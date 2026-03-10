Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил

Иран и США вступили в длительное противостояние. Какие перспективы это вырисовывает на мировом столе баланса сил?

Фото: commons.wikimedia.org by Шахрам Шарифи is licensed under GNU Free Documentation License Иранские истребители F-4S над Буширом

На шестой день ведения войны, истратив тысячу авиабомб и томагавков и прочих смертоносных боезарядов и еще больше ракет противоздушной обороны, в министерстве войны США вдруг обнаружили, что беспилотники и ракеты у Ирана не заканчиваются.

Иран и ось сопротивления: между своими и чужими

У Ирана очень большой запас прочности. И обширная поддержка населения. И при этом он явно не собирается останавливаться в своих обстрелах. И все же внутри страны иранское общество все ж таки расколото. Именно это и позволяет США и Натаньяху начать этот военный конфликт вообще.

Не случись декабрьских погромов, возможно, операции против Ирана и не было бы. Именно события в декабре продемонстрировали и уязвимость правящего режима, и наличие готовой к крови оппозиции, тем не менее ставка Пентагона на блицкриг провалилась.

Что касается оси сопротивления, ее будущее очень туманно. Очевидно, что без поддержки Ирана ее ждет либо расформирование, либо глухое подполье.

Россия: официальная и не официальная позиция к конфликту

Официальная Москва придерживается позиции о том, что расстроена начавшейся агрессией и поддерживает контакты со всеми участниками, включая арабские монархии Персидского залива.

Во всяком случае, именно так о начавшемся конфликте высказался на брифинге 2 марта официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

В тоже время из Ирана, в частности, от главы МИД постоянно поступает информация о военно-политическом сотрудничестве Исламской Республики с Россией и Китаем. И это не беспочвенные слова как для России, так и для Китая — разгром Ирана может сулить крупные геополитические неприятности.

Тем не менее руки официальной Москвы связаны и украинским конфликтом и отсутствием полноценного соглашения о взаимной военной помощи с Тегераном. Так что надеяться ИРИ может только на опосредованную помощь по закрытым каналам.

Иранский цугцванг: Дональд Трамп между угрозами военного поражения и потерей избирателей

Конечно, военное поражение звучит громко, но недостижение целей американской военной операции уже будет воспринято американским обществом как поражение Дональда Трампа — к таким выводам приходит американская пресса и аналитики.

Вдобавок, чем больше проваливается блицкриг США в Иране, тем больше усиливается критика происходящего в движении MAGA. Под давлением своих сторонников в администрации Дональд Трамп даже вынужден был выписать из MAGA ее несомненную звезду — Такера Карлсона, который стал называть вещи своими именами, в частности, войну в Иране — "злой и отвратительной".

К тому же за пять дней войны США уже потратили 13 миллиардов долларов. И не всем в США это нравится, как и то, что Трамп, обещавший "никаких новых войн" — все же начал новый крупный конфликт. Все вышеизложенное говорит о том, что как бы не закончился конфликт в Иране, часть своих "ядерных" избирателей Трамп потеряет.

Вместо заключения — прогноз: война будет долгой

И не потому, что имеющиеся силы противников в регионе примерно равны. Стороны явно на словах и не хотят окончания конфликта. К тому же после убийства Хаменеи — эта война стала для Ирана священной. А священные войны только выигрывают.