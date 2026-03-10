Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Дёмин

Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил

Мир » Азия » Ближний Восток

Иран и США вступили в длительное противостояние. Какие перспективы это вырисовывает на мировом столе баланса сил?

Иранские истребители F-4S над Буширом
Фото: commons.wikimedia.org by Шахрам Шарифи is licensed under GNU Free Documentation License
Иранские истребители F-4S над Буширом

На шестой день ведения войны, истратив тысячу авиабомб и томагавков и прочих смертоносных боезарядов и еще больше ракет противоздушной обороны, в министерстве войны США вдруг обнаружили, что беспилотники и ракеты у Ирана не заканчиваются.

Иран и ось сопротивления: между своими и чужими

У Ирана очень большой запас прочности. И обширная поддержка населения. И при этом он явно не собирается останавливаться в своих обстрелах. И все же внутри страны иранское общество все ж таки расколото. Именно это и позволяет США и Натаньяху начать этот военный конфликт вообще.

Не случись декабрьских погромов, возможно, операции против Ирана и не было бы. Именно события в декабре продемонстрировали и уязвимость правящего режима, и наличие готовой к крови оппозиции, тем не менее ставка Пентагона на блицкриг провалилась.

Что касается оси сопротивления, ее будущее очень туманно. Очевидно, что без поддержки Ирана ее ждет либо расформирование, либо глухое подполье.

Россия: официальная и не официальная позиция к конфликту

Официальная Москва придерживается позиции о том, что расстроена начавшейся агрессией и поддерживает контакты со всеми участниками, включая арабские монархии Персидского залива.

Во всяком случае, именно так о начавшемся конфликте высказался на брифинге 2 марта официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

В тоже время из Ирана, в частности, от главы МИД постоянно поступает информация о военно-политическом сотрудничестве Исламской Республики с Россией и Китаем. И это не беспочвенные слова как для России, так и для Китая — разгром Ирана может сулить крупные геополитические неприятности.

Тем не менее руки официальной Москвы связаны и украинским конфликтом и отсутствием полноценного соглашения о взаимной военной помощи с Тегераном. Так что надеяться ИРИ может только на опосредованную помощь по закрытым каналам.

Иранский цугцванг: Дональд Трамп между угрозами военного поражения и потерей избирателей

Конечно, военное поражение звучит громко, но недостижение целей американской военной операции уже будет воспринято американским обществом как поражение Дональда Трампа — к таким выводам приходит американская пресса и аналитики.

Вдобавок, чем больше проваливается блицкриг США в Иране, тем больше усиливается критика происходящего в движении MAGA. Под давлением своих сторонников в администрации Дональд Трамп даже вынужден был выписать из MAGA ее несомненную звезду — Такера Карлсона, который стал называть вещи своими именами, в частности, войну в Иране — "злой и отвратительной".

К тому же за пять дней войны США уже потратили 13 миллиардов долларов. И не всем в США это нравится, как и то, что Трамп, обещавший "никаких новых войн" — все же начал новый крупный конфликт. Все вышеизложенное говорит о том, что как бы не закончился конфликт в Иране, часть своих "ядерных" избирателей Трамп потеряет.

Вместо заключения — прогноз: война будет долгой

И не потому, что имеющиеся силы противников в регионе примерно равны. Стороны явно на словах и не хотят окончания конфликта. К тому же после убийства Хаменеи — эта война стала для Ирана священной. А священные войны только выигрывают.

Автор Михаил Дёмин
Михаил Дёмин — автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Темы сша иран война конфликт политика ближний восток
Новости Все >
Летний загар оказался обманом: какую опасность скрывает золотистая кожа внутри организма
Хлеб, который не черствеет годами: воронежские учёные нашли рецепт вечной свежести
Ранние подъемы превращаются в пытку: как настроить биологические часы и легче просыпаться
Квартира кажется тесной: эти решения в интерьере незаметно крадут пространство
Калининград живёт в режиме повышенной готовности: что делает регион нервным узлом Европы
Копить всю жизнь или забрать всё сразу: новые суммы для единовременной выплаты пенсионерам в 2026 году
Секрет идеальной фигуры Меган Фокс раскрыт: как изменилась внешность актрисы после родов
Стараются есть меньше, а вес не уходит: эта ошибка делает диету бесполезной
Шёлк сменили на робу: петербургские ателье теряют миллиарды, пока соседи шьют на износ
Правосудие в белых халатах: судебно-медицинская экспертиза ищет правду в истории потери ребенка
Сейчас читают
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Мир. Новости мира
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Садоводство, цветоводство
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Последние материалы
Летний загар оказался обманом: какую опасность скрывает золотистая кожа внутри организма
Хлеб, который не черствеет годами: воронежские учёные нашли рецепт вечной свежести
Гравитация вместо штанги: собственный вес тела превращает обычную квартиру в мощный фитнес-центр
Ранние подъемы превращаются в пытку: как настроить биологические часы и легче просыпаться
Квартира кажется тесной: эти решения в интерьере незаметно крадут пространство
Калининград живёт в режиме повышенной готовности: что делает регион нервным узлом Европы
Копить всю жизнь или забрать всё сразу: новые суммы для единовременной выплаты пенсионерам в 2026 году
Секрет идеальной фигуры Меган Фокс раскрыт: как изменилась внешность актрисы после родов
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил
Жемчужина Пскова светит новыми красками: завершение работ по восстановлению Церкви Николы со Усохи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.