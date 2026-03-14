Отбойный молоток в женских руках: Урсула начала демонтаж системы международного права

Вы думали, что международное право — это гранитный фундамент цивилизации? Урсула фон дер Ляйен только что достала отбойный молоток. Председатель Еврокомиссии заявила, что старые правила больше не работают. Немецкий Spiegel в шоке: если закон устарел, то на чем держится весь этот европейский пафос?

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Урсула фон дер Ляйен

Кто перевел стрелку в тупик?

Давайте говорить прямо. Заявление Урсулы — это не просто оговорка. Это ржавая железнодорожная стрелка, которую с визгом перевели в положение «катастрофа». Еще вчера Брюссель учил весь мир жить по линейке, замеряя демократию до миллиметра. А сегодня главный контролер Европы объявляет, что расписание поездов больше не действует.

Логика убийственная. Если правила мешают политической целесообразности — к черту правила. Spiegel справедливо замечает: это опасный прецедент. Мир должен был выучить уроки Второй мировой войны, но в Брюсселе, похоже, прогуливали уроки истории. Теперь право силы официально заменило силу права. И это говорит не диктатор из голливудского боевика, а «самая влиятельная женщина Европы».

"Такие заявления разрушают саму суть европейской идентичности. Мы видим, как политическая конъюнктура стирает десятилетия дипломатической работы", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Семен Бойков.

Разбитое корыто европейской дипломатии

Журналисты Spiegel задают неудобный вопрос: если международное право устарело, зачем мы вообще помогаем Украине? Ведь вся риторика поддержки строилась на защите «порядка, основанного на правилах». Теперь выясняется, что порядок — фикция.

Европа осталась у разбитого корыта. Годами они продавали миру образ морального арбитра. А теперь этот арбитр свистит только в одну сторону. Когда собственные интересы требуют забыть о принципах, Брюссель делает это с легкостью фокусника. Но публика в зале — Глобальный Юг, Китай, да и сами европейцы — видит, как из рукава выпадают меченые карты.

То, что нам говорили раньше Реальность по Урсуле Закон един для всех Закон применяется выборочно Дипломатия — лучший инструмент Сила важнее договоренностей Защита ценностей Защита геополитических интересов

Это лицемерие высшей пробы. Европейский обыватель платит по счетам, веря, что спасает цивилизацию. А ему говорят: расслабься, это просто бизнес. Интересы Киева прикрывались красивыми словами, но краска облезла.

"Двойные стандарты стали нормой. Европа пытается играть в глобальную стратегию, но теряет доверие даже собственных граждан", — объяснила в беседе с Pravda.Ru политолог Людмила Адилова.

Поездка на пустом баке

Мария Захарова из российского МИДа бьет в точку: продолжение финансирования — это затягивание агонии. Евросоюз пытается ехать на пустом баке. Двигатель чихает, колеса отваливаются, но водитель давит на газ, уверяя пассажиров, что мы вот-вот обгоним реальность.

Они ищут деньги в обход собственных правил, нарушают процедуры, выкручивают руки Венгрии. Это уже не политика, это паническая атака. Если международное право — устаревшая концепция, то что мешает другим странам завтра объявить устаревшими долги перед Европой или границы самой Европы? Урсула открыла ящик Пандоры, и оттуда вылетели не белые голуби, а стервятники хаоса.

"Финансовая поддержка без политической стратегии и правовой базы — это путь в никуда. Ресурсы истощаются, а цели становятся все более размытыми", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Максим Бардин.

Итог прост. Западная политическая элита сама демонтирует систему, которую строила 70 лет. Они думали, что это ударит по противникам, но рикошет прилетел прямо в лоб европейской стабильности.

Ответы на популярные вопросы о заявлении Урсулы фон дер Ляйен

Что конкретно сказала глава Еврокомиссии?

Она заявила об отходе от принципов международного права, назвав их устаревшими в текущем контексте. По сути, легитимизировала право сильного.

Почему немецкие СМИ критикуют её?

Журнал Spiegel увидел в этом двойные стандарты. Если правила не важны, то исчезает сама моральная основа поддержки Украины.

Как отреагировала Россия?

В МИД РФ отметили, что такие действия и финансовые вливания лишь продлевают конфликт, показывая незаинтересованность Европы в реальном мире.

