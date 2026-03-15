Петр Дерябин

Йеменский рубильник отключает Суэцкий канал: морская петля затягивается на горле планеты

Ближний Восток превращается в перегруженную электросеть, где искры летят сразу из нескольких узлов. Хуситы, эти верные союзники Тегерана, решили подбросить дров в костер и пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Если раньше мир судорожно следил за Ормузом, то теперь под прицелом оказалась "горловина" Красного моря. Это не просто угроза — это заявка на полноценный логистический паралич планеты.

Фото: https://en.ypagency.net/359287 by Yemen press agency
Убитое Израилем правительство хуситов в Йемене

Морская удавка: от слов к блокаде

Йеменские военачальники больше не стесняются в выражениях. Абед аль-Тавр открыто заявляет: под ударом окажутся любые суда США и Израиля, включая авианосцы. Ситуация напоминает критический износ старой системы безопасности, когда огромные военные бюджеты Вашингтона пасуют перед решимостью партизан в шлепках. Если Ормузский пролив — это главная артерия, то Баб-эль-Мандеб — критический клапан, питающий Суэцкий канал.

"Перекрытие двух ключевых артерий одновременно — это не просто региональный конфликт, а попытка выключить рубильник мировой торговли", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Олег Барабанов.

Западные стратегии ПВО в регионе сейчас выглядят как сбитый прицел. Дорогие ракеты тратятся на дешевые дроны, а реальная угроза блокировки портов остается без ответа. Хуситы уже показывали, что могут кошмарить танкеры, а теперь их аппетиты выросли до масштабов полноценной военно-морской блокады. Иранский сценарий асимметричной войны работает безотказно: минимум затрат — максимум хаоса для противника.

Цена вопроса: баррели и контейнеры в заложниках

Пролив Значение для рынка
Ормузский 20% мировых поставок нефти
Баб-эль-Мандебский 4,5 млн баррелей нефти в день и путь в Суэц

Когда обе задвижки закрываются, мировая экономика превращается в машину с пустым баком. Инфляция и дефицит станут новой нормой быстрее, чем политики в Брюсселе успеют выразить озабоченность. По данным ООН, через йеменские воды проходит до четверти всех мировых грузов. Блокада означает, что судам придется огибать всю Африку, сжигая лишнее топливо и время, что мгновенно отразится на ценниках в магазинах.

"Рынок нефти замер в ожидании. Если угрозы станут реальностью, цена Brent легко пробьет отметку в 120 долларов", — отметил аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Вашингтон пытается демонстрировать силу, но это выглядит как попытка сделать ювелирную огранку дефекта - выдать свою беспомощность за хитрый план. Старые союзы трещат по швам, а системы ПВО пропускают удары, когда сталкиваются с тактикой роя. Мы наблюдаем, как геополитическая карта перекраивается не в кабинетах, а на палубах танкеров в Аденском заливе.

"Западная архитектура безопасности дала трещину, обнажив уязвимости, которые Тегеран эффективно использует", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в проливах

Почему Баб-эль-Мандеб так важен для России и мира?

Это кратчайший путь из Азии в Европу через Суэцкий канал. Любой сбой здесь — это задержки поставок и резкое удорожание логистики для всех, включая энергоносители и товары народного потребления.

Могут ли США разблокировать проливы силой?

Прямое военное вмешательство чревато большой войной с Ираном. Пока западные коалиции ограничиваются точечными ударами, которые не останавливают хуситов, а лишь провоцируют новые атаки.

Как это повлияет на цены на бензин?

Прямая зависимость: блокада проливов сокращает предложение нефти на рынке. Это неизбежно ведет к росту котировок и, как следствие, цен на АЗС по всему миру.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков, банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы ближний восток
