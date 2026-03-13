Андрей Николаев

Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами

Подземные хранилища катеров: сигнал Тегерана

Такой вопрос может возникнуть после демонстрации Ираном кадров подземных хранилищ, заставленных множеством ракетных катеров. Что хочет сказать этим иранское руководство? Мал иранский флот, да удал? Возможно ли, что Иран готовится к серьезному противостоянию с флотом США?

Видео с иранскими катерами было явлено публике практически сразу, как только Пентагон выложил свое "кино". Американские видеоролики показали печальную картину массового уничтожения военных кораблей Ирана.

Хотя в основном это небольшие катера и корабли малого класса, но других-то у Ирана особо и нет.

Потери флота и отношение к гибели кораблей

Тем большее сожаление вызывает такая массовая гибель кораблей. Сколько сил и лет было потрачено, и теперь, в одночасье, все уходит под воду. Тем более что американские ракеты расправились с иранским флотом практически безнаказанно.

Те люди, кто служил на флоте, кто строил корабли, да и те, кто просто любит корабельную тему, всегда с болью воспринимают затопление судна. Неважно, под каким флагом он ходит, ибо корабль — это как живая душа. Хотя после гибели в Иране многих невинных людей, в том числе детей, как-то неудобно печалиться о потопленном иранском флоте.

И тем не менее. Сами иранцы, похоже, не сильно сокрушаются по этому поводу. Видимо, есть еще порох в пороховницах. Подземные хранилища Ирана содержат десятки малоразмерных быстроходных катеров, и об этом говорят видеоролики, опубликованные Тегераном.

Конечно, эти картинки тоже могут быть продуктом искусственного интеллекта. Но реальность такова, что Иран давно и успешно строит свой москитный флот — малые катера и подводные лодки.

"Москитный флот" как стратегический выбор

Изображения береговых площадок, плотно заставленных рядами катеров, демонстрировались еще за много лет до нынешних событий. На эту картину можно взирать с усмешкой, если пребывать в плену стереотипов о необходимости строительства больших военных кораблей. Но Иран давно мыслил по-другому.

И в этом видна не бедность государства, и не отсутствие инженерных кадров, необходимых для строительства мощного флота. Хотя, безусловно, эти факторы тоже имели значение, по крайней мере, в прошлом. Иран просто жестко прагматичен. Находясь в окружении враждебных государств, сложно создать классически мощный крупнотоннажный флот. Построить-то можно, а вот сохранить. Нынешняя ситуация — живой тому пример.

Уроки ирано-иракской войны и операция "Морварид"

Еще с времен войны с Ираком в 80-е годы Иран начал применять быстроходные катера. Примером успешных действий малого флота Ирана может служить операция "Морварид", во время которой шесть иранских катеров атаковали нефтяные терминалы Ирака. Позднее завязался морской бой с подошедшими иракскими катерами.

И Иран, и Ирак по-разному оценивают свои потери в ходе этого боя. Но Иран однозначно считает эту операцию своей победы. Не случайно дата 28 ноября, в который проводилась операция "Морварид", стала Днем военно-морских сил Ирана.

Да, ирано-иракская война в сухом остатке не имела победителей, а лишь только проигравших, но Тегеран из этой войны сделал все же больше правильных выводов, нежели Багдад. Иранское руководство двинуло вперед науку, образование и военно-промышленный комплекс.

Доктрина асимметричной войны на море

Достаточно заметить, что Иран сейчас занимает ведущие строчки в мире по рейтингам инженерного образования. Хотя у нас до недавнего времени Иран часто воспринимался, будто какая-то отсталая средневековая страна.

Однако даже Россия со своим высоким научно-техническим потенциалом была вынуждена обратиться к Ирану за беспилотниками.

Сделав необходимые уроки из войны 80-х годов, и трезво оценивая суровое геополитическое окружение, Иран сделал ставку на развитие небольших скоростных катеров и малогабаритных подводных лодок.

В 2000-х годах военно-морское руководство Ирана разработало доктрину ассиметричной войны на море. В ее основе тактика применения небольших групп быстроходных боевых катеров.

Эти катера могут нести на борту как противокорабельные, так и зенитные ракеты, а могут являться и ударным дронами-камикадзе. Авианосец они, конечно, вряд ли потопят, а вот замахнуться на боевой корабль классом поменьше — вполне посильная задача. Ну а про торговые суда и вовсе нечего говорить.

Да, современная война заставляет очень сильно задуматься над тем, военные корабли какого класса нужны сейчас. Как никогда этот вопрос актуален и для России. Опасных вызовов на море для нас становится все больше.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
