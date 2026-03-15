Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон

Мир » Северная Америка » Карибские страны

Гавана официально выбросила белый флаг. Президент Кубы Мигель Диас-Канель признал: остров начал переговоры с Вашингтоном. Это не жест доброй воли, а капитуляция перед холодильником. Когда в розетках пусто, а баки сухи, идеология превращается в пустой бак, на котором далеко не уедешь. Старые союзы демонстрируют критический износ, и кубинское руководство пытается впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, пока система не схлопнулась окончательно.

Фото: commons.wikimedia.org by sandexx, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Энергетический тупик и предательство союзников

Экономика Кубы сегодня напоминает разбитое корыто. За последние три месяца страна не получила ни тонны топлива извне. Главный донор — Венесуэла — сама находится в состоянии грогги после похищения Николаса Мадуро. Мексика, на которую Гавана возлагала надежды, поджала хвост под давлением Вашингтона. Ресурсов нет, инерция закончилась, впереди только полный паралич.

"Ситуация на Кубе критическая — блэкауты длятся по 15 часов, а отсутствие топлива ставит крест на остатках промышленности", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Вашингтон умело затягивает удавку. США методично лишают остров доходов от экспорта медицинских услуг. Соседям по Латинской Америке предлагают простую сделку: американские деньги в обмен на отказ от услуг кубинских врачей. Это чистый прагматизм, бьющий в самое больное место режима — его валютную выручку.

Стратегия Трампа: замена фигур на доске

У Дональда Трампа на Кубу свои виды. Он прямо говорит о "дружественном" или "недружественном" поглощении. Текущий президент Диас-Канель в Белом доме списан в утиль как неспособный на реформы догматик. Вашингтону нужен новый человек, способный на ювелирную огранку дефекта старой системы в интересах США.

Сценарий США Основной инструмент
Дружественное поглощение Ставка на прагматика полковника Родригеса Кастро
Недружественное поглощение Полная блокада и провокация гуманитарного взрыва

Кандидат на роль "нового кубинца" уже найден. Это полковник Рауль Гильермо Родригес Кастро. Его считают прагматиком, готовым сдать идеологический багаж в камеру хранения ради спасения острова. Марко Рубио уже ведет активные консультации с его окружением, подготавливая почву для транзита власти.

"Вашингтон стремится избежать хаоса и миграционной лавины во Флориду, поэтому ставка делается на контролируемую смену элит", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Гуманитарный жест под присмотром Ватикана

Освобождение 51 политзаключенного — это классическая попытка Гаваны купить немного времени. Жест, исполненный при посредничестве Ватикана, должен продемонстрировать "дух доброй воли". На деле это лишь способ разрядить атмосферу перед решающими торгами. Святой Престол десятилетиями работает мостом между врагами, но сегодня этот мост ведет в одну сторону.

"Любые уступки Гаваны сейчас продиктованы не гуманизмом, а необходимостью спасения налоговой базы и предотвращения банкротства госсектора", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Куба оказалась перед развилкой. Либо капитуляция на условиях равноправия, в которую в Вашингтоне никто не верит, либо окончательный коллапс. Время лозунгов прошло. Теперь говорят только деньги и ресурсы, которых у Диас-Канеля больше нет. Старая коммуналка распадается, и каждый жилец ищет способ выжить поодиночке.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Кубе

Почему Куба начала переговоры именно сейчас?

Главная причина — катастрофический дефицит топлива и энергии. Без поставок из Венесуэлы и Мексики страна оказалась на грани тотального блэкаута и остановки экономики.

Кто может сменить нынешнего президента?

США рассматривают полковника Рауля Гильермо Родригеса Кастро в качестве более прагматичного лидера, способного на компромисс и отказ от жесткой идеологии.

Что мешает США полностью задушить остров?

Вашингтон опасается неуправляемого гуманитарного кризиса. Хаос на Кубе спровоцирует массовую миграцию во Флориду, что создаст огромные политические проблемы для Трампа внутри страны.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша куба гавана дональд трамп энергетический кризис международные отношения
Новости Все >
Битва за таланты в Уфе — логистика и торговля сошлись в схватке за квалифицированных сотрудников
Юг России летом превращается в пылесос для топлива: причина оказалась на поверхности
Скрытый код под полом: это уникальное сооружение майя раскрывает тайны связи живых и царства духов
Ищу жену-друга без пошлых материальных расчетов… — писала газета Новое время 15 марта 1908 года
Волгоградская степь ждет весенних испытаний: дорожники устанавливают жесткие меры для сохранности трасс
Рыжий хищник весом в килограмм: как Новосибирск стал вторым домом для непальского призрака
Спасение в цифрах: как платный проезд на МСД поможет москвичам бороться с пробками в мегаполисе
Ювелирная работа для городской инфраструктуры: новые полосы в Москве облегчают жизнь 200 тысячам пассажиров
Деловой этикет теперь работает через экран: ошибки, которые мгновенно портят онлайн-встречу
Прощай, элитная застройка: как прокуратура Томска спасла вековые кедры от топоров
Сейчас читают
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Королева без капризов: как превратить обычную дачу в парфюмерный оазис с помощью одного цветка
Садоводство, цветоводство
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Военные новости
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Фары на бампере, мотор-легенда: чем МАЗ-5549 сразу выделился среди грузовиков Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Пророчество сбылось: системы ПВО США оказались слабее дешевых игрушек
Отбойный молоток в женских руках: Урсула начала демонтаж системы международного права
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Последние материалы
Битва за таланты в Уфе — логистика и торговля сошлись в схватке за квалифицированных сотрудников
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Юг России летом превращается в пылесос для топлива: причина оказалась на поверхности
Усталость больше не выдаст: приемы макияжа, которые за секунды делают взгляд распахнутым
Ягодный реактор на даче: как заставить ремонтантную малину созреть на месяц раньше
Японцы тратят на уборку всего 15 минут в день: система, после которой про генеральную забывают
Жаростойкие шары вместо выгорающих кустов: этот современный цветок цветёт волнами до самых холодов
Красивый ремонт превращает жизнь в ад: 10 интерьерных решений, из-за которых уборка не заканчивается
Часы и браслеты в дуэте: эти простые правила сочетаний, которые меняют восприятие образа
Терпкий бархат в каждом укусе: как создать изысканное пирожное с ароматом эспрессо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.