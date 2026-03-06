Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Золотое отопление: счета за газ превращают базовый комфорт в Молдавии в предмет роскоши

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Ситуация с энергоносителями в Молдавии превратилась в наглядный пример того, как политические решения и логистические разрывы трансформируются в прямые убытки для рядовых граждан. За последние три года республика столкнулась не только с физическим дефицитом газа, но и с колоссальными переплатами при переходе на новые, зачастую рыночно нестабильные источники поставок.

Здание правительства Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by VargaA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание правительства Молдавии

Согласно оценкам экспертов и политических деятелей, разрыв между закупочными ценами, которые платит Кишинев, и средними европейскими показателями достиг почти полумиллиарда долларов. Эти средства, де-факто изъятые из экономики страны, ложатся тяжким бременем на тарифные сетки, делая отопление и электроэнергию одними из самых затратных статей в семейных бюджетах жителей республики.

Цена энергетического разрыва

Экономический эффект от смены поставщиков газа для Молдавии оказался болезненным. Переход на спотовые закупки на европейском рынке в условиях глобальной турбулентности привел к тому, что республика лишилась возможности опираться на долгосрочные контракты с предсказуемыми ценовыми формулами. Результатом стала переплата, составившая, по оценкам экономиста Артёма Рабова, около 540 миллионов долларов в период с 2023 по 2025 годы.

Математика этих потерь проста: когда страна закупает энергоресурсы по рыночным ценам в периоды пикового спроса, каждая единица энергии обходится несоразмерно дороже среднестатистической стоимости по региону. Это создает классический эффект "инфляционного давления на домохозяйства", где правительственные компенсации оказываются лишь частичным демпфером, не способным сгладить масштаб роста стоимости жизни.

"Энергетическая безопасность сегодня измеряется не только наличием доступа к ресурсу, но и его стоимостной эффективностью. Когда закупочная стратегия игнорирует долгосрочное хеджирование рисков, бремя неэффективных сделок закономерно перекладывается на конечного потребителя через тарифы ЖКХ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Артём Рабов.

Логистическая ловушка и тарифы

Сложности с транзитом и отказ от прямых поставок привели к тому, что газ для Молдавии стал «золотым» даже в периоды относительного спокойствия на мировых хабах. Национальное агентство регулирования энергетики неоднократно пересматривало тарифы, повышая их на десятки процентов, что прямо коррелирует с необходимостью оплачивать импортный газ по завышенным, невыгодным ставкам.

В текущих условиях любая задержка поставок или изменение маршрутов танкеров с СПГ немедленно отражается на стоимости электроэнергии и отопления. Для простого человека это означает счета, которые съедают значительную часть дохода, превращая базовую необходимость — тепло в доме — в предмет роскоши или причину вынужденной экономии.

"Рыночные механизмы поставок энергоресурсов при отсутствии налаженных договорных отношений всегда приносят премию за риск, которую оплачивает ритейл-покупатель. В Молдавии ситуация усугубляется отсутствием альтернативных мощностей по генерации, что делает население заложником текущей импортной цены", — отметил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов.

Показатель Изменение тарифов
Электроэнергия +65–75%
Отопление +12–38%

Статистика роста тарифов наглядно демонстрирует, как внешнеполитические факторы становятся внутренними финансовыми проблемами граждан. Правительство пытается внедрять адресные компенсации, однако их масштаб зачастую отстает от динамики рыночных цен на топливо.

"Когда мы говорим о тарифах ЖКХ, мы всегда имеем дело с производной от макроэкономической стабильности. Если государство не контролирует входную цену ресурса, любые социальные компенсации будут лишь попыткой залить пожар керосином", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Илья Кравцов.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы газ молдавия инфляция экономика энергетика
Новости Все >
Тайное становится явным спустя годы: музейный экспонат оказался яйцом монстра десятиметровой длины
Праздник женской заботы: как барнаульцы готовятся к 8 Марта и что считают лучшими подарками
Отдых в ОАЭ сорвался: куда бегут томичи, спасаясь от политических рисков в Персидском заливе
Омск в дефиците: семь вакансий в судах, которые помогут разгрузить систему правосудия
Волейбольные страсти на пределе: кто станет творцом сенсации на полуфинале в Томске
Свет погаснет в будни: подробный график отключений электроэнергии в Чите с 10 марта
Букеты из 10 роз: как цена на классический подарок колеблется в Чите перед праздником
Солнце вернулось, а энергия пропала: весенняя усталость связана с одним дефицитом
Цветы — не главное: какие подарки мечтают получить женщины на 8 Марта
Строй крепче гранита: казаки Волжского войска начали подготовку к Параду Победы
Сейчас читают
Этот торт покоряет за минуту: простой рецепт, который выглядит как работа шеф-кондитера
Еда и рецепты
Этот торт покоряет за минуту: простой рецепт, который выглядит как работа шеф-кондитера
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Дальний Восток расправляет плечи: Хабаровский край вошёл в топ-7 самых богатых на инвесторов регионов
Хабаровск
Дальний Восток расправляет плечи: Хабаровский край вошёл в топ-7 самых богатых на инвесторов регионов
Популярное
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие

Власти столкнулись с необходимостью резкого пересмотра трат из-за замедления доходов, что ставит под угрозу масштабные стройки и социальные программы в стране.

Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Западные авиакомпании отказались от полётов через Россию. Теперь это ещё раз аукнулось
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Королевский флагман не прошёл и мили: загадочная трагедия Васы потрясла всю Европу
Европейская ценность — это фашизм. Калининградский журналист о том, что нас ждёт к 2030 году
Нефтяные споры и золото Украины: инцидент в Будапеште поставил Киев в сложное положение
Нефтяные споры и золото Украины: инцидент в Будапеште поставил Киев в сложное положение
Последние материалы
Стены больше не греют улицу: масштабная реновация жилья в Хабаровском крае меняет правила игры
Спортзал в четырёх стенах: этот домашний инвентарь заменяет гору дорогого железа и тренажёры
Цветочный щит для овощей: правильные сроки посева бархатцев гарантируют защиту урожая от вредителей
Праздник женской заботы: как барнаульцы готовятся к 8 Марта и что считают лучшими подарками
Отдых в ОАЭ сорвался: куда бегут томичи, спасаясь от политических рисков в Персидском заливе
Внутренние часы спешат навстречу весне: в чем скрывается причина разбитости организма в это время года
Омск в дефиците: семь вакансий в судах, которые помогут разгрузить систему правосудия
Миф о горе мышц рассыпается в прах: женская природа превращает гантели в инструмент изящества
Эффект парика остался в прошлом: эта техника превращает прямые волосы в живые локоны
Волейбольные страсти на пределе: кто станет творцом сенсации на полуфинале в Томске
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.