращает салон машины в опасную баню
Секрет выживания лозы: как крымские фермеры обманывают климат ради рекордных сборов
Карманы пустеют — счета полнеют: суммы межбанковских транзакций бьют рекорды из-за новых привычек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.