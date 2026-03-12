Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дональд Трамп перестал быть оплотом старой гвардии в дорогих костюмах. Теперь его электорат — это "зумеры" правого толка и работяги из глубинки, которые смотрят на Вашингтон как на заевший системный узел. Этот сдвиг отлично описал Джефф Гисеа: старая республиканская школа осталась в прошлом, а на смену ей пришел контент-центричный политический хаос.

Политика как виральный контент

Для нынешнего Трампа внимание — это единственная валюта, имеющая реальный вес. Он ведет себя как пользователь соцсетей, для которого ирония служит броней, а любая катастрофа превращается в охваты. Это напоминает короткое замыкание в электросети: искра есть, света нет, зато эффект для наблюдателя максимальный.

"Трамп перестал быть политиком в классическом понимании, превратившись в генератор смыслов для молодежи, разочарованной в институтах", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Постмодернизм в Овальном кабинете

Стирание границ между иронией и искренностью — это фирменный почерк поколения Z. Трамп интуитивно поймал этот ритм. Он живет в реальности лент новостей, где нет фильтров, а сценарий пишет сиюминутный импульс. Старым однопартийцам это видится как критический износ государственных институтов, но для его избирателей — это честность без прикрас.

"Попытки республиканцев сместить лидера пока выглядят как попытка починить часы ударами кувалды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Тип избирателя Отношение к Трампу
Старые Респы Чужеродный элемент
Правые зумеры Свой в доску

Трамп больше не представляет элиты. Он бросил вызов системе, превратив политическое поле в бесконечный сериал. Теперь его противники пытаются дотянуться до него привычными методами, но их сбитый прицел не позволяет попасть в цель — время "важных господ" прошло.

"Финансовые потоки и политические альянсы сегодня перекраиваются в угоду этой новой медийной реальности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о смене парадигмы Трампа

Почему старые политики уходят от Трампа?

Они теряют контроль над медийной повесткой и электоратом, который больше не верит старым СМИ.

Является ли Трамп отражением поколения Z?

Лишь в методах коммуникации: ирония, контент и недоверие к официальным институтам стали его главным оружием.

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, политолог Николай Топорнин, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
