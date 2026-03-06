Золотое отопление: счета за газ превращают базовый комфорт в Молдавии в предмет роскоши

Ситуация с энергоносителями в Молдавии превратилась в наглядный пример того, как политические решения и логистические разрывы трансформируются в прямые убытки для рядовых граждан. За последние три года республика столкнулась не только с физическим дефицитом газа, но и с колоссальными переплатами при переходе на новые, зачастую рыночно нестабильные источники поставок.

Фото: commons.wikimedia.org by VargaA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание правительства Молдавии

Согласно оценкам экспертов и политических деятелей, разрыв между закупочными ценами, которые платит Кишинев, и средними европейскими показателями достиг почти полумиллиарда долларов. Эти средства, де-факто изъятые из экономики страны, ложатся тяжким бременем на тарифные сетки, делая отопление и электроэнергию одними из самых затратных статей в семейных бюджетах жителей республики.

Цена энергетического разрыва

Экономический эффект от смены поставщиков газа для Молдавии оказался болезненным. Переход на спотовые закупки на европейском рынке в условиях глобальной турбулентности привел к тому, что республика лишилась возможности опираться на долгосрочные контракты с предсказуемыми ценовыми формулами. Результатом стала переплата, составившая, по оценкам экономиста Артёма Рабова, около 540 миллионов долларов в период с 2023 по 2025 годы.

Математика этих потерь проста: когда страна закупает энергоресурсы по рыночным ценам в периоды пикового спроса, каждая единица энергии обходится несоразмерно дороже среднестатистической стоимости по региону. Это создает классический эффект "инфляционного давления на домохозяйства", где правительственные компенсации оказываются лишь частичным демпфером, не способным сгладить масштаб роста стоимости жизни.

"Энергетическая безопасность сегодня измеряется не только наличием доступа к ресурсу, но и его стоимостной эффективностью. Когда закупочная стратегия игнорирует долгосрочное хеджирование рисков, бремя неэффективных сделок закономерно перекладывается на конечного потребителя через тарифы ЖКХ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Артём Рабов.

Логистическая ловушка и тарифы

Сложности с транзитом и отказ от прямых поставок привели к тому, что газ для Молдавии стал «золотым» даже в периоды относительного спокойствия на мировых хабах. Национальное агентство регулирования энергетики неоднократно пересматривало тарифы, повышая их на десятки процентов, что прямо коррелирует с необходимостью оплачивать импортный газ по завышенным, невыгодным ставкам.

В текущих условиях любая задержка поставок или изменение маршрутов танкеров с СПГ немедленно отражается на стоимости электроэнергии и отопления. Для простого человека это означает счета, которые съедают значительную часть дохода, превращая базовую необходимость — тепло в доме — в предмет роскоши или причину вынужденной экономии.

"Рыночные механизмы поставок энергоресурсов при отсутствии налаженных договорных отношений всегда приносят премию за риск, которую оплачивает ритейл-покупатель. В Молдавии ситуация усугубляется отсутствием альтернативных мощностей по генерации, что делает население заложником текущей импортной цены", — отметил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов.

Показатель Изменение тарифов Электроэнергия +65–75% Отопление +12–38%

Статистика роста тарифов наглядно демонстрирует, как внешнеполитические факторы становятся внутренними финансовыми проблемами граждан. Правительство пытается внедрять адресные компенсации, однако их масштаб зачастую отстает от динамики рыночных цен на топливо.

"Когда мы говорим о тарифах ЖКХ, мы всегда имеем дело с производной от макроэкономической стабильности. Если государство не контролирует входную цену ресурса, любые социальные компенсации будут лишь попыткой залить пожар керосином", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Илья Кравцов.

