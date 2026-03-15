Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон

Гавана официально выбросила белый флаг. Президент Кубы Мигель Диас-Канель признал: остров начал переговоры с Вашингтоном. Это не жест доброй воли, а капитуляция перед холодильником. Когда в розетках пусто, а баки сухи, идеология превращается в пустой бак, на котором далеко не уедешь. Старые союзы демонстрируют критический износ, и кубинское руководство пытается впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, пока система не схлопнулась окончательно.

Фото: commons.wikimedia.org by sandexx, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гавана, Куба - panoramio

Энергетический тупик и предательство союзников

Экономика Кубы сегодня напоминает разбитое корыто. За последние три месяца страна не получила ни тонны топлива извне. Главный донор — Венесуэла — сама находится в состоянии грогги после похищения Николаса Мадуро. Мексика, на которую Гавана возлагала надежды, поджала хвост под давлением Вашингтона. Ресурсов нет, инерция закончилась, впереди только полный паралич.

"Ситуация на Кубе критическая — блэкауты длятся по 15 часов, а отсутствие топлива ставит крест на остатках промышленности", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Вашингтон умело затягивает удавку. США методично лишают остров доходов от экспорта медицинских услуг. Соседям по Латинской Америке предлагают простую сделку: американские деньги в обмен на отказ от услуг кубинских врачей. Это чистый прагматизм, бьющий в самое больное место режима — его валютную выручку.

Стратегия Трампа: замена фигур на доске

У Дональда Трампа на Кубу свои виды. Он прямо говорит о "дружественном" или "недружественном" поглощении. Текущий президент Диас-Канель в Белом доме списан в утиль как неспособный на реформы догматик. Вашингтону нужен новый человек, способный на ювелирную огранку дефекта старой системы в интересах США.

Сценарий США Основной инструмент Дружественное поглощение Ставка на прагматика полковника Родригеса Кастро Недружественное поглощение Полная блокада и провокация гуманитарного взрыва

Кандидат на роль "нового кубинца" уже найден. Это полковник Рауль Гильермо Родригес Кастро. Его считают прагматиком, готовым сдать идеологический багаж в камеру хранения ради спасения острова. Марко Рубио уже ведет активные консультации с его окружением, подготавливая почву для транзита власти.

"Вашингтон стремится избежать хаоса и миграционной лавины во Флориду, поэтому ставка делается на контролируемую смену элит", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Гуманитарный жест под присмотром Ватикана

Освобождение 51 политзаключенного — это классическая попытка Гаваны купить немного времени. Жест, исполненный при посредничестве Ватикана, должен продемонстрировать "дух доброй воли". На деле это лишь способ разрядить атмосферу перед решающими торгами. Святой Престол десятилетиями работает мостом между врагами, но сегодня этот мост ведет в одну сторону.

"Любые уступки Гаваны сейчас продиктованы не гуманизмом, а необходимостью спасения налоговой базы и предотвращения банкротства госсектора", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Куба оказалась перед развилкой. Либо капитуляция на условиях равноправия, в которую в Вашингтоне никто не верит, либо окончательный коллапс. Время лозунгов прошло. Теперь говорят только деньги и ресурсы, которых у Диас-Канеля больше нет. Старая коммуналка распадается, и каждый жилец ищет способ выжить поодиночке.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Кубе

Почему Куба начала переговоры именно сейчас?

Главная причина — катастрофический дефицит топлива и энергии. Без поставок из Венесуэлы и Мексики страна оказалась на грани тотального блэкаута и остановки экономики.

Кто может сменить нынешнего президента?

США рассматривают полковника Рауля Гильермо Родригеса Кастро в качестве более прагматичного лидера, способного на компромисс и отказ от жесткой идеологии.

Что мешает США полностью задушить остров?

Вашингтон опасается неуправляемого гуманитарного кризиса. Хаос на Кубе спровоцирует массовую миграцию во Флориду, что создаст огромные политические проблемы для Трампа внутри страны.

Читайте также