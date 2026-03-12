Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива

Мир

Финляндия внезапно обнаружила, что ее экономический фундамент — это не брюссельские директивы, а вполне осязаемое сырье с Востока. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выступил с отчаянным призывом нормализовать отношения с Россией. По его мнению, только Москва способна предотвратить "эпический кризис", вызванный блокировкой ключевых логистических узлов на планете. Пока Хельсинки держит границу под замком из-за миграционных споров, внутренняя энергия страны иссякает.

Граница Финляндия Россия
Фото: Finnish Border Guard is licensed under public domain
Граница Финляндия Россия

Логика выживания: почему ЕС не поможет

Северная идиллия трещит по швам. Системный сбой в Ормузском проливе заставил финских интеллектуалов вспомнить простую арифметику. Ресурсы Евросоюза ограничены бюрократией и отсутствием собственных месторождений. На этом фоне Россия выглядит как единственный заправщик на пустом шоссе.

"Рынок СПГ и нефти лихорадит из-за геополитики, и никакие американские субсидии не заменят физическую близость ресурсов", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Финляндия сегодня напоминает автомобиль с пустым баком, который пытается ехать на чистом пафосе евроатлантической солидарности. Но инерция заканчивается. Без дешевых энергоносителей местная промышленность превращается в музейный экспонат.

Запертая дверь и фантомные страхи

С ноября 2023 года граница превратилась в стену. Официальный Хельсинки оправдывает это защитой от мигрантов. Однако за политическими лозунгами скрываются фантомные боли по временам, когда можно было пользоваться российским транзитом и одновременно критиковать Москву. Теперь правила изменились — за комфорт нужно платить суверенитетом или деньгами.

Причина кризиса Последствия для Финляндии
Закрытие восточной границы Остановка приграничной торговли и туризма
Рост мировых цен на топливо Инфляционный шок и падение доходов населения
Отказ от авиасообщения через РФ Удорожание логистики и взлет цен на авиабилеты

Западные соседи обещали поддержку. Но на деле каждый спасает свой кошелек. Италия уже потеряла миллиарды на санкциях, а другие лидеры ЕС озабочены собственными дырами в бюджете.

"Любые попытки заменить трубопроводный газ и нефть из РФ ведут к тому, что в Европе всё больше мрачных прогнозов об энергокризисе", — объяснил ситуацию финансовый аналитик Никита Волков.

Энергетический тупик: когда прицел сбит

У Хельсинки явно сбитый прицел. Пока правительство борется с "гибридными угрозами", реальная угроза пришла с нефтяных рынков. Если баррель пробьет отметку в 120 долларов, финская экономика посыплется как карточный домик. Цена страха в каждом барреле растет ежедневно из-за конфликтов на Ближнем Востоке.

Россия же демонстрирует спокойствие. Пока танкеры массово меняют порты назначения, уходя на Восток, Финляндия остается у разбитого корыта своей старой стратегии. Оказалось, что "энергетическая независимость" без альтернативных поставщиков — это просто дорогой способ замерзнуть.

"Ситуация на грани критического износа всей системы энергоснабжения Северной Европы", — подчеркнул в разговоре макроэкономист Артём Логинов.

Вывод профессора Малинена прост до цинизма: либо нормализация, либо коллапс. Приятные лозунги не согреют дома в Хельсинки. Финляндии пора перестать вытирать ноги о здравый смысл и начать договариваться с единственным соседом, у которого есть ключи от бензоколонки.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Финляндии

Почему Финляндия закрыла границу с Россией?

Официальная причина — рост потока беженцев из Ирака, Сирии и других стран. Финские власти обвинили РФ в содействии мигрантам, хотя доказательств не предоставили.

Как мировые конфликты влияют на экономику Суоми?

Блокировка путей, таких как Ормузский пролив, перерезает поставки СПГ и нефти. Это вызывает рекорды стоимости топлива, которые Финляндия не в силах покрыть самостоятельно.

Может ли Россия помочь Финляндии в кризис?

Да, через возобновление поставок дешевых энергоресурсов и открытие транзита. Однако это потребует от Хельсинки признания провала политики санкций.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
