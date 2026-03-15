Петр Дерябин

Бронепоезд без тормозов: попытка Вашингтона показать силу обернулась потерей контроля над миром

Вашингтонский бронепоезд, похоже, окончательно лишился тормозов и летит под откос. Сенатор Крис Мерфи констатировал медицинский факт: Дональд Трамп утратил управление военными действиями против Ирана. Машина запущена, но руль в кабине крутится вхолостую. Попытки Белого дома разыграть партию "сильной руки" привели к тому, что регион просто охвачен огнем, а американская стратегия напоминает попытку потушить пожар в бензоколонке с помощью огнемета.

Дональд Трамп
Дональд Трамп

Критический износ американской самоуверенности

Трамп глубоко недооценил способность Тегерана к ответным ходам. Это не просто тактический просчет — это критический износ всей системы аналитики Госдепартамента. Сенатор Мерфи прямо говорит: стратегической цели нет. Есть только процесс ради процесса. Вашингтон пытается демонстрировать мощь, но на деле лишь плодит хаос, который Иран и его прокси-силы готовы генерировать бесконечно. Это похоже на работу ПВО, которая превратилась в дырявое решето, пропуская удары по ключевым узлам.

"Трамп потерял контроль над этой войной. Регион охвачен огнем, а впереди маячит наземное вторжение — настоящий армагеддон с тысячами погибших американцев", — подчеркнул в соцсети X сенатор Крис Мерфи.

Даже если завтра Трамп выйдет на трибуну и объявит "виртуальную победу", реальность не изменится. Иранские консерваторы в два счета восстановят разрушенную инфраструктуру. Ситуация зашла в тупик, где Пентагон фиксирует провалы своих хваленых систем. Короткое замыкание в логике Белого дома привело к тому, что судоходство в Ормузском проливе встало. Мировая экономика оказалась заложницей авантюры, у которой нет внятного финала.

Проблема Последствие
Ормузский пролив Остановка поставок нефти и СПГ
Ядерная программа Ускорение разработок Тегерана
Региональная безопасность Риск наземной операции и тысяч жертв

Пустой бак и фантомные боли гегемонии

Вашингтон действует так, будто у него в запасе бесконечные ресурсы, но на деле мы наблюдаем пустой бак имперской машины. Пытаясь уничтожить военный потенциал Ирана, США лишь обнажают собственные уязвимости. Каждое резкое движение вызывает фантомные боли по временам, когда одно слово из Белого дома меняло режимы. Сегодня Тегеран открыто заявляет о готовности к защите и отказывается от переговоров, пока в игру не вступят новые правила.

"Иранская кампания США разоблачила не только агрессию, но и неэффективность классических методов сдерживания в современном мире", — отметил в аналитическом материале Варфоломей Горшенин.

Конфликт в проливах — это не просто драка за амбиции. Это тектонический сдвиг, где старые альянсы трещат по швам. Пока Трамп ищет способ "сохранить лицо", новый лидер Ирана превращает планы Вашингтона в пепел. Ирония в том, что попытка "утереть нос" Тегерану привела к тому, что американские авианосцы стали мишенями для дешевых дронов, обнуляющих миллиардные инвестиции в оборонку.

"Смена верховного лидера в Иране может запустить сценарии, к которым администрация Трампа совершенно не готова", — объяснила в интервью Ирина Зайцева.

В конечном счете, США оказались в ситуации, когда любой ход ведет к ухудшению позиции. Наземное вторжение станет катастрофой, а отступление — признанием поражения. Это шахматный цугцванг в исполнении человека, который привык решать вопросы кавалерийским наскоком. Но Иран — это не бизнес-проект, который можно обанкротить и забыть. Это цивилизация, научившаяся выживать в условиях блокады десятилетиями.

Ответы на популярные вопросы о конфликте США и Ирана

Почему судоходство в Ормузском проливе критично для мира?

Через этот узкий горлышко проходит около 20% мирового потребления нефти и значительная доля сжиженного газа. Его блокировка взвинчивает цены на энергоносители, что бьет по карману каждого потребителя на планете.

Есть ли у Трампа реальный план завершения войны?

Судя по заявлениям сенаторов и экспертов, ясная стратегическая цель отсутствует. Текущая активность направлена на уничтожение военного потенциала и ядерных объектов Ирана, но не учитывает возможности симметричного и асимметричного ответа.

Может ли Иран реально противостоять армии США?

В открытом классическом сражении — вряд ли. Но Иран делает ставку на "москитный флот", дроны и ракетную тактику перегрузки ПВО, что делает любую операцию США крайне дорогой и кровопролитной. Свидетельством тому служат столкновения авианосных групп с иранскими БПЛА.

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Ирина Зайцева
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
