Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию

Мир » Северная Америка » США и Канада

Иранская угроза была выдумана в Белом доме, но история получила неожиданное развитие: Калифорния оказалась на грани паники из-за "спящих ячеек".

Квадрокоптер
Фото: www.pexels.com by The Lazy Artist Gallery is licensed under Бесплатное использование
Квадрокоптер

Белый дом наказал СМИ за продвижение своей же идеи

Белый дом потребовал от ABC News удалить материал об угрозе атаки иранских беспилотников на Калифорнию. Телеканал накануне сообщил, что ФБР незадолго до начала военной операции США и Израиля в Иране, направило уведомление полиции Калифорнии о запланированной Тегераном атаке дронами целей в штате, если Вашингтон ударит по Ирану.

Официально власти объяснили требование к СМИ "соображениями национальной безопасности". Однако президент США Дональд Трамп сам продвигал версию о том, что он отдал приказ нанести "превентивный удар" по Ирану, "иначе он бы ударил по США". Налицо опровержение Белым домом своей же идеи.

Две стороны медали об иранской угрозе

Изначальный посыл Трампа был понятен: надо сказать населению, что США не "агрессор", а защищают свои города. Если иранские дроны действительно могли долететь до США (это доносится как факт), то атака на Иран выглядит в глазах избирателей как спасение. Однако на другой стороне медали этого "спасения" нарисовалось другое мнение: если в Вашингтоне признают правоту материала ABC News, то это означает, что иранские дроны преодолеют океан, а системы ПВО США будут "пробиты". Есть и другой вариант — это активизируются "спящие иранские ячейки", которые и проведут операцию "Паутина".

Второй сценарий сейчас активно пропагандируется в аккаунтах соцсетей, контролируемых республиканцами. Распространяется мнение, что американская разведка отслеживает зашифрованную иранскую переписку, а правоохранительные органы предупреждены о возможной деятельности "спящих ячеек", которые были "заранее развёрнуты, терпеливы и ждали именно такого момента".

Саморазрушение США вызывает войны. Как бы не ядерные

Но эти нарративы вовсе не говорят о реальной иранской угрозе, это давление республиканцев на конгресс, которому необходимо прекратить "играть в политику" с финансированием министерства внутренней безопасности и выделить ему деньги. Данное министерство проводит чистку среди иммигрантов в "синих" штатах, выявляя нелегальных и депортируя их.

ABC News является частью "либерального мейнстрима", которому это не нравится, а тут представился случай показать, что администрация Трампа не учла последствия с развязанной агрессией против Ирана (Калифорния погибнет). "Внутривидовая" борьба в США достигла таких масштабов, что официальные лица не гнушаются выдумыванием иранской угрозы (на фоне файлов Эпштейна), а также её раздуванием (на фоне событий в Миннеаполисе), чтобы победить друг друга на предстоящих выборах в конгресс.

В результате наружу вылезают непредвиденные результаты. Калифорния — это крупнейший экономический центр, и угроза ударов по её инфраструктуре (портам, НПЗ) может обрушить рынки из-за массовой паники и истерики. Как говорится, нет у США большего врага, чем они сами. Самое главное, что при этом саморазрушении американского государства в других частях света, как сейчас в Иране, гибнут невинные люди.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
