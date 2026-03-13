Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию

Иранская угроза была выдумана в Белом доме, но история получила неожиданное развитие: Калифорния оказалась на грани паники из-за "спящих ячеек".
Белый дом потребовал от ABC News удалить материал об угрозе атаки иранских беспилотников на Калифорнию. Телеканал накануне сообщил, что ФБР незадолго до начала военной операции США и Израиля в Иране, направило уведомление полиции Калифорнии о запланированной Тегераном атаке дронами целей в штате, если Вашингтон ударит по Ирану.
Официально власти объяснили требование к СМИ "соображениями национальной безопасности". Однако президент США Дональд Трамп сам продвигал версию о том, что он отдал приказ нанести "превентивный удар" по Ирану, "иначе он бы ударил по США". Налицо опровержение Белым домом своей же идеи.
Изначальный посыл Трампа был понятен: надо сказать населению, что США не "агрессор", а защищают свои города. Если иранские дроны действительно могли долететь до США (это доносится как факт), то атака на Иран выглядит в глазах избирателей как спасение. Однако на другой стороне медали этого "спасения" нарисовалось другое мнение: если в Вашингтоне признают правоту материала ABC News, то это означает, что иранские дроны преодолеют океан, а системы ПВО США будут "пробиты". Есть и другой вариант — это активизируются "спящие иранские ячейки", которые и проведут операцию "Паутина".
Второй сценарий сейчас активно пропагандируется в аккаунтах соцсетей, контролируемых республиканцами. Распространяется мнение, что американская разведка отслеживает зашифрованную иранскую переписку, а правоохранительные органы предупреждены о возможной деятельности "спящих ячеек", которые были "заранее развёрнуты, терпеливы и ждали именно такого момента".
Но эти нарративы вовсе не говорят о реальной иранской угрозе, это давление республиканцев на конгресс, которому необходимо прекратить "играть в политику" с финансированием министерства внутренней безопасности и выделить ему деньги. Данное министерство проводит чистку среди иммигрантов в "синих" штатах, выявляя нелегальных и депортируя их.
ABC News является частью "либерального мейнстрима", которому это не нравится, а тут представился случай показать, что администрация Трампа не учла последствия с развязанной агрессией против Ирана (Калифорния погибнет). "Внутривидовая" борьба в США достигла таких масштабов, что официальные лица не гнушаются выдумыванием иранской угрозы (на фоне файлов Эпштейна), а также её раздуванием (на фоне событий в Миннеаполисе), чтобы победить друг друга на предстоящих выборах в конгресс.
В результате наружу вылезают непредвиденные результаты. Калифорния — это крупнейший экономический центр, и угроза ударов по её инфраструктуре (портам, НПЗ) может обрушить рынки из-за массовой паники и истерики. Как говорится, нет у США большего врага, чем они сами. Самое главное, что при этом саморазрушении американского государства в других частях света, как сейчас в Иране, гибнут невинные люди.
