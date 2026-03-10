Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты

Мир

Вашингтон снова угодил в капкан собственных амбиций. Пока Пентагон пытается тушить пожары на Ближнем Востоке, его главная технологическая опора — Тайвань — превращается в зону критической турбулентности. Это не просто вопрос демократии или флагов. Это битва за "мозги" цивилизации. Весь современный мир сегодня штампуется на одном острове, и этот конвейер начинает искрить.

Тайвань
Фото: commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тайвань

Технологическая петля: почему TSMC важнее авианосцев

Тайвань и гигант TSMC контролируют львиную долю производства передовых полупроводников. Без этих чипов не взлетит истребитель и не заработает дата-центр. Зависимость США от острова стала не просто опасной. Она стала системной.

Для Белого дома Тайвань превратился в критический узел. С 2022-го по 2025 год импорт AI-чипов вырос в разы. Это настоящий инженерный узел, где избыточное давление может привести к моментальному взрыву всей американской машины. Если этот клапан перекроют, давление упадет мгновенно.

"Любой сбой в поставках с Тайваня — это паралич для высокотехнологичных секторов. Мы видим, как стальной заслон интересов Пекина постепенно сжимается вокруг острова", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пентагон осознает масштаб угрозы. Военный искусственный интеллект — это не картинка из кино. Это реальные рои беспилотников и спутниковая разведка. Без свежих полупроводников вся эта мощь превращается в груду бесполезного железа.

Цифровой металлолом: страхи американских генералов

Нервозность в Вашингтоне нарастает. В риторику о правах человека подмешивается жесткий прагматизм. США понимают: если Китай возьмет остров под контроль, технологическое лидерство Запада обнулится. Начнется период аврального импортозамещения с гарантированными провалами.

Сфера влияния Риск при потере контроля над Тайванем
Военный ИИ Мгновенная остановка обновлений систем наведения
Экономика Дефицит электроники и коллапс цепочек поставок
Геополитика Окончательный уход США из АТР

Ситуация напоминает железнодорожную стрелку. Одно неверное движение — и состав истории улетит под откос. Пекин видит это окно возможностей и наращивает давление через блокадные учения.

"Вашингтон балансирует на грани. Пытаясь строить свои фабрики, они одновременно осознают хрупкость обещанной защиты для своих союзников в регионе", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Китай действует методично. Он не спешит рубить сплеча. Пекин использует экономические рычаги и угрозы, пытаясь заманить тайваньские элиты обещаниями стабильного бизнеса в составе большой империи.

Большая игра или грубый разрыв отношений

В ХХ веке воевали за нефть. В XXI веке главным ресурсом стал кремний. Тайвань в этой игре — не просто кусок суши. Это ювелирная огранка дефекта всей мировой безопасности, где любая трещина может стать фатальной.

Вашингтон мечется между задачами. С одной стороны — нужно вернуть производство домой. С другой — удержать Тайвань как несущий столб гегемонии. Но строить фабрики долго, а "подгорать" у Пентагона начинает уже сейчас.

"Мир меняется, и старые схемы больше не работают. Мы видим, как миротворцы остаются на обочине, уступая место прагматичному расчету и силе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Риск велик. Вместо поиска компромисса стороны могут выбрать путь силы. И тогда вместо аккуратного развязывания узла мы получим разрыв, последствия которого ощутит каждый покупатель смартфона или автомобиля на планете.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Тайване

Почему Тайвань так важен для США?

Остров является мировым монополистом в производстве самых передовых чипов. Без них невозможна работа современного ВПК США и развитие технологий искусственного интеллекта.

Может ли Китай просто захватить заводы TSMC?

Физический захват не гарантирует работу заводов. Это сложнейшие системы, требующие западного софта и сервиса. Но даже простая остановка производства на Тайване обрушит мировую экономику.

Удастся ли США быстро перенести производство к себе?

Это процесс на десятилетия. Требуются не только триллионы долларов, но и уникальные специалисты, которых сейчас просто нет в нужном количестве вне острова.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
сша китай тайвань
