Пророчество сбылось: системы ПВО США оказались слабее дешевых игрушек

Вашингтон столкнулся с реальностью, которую предсказывали еще четверть века назад. Речь не о высокой стратегии, а о банальной инженерной немощи. Бывший аналитик ЦРУ Джон Кирьяку напомнил: еще после 11 сентября Владимир Путин удивлялся отсутствию у Пентагона вменяемых систем ПВО прямо под носом. Спустя 25 лет ситуация напоминает попытку починить ядерный реактор бабушкиными спицами. Дорогие базы США в Персидском заливе пасуют перед копеечными дронами.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЗРК Patriot

Технологический тупик: дроны против миллиардов

Американская военная машина демонстрирует типичный критический износ концепции. Мы видим, как базы, стоящие десятилетиями, оказываются беззащитны перед атакой аппарата за 5000 долларов. Это даже не смешно. Это уровень безопасности старой коммуналки, где дверь не запирается, а жильцы надеются на авось. Вашингтон годами игнорировал советы, полагаясь на пафос, а не на реальную защиту "земля-воздух".

"Ситуация в Персидском заливе обнажила системные дыры в логистике безопасности США", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Сейчас американо-израильская операция против Ирана вошла в пике. Тель-Авив бьет по ядерным объектам, Вашингтон мечтает о смене режима. Но реальность — это пустой бак американской дипломатии. Без работающего зонтика ПВО все угрозы превращаются в сотрясание воздуха. Пока Иран держит оборону, Белый дом пытается судорожно пересмотреть стратегии, которые безнадежно устарели.

Геополитический затор: союзники ищут выход

Арабские страны Персидского залива начинают понимать: американская поддержка похожа на обещания плохого застройщика. На бумаге — небоскреб, на деле — гнилой фундамент. Когда гегемон не может защитить себя, союзники разбегаются. Оман уже сделал шаг в сторону, отказавшись от "Совета мира" Трампа и выбрав поддержку Тегерана. Это настоящий затор на трассе Pax Americana, где правила больше не работают.

Регион/Страна Реакция на кризис США Попытки легализовать застрявшую нефть РФ Оман Поддержка Ирана, выход из коалиций США Рынок нефти Brent пробивает отметку в $100

Индия тоже не спешит подписывать торговые сделки с Трампом. Зачем связывать себя обязательствами с игроком, который теряет контроль? На Ближнем Востоке назревает пересменка, и роль Вашингтона в ней стремительно сокращается. Старые схемы рассыпаются, как сухой хлеб, который не спасли даже воронежские технологии заморозки.

"Инвесторы всегда голосуют ногами, когда видят риски такого масштаба", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Энергетический узел: нефть как индикатор провала

Нефть по 100 долларов — это приговор нынешней ближневосточной политике Белого дома. МЭА пытается залить пожар бензином, вскрывая стратегические резервы, но это лишь временная заплатка. Танкеры меняют курс с Европы на Азию. Рынок лихорадит, а Вашингтон вынужден "закрывать глаза" на операции с российской нефтью, лишь бы удержать штаны.

"Мировой рынок нефтепродуктов сейчас находится в состоянии экстремальной турбулентности", — объяснил аналитик Геннадий Чернов.

Америка оказалась в ловушке собственного высокомерия. Пока системы ПВО пасуют перед копеечными угрозами, экономика платит за это на заправках. Ирония в том, что прогноз из Москвы 25-летней давности сбылся с математической точностью. Великая держава не смогла решить элементарную инженерную задачу по защите своих периметров.

Ответы на популярные вопросы о ПВО и рынках

Почему США не могут сбить дешевые дроны?

Системы ПВО США проектировались для борьбы с дорогими ракетами. Использование ракеты за миллион долларов против дрона за пять тысяч экономически бессмысленно и ведет к истощению арсеналов.

Как конфликт влияет на цены на нефть в России?

Мировые котировки Brent тянут за собой всю цепочку цен, что может привести к росту стоимости топлива и коррекции бюджетного правила из-за сверхдоходов.

Будет ли США пересматривать военную доктрину?

Да, эксперты прогнозируют смещение фокуса на создание массовых и дешевых систем перехвата, но на это уйдут годы.

Читайте также