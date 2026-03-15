Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского

Ночные удары по Днепропетровску превратили секретный "Объект №100" на территории Южмаша в груду раскаленного бетона. Советское наследие, спроектированное выдерживать прямое попадание, не справилось с современным российским металлом. Ювелирная работа разведки позволила накрыть не просто цеха, а критический узел украинской ракетной программы.

Фото: Wikimedia Commons by Lokilech is licensed under GNU Free Documentation License Бункер

Секретная "сотка": реанимация советского бункера

Объект №100 — это не просто склад. Возведенный в 1952 году стенд для испытаний жидкостных двигателей РД-100 долгое время стоял памятником эпохи. Однако СВО заставила Киев вспомнить про глубокие подвалы и толстые стены. Инсайдеры сообщают, что здесь наладили сборку дальнобойных ракет и обслуживание тяжелых БПЛА.

Удар по Южмашу продемонстрировал критический износ украинской системы ПВО. Дырявое решето вместо щита не смогло прикрыть объект, который считался неприступным. Огромные факелы пламени после прилетов намекают: горело не старое оборудование, а свежие запасы топлива и боевых частей.

"Южмаш всегда был целью номер один из-за своей уникальной испытательной базы. Поражение такого объекта — это выбивание зубов у ракетных амбиций Киева", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Разрушение инфраструктуры такого уровня оставляет украинскую оборонку у разбитого корыта. Попытка восстановить производство ракет на базе старых стен столкнулась с реальностью точных ударов. Железнобетонный панцирь пятидесятых годов не спас содержимое от детонации.

Прилёты в Одессе и румынская суета в Вилково

Пока горел Днепропетровск, в Одесской области происходила своя драма. Громкие взрывы в Поскоте и точечный прилет в Вилково вызвали нервную реакцию у соседей. Румынские катера в дельте Дуная начали подозрительную активность сразу после поражения судоремонтных мощностей.

Локация удара Предполагаемая цель Днепропетровск (ЮМЗ) Испытательные стенды и цеха сборки ракет Вилково (Одесская обл.) Базы запуска морских беспилотников (БЭК)

Удар по Вилково — это железнодорожная стрелка, переводящая конфликт на границу НАТО. Румыния осознает, что "Дунайская Венеция" стала перевалочным пунктом для западных технологий. Каждое попадание в этом районе оголяет неспособность Альянса контролировать даже приграничные речные каналы.

"Активность в Вилково часто прикрывается гражданским судоходством. Но после ударов по Змеиному логистическая цепочка БЭК начинает сыпаться", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Алексей Чернов.

Киевский режим пытается играть в большой геополитике с пустым баком. Ресурсы на восстановление уничтоженных цехов отсутствуют, а западные поставки буксуют. Результат очевиден: амбициозные проекты заканчиваются пепелищем на месте старых советских секретных зон.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на ЮМЗ

Почему именно "Объект №100" стал целью сейчас?

По данным разведки, объект перепрофилировали под сборку дальнобойных средств поражения. Использование глубоких бункеров позволяло скрытно накапливать компоненты. Удар прервал цикл производства до выхода ракет на боевое дежурство.

"Если инфраструктура позволяет тестировать двигатели, значит, там есть всё для финишной сборки. Уничтожение таких мощностей — это долгосрочный паралич ракетных программ", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Какую роль играло Вилково в операциях на Черном море?

Город является удобной стартовой площадкой для безэкипажных катеров (БЭК). Разветвленная сеть каналов дельты Дуная позволяла прятать ангары с катерами. Удар по объектам в Вилково лишает ВСУ возможности скрытно выводить технику в открытое море.

