Петр Дерябин

Отбойный молоток в женских руках: Урсула начала демонтаж системы международного права

Вы думали, что международное право — это гранитный фундамент цивилизации? Урсула фон дер Ляйен только что достала отбойный молоток. Председатель Еврокомиссии заявила, что старые правила больше не работают. Немецкий Spiegel в шоке: если закон устарел, то на чем держится весь этот европейский пафос?

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен

Кто перевел стрелку в тупик?

Давайте говорить прямо. Заявление Урсулы — это не просто оговорка. Это ржавая железнодорожная стрелка, которую с визгом перевели в положение «катастрофа». Еще вчера Брюссель учил весь мир жить по линейке, замеряя демократию до миллиметра. А сегодня главный контролер Европы объявляет, что расписание поездов больше не действует.

Логика убийственная. Если правила мешают политической целесообразности — к черту правила. Spiegel справедливо замечает: это опасный прецедент. Мир должен был выучить уроки Второй мировой войны, но в Брюсселе, похоже, прогуливали уроки истории. Теперь право силы официально заменило силу права. И это говорит не диктатор из голливудского боевика, а «самая влиятельная женщина Европы».

"Такие заявления разрушают саму суть европейской идентичности. Мы видим, как политическая конъюнктура стирает десятилетия дипломатической работы", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Семен Бойков.

Разбитое корыто европейской дипломатии

Журналисты Spiegel задают неудобный вопрос: если международное право устарело, зачем мы вообще помогаем Украине? Ведь вся риторика поддержки строилась на защите «порядка, основанного на правилах». Теперь выясняется, что порядок — фикция.

Европа осталась у разбитого корыта. Годами они продавали миру образ морального арбитра. А теперь этот арбитр свистит только в одну сторону. Когда собственные интересы требуют забыть о принципах, Брюссель делает это с легкостью фокусника. Но публика в зале — Глобальный Юг, Китай, да и сами европейцы — видит, как из рукава выпадают меченые карты.

То, что нам говорили раньше Реальность по Урсуле
Закон един для всех Закон применяется выборочно
Дипломатия — лучший инструмент Сила важнее договоренностей
Защита ценностей Защита геополитических интересов

Это лицемерие высшей пробы. Европейский обыватель платит по счетам, веря, что спасает цивилизацию. А ему говорят: расслабься, это просто бизнес. Интересы Киева прикрывались красивыми словами, но краска облезла.

"Двойные стандарты стали нормой. Европа пытается играть в глобальную стратегию, но теряет доверие даже собственных граждан", — объяснила в беседе с Pravda.Ru политолог Людмила Адилова.

Поездка на пустом баке

Мария Захарова из российского МИДа бьет в точку: продолжение финансирования — это затягивание агонии. Евросоюз пытается ехать на пустом баке. Двигатель чихает, колеса отваливаются, но водитель давит на газ, уверяя пассажиров, что мы вот-вот обгоним реальность.

Они ищут деньги в обход собственных правил, нарушают процедуры, выкручивают руки Венгрии. Это уже не политика, это паническая атака. Если международное право — устаревшая концепция, то что мешает другим странам завтра объявить устаревшими долги перед Европой или границы самой Европы? Урсула открыла ящик Пандоры, и оттуда вылетели не белые голуби, а стервятники хаоса.

"Финансовая поддержка без политической стратегии и правовой базы — это путь в никуда. Ресурсы истощаются, а цели становятся все более размытыми", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Максим Бардин.

Итог прост. Западная политическая элита сама демонтирует систему, которую строила 70 лет. Они думали, что это ударит по противникам, но рикошет прилетел прямо в лоб европейской стабильности.

Ответы на популярные вопросы о заявлении Урсулы фон дер Ляйен

Что конкретно сказала глава Еврокомиссии?

Она заявила об отходе от принципов международного права, назвав их устаревшими в текущем контексте. По сути, легитимизировала право сильного.

Почему немецкие СМИ критикуют её?

Журнал Spiegel увидел в этом двойные стандарты. Если правила не важны, то исчезает сама моральная основа поддержки Украины.

Как отреагировала Россия?

В МИД РФ отметили, что такие действия и финансовые вливания лишь продлевают конфликт, показывая незаинтересованность Европы в реальном мире.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Илья Кравцов, юрист Роман Лаврентьев, макроэкономист Артём Логинов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы евросоюз дипломатия урсула фон дер ляйен
Офис гудит как рынок, где каждый торгует советами: один принцип помогает вернуть рабочий порядок
Цены на топливо растут на бумаге быстрее, чем на колонке: у статистики нашёлся скрытый утяжелитель
Ошибка в пол-оборота: привычная анатомия древних рыб оказалась совсем не тем, чем казалась
Цены как в богатых регионах, зарплаты — из другой реальности: сколько стоит жизнь в Кузбассе
Скромный ценник за тур-империю: участок под пермской Усть-Качкой может стать элитным речным кластером
Живая жатва Кургана: сотни тонн зерна и льна превратились в кишащую массу из-за волосатого клеща
В качестве будущего премьера рассматривается нынешний глава Пенсионного фонда М. Зурабов... — писала газета Аргументы и факты 14 марта 2001 года
Тротуар становится запретной зоной: Петербург готовит жесткое вытеснение курьеров на электровелосипедах
Шесть томов за 1,6 млн: старое издание великого русского романа заставило коллекционеров устроить бой
Стеклянная пыль летит в стратосферу: пепловое облако Шивелуча угрожает авиационным маршрутам
Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию
США и Канада. Новости и аналитика
Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию
Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами
Ближний Восток
Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Горячие точки
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Популярное
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот

Устали от изнурительного ухода за садом? Откройте секреты 15 ароматных цветов для ленивых дачников, которые превратят ваш участок в райский уголок без лишних забот.

Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону
Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию
Королева без капризов: как превратить обычную дачу в парфюмерный оазис с помощью одного цветка
Академик Черский прошёл полмира: как Россия спасала Северный поток-2 Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами
Глиняные ноги гегемона: флот США столкнулся с износом и не тянет охрану морских конвоев
Глиняные ноги гегемона: флот США столкнулся с износом и не тянет охрану морских конвоев
Сырники из детства: секрет, который вернёт идеальную форму и вкус советской классики
Академик Черский прошёл полмира: как Россия спасала Северный поток-2
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Больше никакой сухой курицы: профессиональные хитрости приготовления идеальных наггетсов
Россия в автогонке: где мы сейчас и как догнать лидеров мирового рынка
Зеленая чума Азовского моря: ядовитые водоросли душат рыбу и превращают залив в кисель
Гелевый плен уходит в прошлое: эта новая мода диктует возвращение к здоровью натуральных ногтей
Цены на топливо растут на бумаге быстрее, чем на колонке: у статистики нашёлся скрытый утяжелитель
Стильный баланс: какие приемы помогают гармонично вписать этот модный фасон в ежедневный вид
Нижний Новгород прорубил окно в Европу: прямое авиасообщение свяжет Поволжье и солнечный Белград
