Анхар Кочнева

Бейрут под ударами: израильские атаки разрушили кварталы и выгнали людей на улицы

Мир » Азия » Ближний Восток

За неделю израильской агрессии против Ливана по разным гражданским объектам в этой стране было нанесено уже свыше 700 ударов.

Фото: Анхар Кочнева is licensed under Pravda.Ru
Разрушения и жертвы

Это и "точечные" обстрелы домов боевыми беспилотниками (часто, в результате таких атак приходит в негодность жилье сразу на нескольких этажах), и бомбардировка авиацией.

В последнем случае из-за одной атаки может быть поврежден целый квартал. Многоэтажные здания "складываются", в воздух взлетают клубы серой цементной пыли.

В ряде случаев жители успевают покинуть свои ставшие смертельно опасными дома: циничные израильтяне сообщают заранее о том, что скоро по такому-то адресу люди потеряют свою недвижимость.

Но предупреждения поступают не всегда. И слишком часто вместе с пожитками под завалами оказываются и люди. Несмотря на все "предупреждения", количество погибших уже приближается к цифре в 500 человек. Примерно половина жертв — дети.

Полмиллиона переселенцев и проблема жилья

По приблизительным данным, количество временных переселенцев в Ливане уже составило около полумиллиона человек. Большинство из них проживают в нормальных условиях. Это либо квартиры и дома родственников, либо арендованное жилье.

Однако ряд муниципалитетов населенных пунктов в Ливане начали жестко контролировать прибытие переселенцев. Связано это с тем, что нередки случаи, когда израильтяне атакуют арендованное жилье в надежде "достать" того или иного шиита, подозреваемого ими в связях с Хезбаллой.

Также многим просто не по карману резко повысившиеся (иногда в 10 раз) цены на аренду квартир в безопасных районах. У таких людей — два выхода. Или искать место в приюте, или оставаться на улице под открытым небом.

Приюты, помощь и жизнь на улице

Среди крупных приютов (сейчас там 750 человек, но работы по монтажу палаток продолжаются, потенциально можно будет разместить около 5000 беженцев) — открывшийся 8 марта приют под трибунами крупнейшего стадиона в стране. Он находится в южной части Бейрута относительно недалеко от районов, которые сейчас бомбит Израиль.

Беженцам там предоставляют просторные палатки, которые рассчитаны на целую семью, матрасы, одеяло и продукты. Вероятно, в ближайшее время также организуют пункты раздачи готовой еды, так как готовить большинству людей не на чем.

Палатки устанавливаются на двух ярусах под трибунами. Трибуны защитят людей от дождей, которые в Ливане весьма обильны. Но, увы, не спасут от ночных холодов: по ночам температура "по ощущениям" опускается до +5.

Но даже при наличии множества экстренно организованных пунктов размещения оставшихся, как минимум, временно без жилья ливанцев, вместить в приюты всех нуждающихся невозможно. Некоторые продолжают ночевать в парках, на улицах, самовольно размещаются на временно заброшенных стройках.

В места, где таких людей собралось довольно много, приезжают волонтеры. Так, на набережной в Бейруте организован пункт раздачи горячих лепешек с сыром. Готовят прямо там. Раздают всем, кому сколько нужно.

Готовят вечером перед закатом, так как большинство беженцев — мусульмане, и у них сейчас пост, во время которого разрешается что-то есть и пить только после захода солнца.

Кроме того, продукты и воду периодически подвозят и обычные граждане, которые стараются хоть чем-то помочь своим соотечественникам. Тем, кому сейчас некуда идти и многие из которых потеряли всё нажитое.

Уже несколько дней там же, на набережной, работает… бесплатная парикмахерская. Сначала мастер был один. Потом к нему присоединился его товарищ. Парни бесплатно стригут всех желающих. Стригут очень хорошо.

Подростки, молодежь и дети очень радуются новым красивым прическам. И, как хочется верить, хотя бы на время забывают о том, что творится у них дома.

Автор Анхар Кочнева
Анхар Кочнева — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
