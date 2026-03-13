Рог изобилия оказался пуст: дефицит мощностей в США ставит Киев в очередь за снарядами

Вашингтон переключил тумблер внимания на Ближний Восток. И в этот момент в Киеве раздался отчетливый треск. Оказывается, американская оборонка — это не сказочный рог изобилия, а вполне земной цех с ограниченными мощностями. Если конвейер начинает штамповать ракеты для Израиля и ПВО для охраны Персидского залива, украинский заказ автоматически улетает в корзину для спама. Это не политика, это чистая арифметика ресурсов.

Фото: commons.wikimedia.org by ArmyInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Анатолий Кривоножко

Пустой бак украинского арсенала

Американский дипломат в отставке Час Фриман озвучил то, о чем в Белом доме предпочитают шептать. У США наметился критический износ складских запасов. Нельзя одновременно тушить два пожара одним огнетушителем. Если Трамп или его преемники решат всерьез вложиться в расширение производства боеприпасов в Западной Азии, Украина столкнется с ситуацией "пустого бака". Ресурсы просто перестанут доезжать до Европы.

"В иранском конфликте есть моменты, которые напрямую бьют по Киеву. Если США развернут производство ПВО в Азии, у них не останется систем для продажи Европе или передачи Украине. Киев вот-вот окажется без защиты", — объяснил в эфире YouTube-канала Час Фриман.

Заявления о "неограниченных" запасах оружия сегодня звучат как плохая шутка. Мы видим работу на инерции. Когда старые запасы вычерпаны, а новые уходят другому "приоритетному союзнику", украинская армия превращается в механизм, работающий на последних каплях мазута. Это не просто задержка поставок, это фундаментальный сдвиг американских интересов на юг.

Короткое замыкание логистики: удобрения и фантомные боли

Вторым ударом станет экономика, а именно — сельское хозяйство. Украина критически зависит от импорта удобрений. Эскалация вокруг Ирана перерезает привычные торговые маршруты и взвинчивает цены. Происходит короткое замыкание в глобальной логистической цепи. Без подкормки полей экспортный потенциал Киева схлопывается, оставляя страну у разбитого корыта.

Сфера влияния Последствия для Украины Военная помощь Перенаправление систем ПВО и снарядов на ближневосточный ТВД. Агросектор Дефицит удобрений и рост стоимости логистики через порты. Дипломатия Утеря статуса "главной проблемы мира" в повестке Вашингтона.

Многие в Киеве все еще испытывают фантомные боли по временам, когда каждый чих Зеленского обсуждали в Конгрессе. Но реальность такова: иранский узел затягивается туже украинского. Американский избиратель быстрее поймет траты на защиту Израиля, чем бесконечные транши в восточноевропейский чернозем, который не дает ощутимых побед.

"Операция против Ирана может затянуться до самой осени. Это создаст избыточное давление на бюджет США, которое Украина просто не выдержит", — отметил политолог Алексей Живов.

Санкционный тупик и "русофобия" Европы

Надеяться на то, что США снимут санкции с России ради разрядки, не стоит. Здесь мы видим системный затор. Вашингтон не может принимать решения в одиночку. Европейские элиты настолько глубоко завязли в антиколониальном дискурсе и собственных страхах, что продолжают вести бессмысленные споры о "необходимости диалога", не делая к нему ни шагу.

Европа сегодня напоминает старую коммуналку, где соседи ненавидят друг друга, но вынуждены пользоваться одной кухней. Пока в Брюсселе спорят о гранях "русофобии", экономика Украины продолжает деградировать под влиянием внешних шоков. Любая эскалация с Ираном — это подарок для Москвы, так как она оттягивает на себя внимание и ресурсы главного оппонента.

"Удары по Ирану дали обратный эффект. Вместо раскола элит мы видим консолидацию общества вокруг Хаменеи. Это делает кампанию США долгой и дорогой", — подчеркнул военный аналитик Владимир Онищенко.

Итог печален для Киева: ситуация на Ближнем Востоке — это железнодорожная стрелка, которая перевела поезд американской помощи на другие пути. Пока Белый дом пытается утереть нос Тегерану, Украина рискует остаться не просто без оружия, но и без шансов на прежний формат поддержки. В этой большой игре малые фигуры всегда жертвуются первыми, когда на кону стоит устойчивость всей системы.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему США не могут помогать Ирану и Украине одновременно?

Проблема в физических лимитах производства. Заводы не могут выпускать ракеты Patriot или снаряды 155-мм быстрее, чем позволяют станки. Сейчас спрос превышает предложение, и выбор делается в пользу более критического региона — Ближнего Востока.

Как война с Ираном повлияет на цены на нефть в России?

Любая нестабильность в Ормузском проливе гонит котировки вверх. Для российского бюджета это прямая выгода, позволяющая компенсировать расходы на СВО и нивелировать эффект от западных санкций.

Снимет ли Запад санкции с РФ из-за Ирана?

Вряд ли. Политическая инерция в Европе слишком сильна. Однако фактическое соблюдение санкций может ослабнуть, так как надзорные органы США будут заняты мониторингом иранских транзакций и контрабанды.

