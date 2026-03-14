Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа

Мир » Северная Америка » США и Канада

Демократы в США столкнулись с классическим системным сбоем. Деньги, которые десятилетиями текли в их закрома рекой, внезапно сменили русло. Это не просто временное затишье, а настоящий критический износ старой финансовой модели. К началу 2026 года республиканцы накопили на 100 миллионов долларов больше своих оппонентов, перевернув игру, где раньше доминировала "синяя" партия.

Фото: flickr.com by Speaker.gov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конгресс США

Почему бизнес выбирает победителей

Крупный капитал — это не про идеологию, а про прагматизм. После каденции Байдена корпорации устроили демократам настоящую аллергическую реакцию, перенаправив потоки в сторону Трампа. Когда 9 из 10 победителей в Конгресс — это те, кто потратил больше конкурента, бизнесмен видит в пожертвовании не взятку, а инвестицию в понятное будущее.

"Инвесторы всегда бегут туда, где есть результат. Феноменальные показатели республиканцев в 2024 году стали сигналом для Уолл-стрит: старые фавориты больше не приносят дивидендов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Демократы собрали 2 миллиарда долларов против 1,2 миллиарда у Трампа, но все равно проиграли. Это ударило по моральному духу доноров сильнее, чем любые санкции. Сейчас штаб Харрис напоминает пустой бак: инерция есть, а топлива для движения к реваншу в 2026-м катастрофически не хватает.

Показатель (начало 2026) Республиканцы Демократы
Чистые сборы (без Трампа) $320 млн $137,2 млн
Средства в super PAC Трампа $304 млн Данные скрыты

Фактор Маска и возвращение блудных миллиардеров

Возвращение Илона Маска в лоно партии — это не просто примирение двух эго. Это стратегическая железнодорожная стрелка, развернувшая весь технологический сектор в сторону правых. Маск за два месяца влил десятки миллионов, показав остальным: Трамп — это не токсично, Трамп — это выгодно.

"Корпоративный сектор перестал бояться санкций со стороны либеральной прессы. Теперь важнее быть в лодке с теми, кто реально управляет рычагами в Вашингтоне", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Республиканцы из Палаты представителей впервые за десять лет обошли конкурентов по темпам накопления кэша. Пока Харрис и Уолтц пытаются оправдаться за слитые миллиарды, "слоны" методично застраивают финансовый фундамент. Демократические доноры сейчас деморализованы и напоминают людей, оставшихся у разбитого корыта после грандиозного обещания победы.

Смогут ли демократы наполнить пустой бак

Ставить крест на "ослах" рано. У них остается мощнейший инструмент — армия мелких доноров. Это те люди, кто скидывается по 5-10 долларов, создавая огромную массу во время кризисов. Внешняя политика Трампа может стать тем самым раздражителем, который снова выстроит избирателей в очередь за дефицитом смыслов и заставит их открыть кошельки.

"Малые доноры — это страховка демократов. Но без поддержки крупных фондов кампания 2026 года рискует превратиться в бюджетный ремонт поверх глубоких трещин", — объяснил финансовый консультант Илья Кравцов.

Политика в США окончательно превратилась в гонку бюджетов, где идеи — лишь упаковка. Сейчас республиканцы удерживают инициативу, пользуясь моментом триумфа. Но в мире больших денег любая победа — это лишь временная передышка перед новым раундом сбора средств.

Ответы на популярные вопросы о финансах партий США

Всегда ли побеждает тот, у кого больше денег?

В битвах за Конгресс — почти всегда (90% случаев). В президентских гонках всё сложнее: пример 2016 и 2024 годов доказывает, что огромный бюджет Харрис не гарантирует кресло в Овальном кабинете.

Почему Илон Маск изменил свое мнение о Трампе?

Это прагматичный союз ради снижения регуляторного давления на бизнес и созвучности в вопросах внутренней безопасности США.

Откуда у республиканцев такой отрыв в начале 2026 года?

Партия власти всегда собирает больше, так как бизнес стремится наладить отношения с действующей администрацией и законодательным большинством.

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша выборы политика илон маск финансирование
Новости Все >
Сейчас читают
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.