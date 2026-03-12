Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США

Случилось то, чего в Пентагоне боялись больше всего. Миф о тотальном технологическом превосходстве Запада дал трещину — и не где-то на бумаге, а в реальном полевом противостоянии. Мы привыкли думать, что у США все под контролем. Что спутники видят каждый чих, а равары перехватывают любую муху. Оказалось — показалось. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выложил карты на стол, и расклад там совсем не в пользу "звездно-полосатых".

Фото: snn.ir by Bahareh Asadi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Запуск иранских дронов

География как приговор: эффект "глиняных ног"

Давайте посмотрим на карту без розовых очков. Израиль — это технологический гигант, спору нет. Но с точки зрения военной логистики он стоит на глиняных ногах. Ларри Джонсон указывает на простую арифметику: 80 процентов населения Израиля живут в двух точках — Тель-Авиве и Хайфе. Это невероятная плотность. Это как сложить все яйца в одну очень маленькую корзину и надеяться, что никто не пнет ее ногой.

Иран же — это другая история. 70-80 процентов населения размазаны по огромной территории. Чтобы нанести Ирану критический урон, нужно атаковать сотни целей одновременно. Это логистический кошмар для любого генерала. А вот Тегерану достаточно попасть пару раз, чтобы парализовать жизнь в Израиле. Это не высокая стратегия, это банальная физика.

"Ситуация на Ближнем Востоке сейчас напоминает пороховую бочку, где одно неверное движение может обрушить рынки энергоносителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

В это время математика войны обнуляет технологическое превосходство Запада. Дорогие ракеты тратятся на дешевые цели, а угроза остается. Израильтяне уже начинают понимать: их компактность — это их уязвимость.

Короткое замыкание в системе ПВО

А теперь самое интересное. Мы всегда считали, что американский "зонтик" непробиваем. Но Иран устроил системе ПВО настоящее короткое замыкание. Выведены из строя пять ключевых радаров. Представьте себе боксера, которому завязали глаза прямо перед ударом гонга. Раньше у Израиля было 30 минут на реакцию после запуска ракет. Можно было выпить кофе, включить сирену и спуститься в бункер. Сейчас? Теперь есть, возможно, одна минута.

Параметр обороны Реальная ситуация Время реагирования Сократилось с 30 минут до 60 секунд Состояние радаров "Ослепление" системы наблюдения и наведения Базы союзников Под угрозой прямого удара, отказ от поддержки

Это меняет всё. В Европе всё больше мрачных прогнозов относительно способности Запада защитить свои интересы. Иранский удар показал, что "непобедимая" электроника горит так же ярко, как и дешевая проводка.

"Любая эскалация подобного масштаба неизбежно бьет по макроэкономическим показателям, разгоняя инфляционные ожидания по всему миру", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ближний Восток превратился в опасную коммуналку

США рассчитывали, что смогут спокойно использовать свои базы в Персидском заливе. Но регион сейчас напоминает старую коммуналку, где соседи вдруг поняли: если они пустят к себе в комнату хулигана с битой, им самим подожгут дверь. Саудовская Аравия, Кувейт, Катар — все они вдруг стали очень осторожными.

Они видят, как цена страха закладывается в каждый баррель. Никто не хочет подставляться под ответный удар Тегерана ради амбиций Вашингтона. Американский план опирался на союзников, но союзники, похоже, решили не участвовать в этой драке. Вашингтон угрожал уничтожить потенциал Ирана, но теперь сам думает, как бы не потерять лицо.

Ситуацию усугубляет и риск газового шока, который может накрыть планету, если конфликт выйдет из берегов. Американская дипломатия здесь сработала примерно так же эффективно, как попытка потушить пожар бензином.

"Инвесторы сейчас крайне чувствительны к геополитике. Проектное финансирование в таких зонах риска ставится на паузу практически моментально", — рассказал в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Даже позиция Мадрида может похоронить планы Штатов, не говоря уже о странах, находящихся в прямом радиусе поражения иранских ракет.