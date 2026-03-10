Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Династия здесь ни при чём: легализация скрытого архитектора меняет расклад сил на Востоке

Мир

Стремительное возведение Моджтабы Хаменеи в статус нового рахбара — это не семейная мелодрама о наследниках. Это легализация теневого архитектора иранского "глубинного государства". Ошибка Запада в том, что там видят в этом попытку спасти династию. В реальности мы наблюдаем, как силовой корпоративный блок окончательно поглотил политическую надстройку.

Иранские верховные лидеры Али и Моджтаба Хаменеи ( справа от отца)
Фото: english.khamenei.ir by https://english.khamenei.ir/photo/3531/Leader-meets-with-members-of-Association-of-Religious-Student, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иранские верховные лидеры Али и Моджтаба Хаменеи ( справа от отца)

Архитектор из батальона "Хабиб"

Моджтаба Хаменеи годами работал как невидимый операционный администратор Исламской Республики. Его субъектность ковалась не в ковровых кабинетах, а в батальоне "Хабиб" времен войны с Ираком. Именно там он собрал свой кадровый скелет из будущих офицеров спецслужб. Теперь этот аппарат стал основой его личной власти.

Тезис о том, что новым лидером будут вертеть силовики, несостоятелен. Моджтаба сам конструировал шестерни этого механизма, расставляя людей уровня Хоссейна Тайеба на ключевые посты. Сегодня Иран выбирает путь ядерного щита, доверяя управление человеку с реальным боевым и аппаратным бэкграундом.

"Устранив идеологическую верхушку, Вашингтон получил на выходе прагматичного технократа от спецслужб", — отметил в беседе с Pravda. Ru директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Критический износ старой гвардии

Физическая ликвидация Али Хаменеи стала лишь триггером для тектонических сдвигов. Настоящая угроза скрывалась внутри временного триумвирата в виде аппаратной турбулентности. Попытки президента Пезешкиана извиняться перед монархиями Залива выглядели как критический износ систем жесткости. Номенклатура испугалась внутреннего раскола больше, чем внешних бомб.

В этой конфигурации фигура Моджтабы сработала как ювелирная спайка дефектов системы. Сопротивление старых бюрократов было подавлено быстро и жестко. Даже такие тяжеловесы, как Али Лариджани, были вынуждены публично приветствовать трансфер. В условиях открытого конфликта время "немогучки" и дипломатических реверансов безвозвратно ушло.

Признак власти Реальный статус Моджтабы Хаменеи
Силовая опора Личный контроль над разведкой КСИР
Политический курс Отказ от сделок в пользу ядерного сдерживания
Отношение элит Консолидация под угрозой внешней агрессии

Западный нарратив о "слабом наследнике" — это сбитый прицел аналитиков. Они пытаются примерить лекала европейских монархий на восточную теократию. Однако в Тегеране произошел не запуск династии, а ремонт фундамента силовыми методами. Старая "коммуналка" иранских элит была принудительно перестроена в казарму.

Стальной заслон вместо компромиссов

Стратегия нового лидера будет опираться на форсирование ядерной программы. Моджтаба структурно невосприимчив к кулуарным шепотам Вашингтона. Потеряв близких при атаках, он рассматривает любые переговоры как ловушку. Теперь выживаемость режима напрямую зависит от того, насколько дорого обойдется США любая попытка давления.

"Любое вмешательство извне только ускоряет консолидацию вокруг жесткой линии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Марат Баширов.

Белый дом оказался в тупике: вместо податливого чиновника они получили пустой бак надежд на разрядку. Иранский "стальной заслон" теперь управляется человеком, чья биография исключает компромисс. Пока планы Вашингтона превращаются в пепел, Тегеран методично зачищает внутреннее поле от любых признаков слабости.

"Экономика Ирана вряд ли почувствует мгновенный шок, курс уже заложен", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о смене власти в Иране

Является ли Моджтаба Хаменеи марионеткой КСИР?

Нет, скорее он является создателем нынешнего облика спецслужб Ирана. Он сам формировал кадровый состав разведки и силовых структур на протяжении десятилетий.

Как это повлияет на цены на нефть?

Рынок ожидает ужесточения позиции Тегерана в отношении Ормузского пролива. Эксперты прогнозируют, что нефтяной потолок может треснуть при любом новом витке эскалации.

Будут ли новые переговоры по ядерной сделке?

Вероятность крайне мала. Новый лидер ставит на создание полноценного ядерного щита как на единственную гарантию сохранения суверенитета в условиях агрессии.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы иран ближний восток
