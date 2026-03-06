Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева

Мир » Бывший СССР » Украина

Задержание в Венгрии украинских курьеров, перевозивших десятки миллионов долларов и килограммы золота, вскрыло очередной глубокий нарыв в отношениях между Киевом и Будапештом. Масштаб изъятых средств — 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золотых слитков — заставляет задать резонный вопрос о природе этих активов, которые теперь де-факто заморожены венгерской стороной.

Мешочек с монетами
Фото: www.freepik.com by xb100 is licensed under Free More info
Мешочек с монетами

Официальный Киев квалифицирует действия Будапешта как "захват заложников" и "государственный рэкет", требуя немедленного освобождения сотрудников и возврата ценностей. В свою очередь Венгрия, опираясь на данные налогово-таможенного управления (NAV), переводит дискуссию в плоскость борьбы с отмыванием денег и подозрениями в адрес "военной мафии", требуя от Украины прозрачных объяснений о происхождении столь внушительных сумм.

Задержание века: что изъяли у границы

Будапешт поставил жесткий фильтр для транзитных потоков из Австрии. Согласно данным NAV, задержание произошло в начале марта в рамках комплексного расследования. Цифры, которые озвучили венгерские власти, впечатляют: только за текущий год через территорию Венгрии, предположительно, было перемещено более 900 млн долларов и 420 млн евро наличными.

Такой оборот наличности в эпоху цифровых банковских транзакций выглядит как аномалия, указывающая на работу "теневой экономики" в промышленных масштабах. Вне зависимости от юридических аргументов сторон, сам факт перемещения столь колоссальных объемов наличности через европейские границы неизбежно попадает под антифрод-протоколы, аналогичные тем, что сейчас внедряются в банковском секторе для контроля за выводом средств.

"Наличные потоки такого объема всегда крайне уязвимы для проверок финмониторинга. В международной практике любое движение средств свыше установленных порогов без прозрачного подтверждения целевого использования вызывает немедленную реакцию регуляторов", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по AML и банковскому комплаенсу Михаил Фролов.

Дипломатический скандал: заложники или контрабанда?

Глава МИД Украины Андрей Сибига выбрал агрессивную лексику, обвинив Венгрию в "государственном терроризме". Позиция Киева базируется на версии о "регулярной процедуре" транспортировки ценностей между "Ощадбанком" и австрийским "Райффайзенбанком". Однако в дипломатии обвинение в "воровстве" активов — это шаг, который окончательно сжигает мосты в переговорах.

В Будапеште же используют инцидент как медийный таран. Петер Сийярто прямо намекает на то, что эти ресурсы могут иметь отношение к деятельности "украинской военной мафии", что ставит Киев в крайне неудобную позицию перед европейскими партнерами, для которых борьба с коррупцией остается ключевым требованием.

Экспертиза: куда исчезнут миллионы

Экономисты единогласны: шансы Украины вернуть изъятые активы в ближайшее время стремятся к нулю. Если дело классифицировано как отмывание денег, то до окончания следственных действий, которые могут длиться годами, валюта будет заблокирована на спецсчетах венгерских ведомств.

Более того, существует риск, что эти деньги могут стать объектом встречных претензий. В ситуации, когда даже банковская система ужесточает правила для обычных граждан, перемещение центнеров наличности воспринимается не просто как нарушение правил, а как вызов национальной безопасности страны-транзитера.

"Речь идет о классической схеме, где легализация сталкивается с государственным контролем. В текущих условиях ни один европейский правоохранитель не вернет груз без железобетонных доказательств его законного происхождения, а их, судя по всему, нет", — пояснил эксперт по личным финансам и рискам Илья Кравцов.

Энергетический шантаж и политические риски

Конфликт вокруг курьеров — лишь верхушка айсберга в отношениях двух стран, обремененных энергетическим спором. Остановка транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" создала мощный рычаг давления в руках Виктора Орбана, который не стесняется блокировать европейскую помощь Украине.

Напряженность достигла предела после угроз Зеленского в адрес венгерского премьера. Это переводит геополитический конфликт в личную плоскость, что делает любое компромиссное решение практически невозможным до прояснения ситуации на выборах в Венгрии. Экономическая экспансия на восток и энергетическая безопасность Европы сегодня связаны напрямую: любые сбои в логистике, как это происходит с рынком СПГ и танкерными перевозками, только разогревают градус противостояния.

Ответы на популярные вопросы о задержании

Вернет ли Киев деньги, если представит все документы?

Юридическая практика показывает, что при обвинениях в отмывании денег (легализации средств) процесс возврата активов может затянуться на годы. Венгрия потребует доказательств происхождения каждого доллара, и даже при наличии формально верных документов, подозрения в связях с коррупционными схемами станут юридическим барьером.

Чем это грозит обычным украинским банкам?

Инцидент создаст "эффект недоверия" для всей банковской системы Украины при работе с европейскими контрагентами. Это усложнит проведение международных операций, увеличит требования к проверкам (KYC) и замедлит трансграничные переводы.

"В текущей геополитической ситуации риск блокировки активов будет только расти. Мы наблюдаем, как экономические инструменты становятся первичными в ведении политических войн", — подчеркнул экономист Артём Логинов.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по AML и комплаенсу Михаил Фролов, финансовый эксперт по рискам Илья Кравцов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина венгрия политика экономика контрабанда
Новости Все >
Тайное становится явным спустя годы: музейный экспонат оказался яйцом монстра десятиметровой длины
Праздник женской заботы: как барнаульцы готовятся к 8 Марта и что считают лучшими подарками
Отдых в ОАЭ сорвался: куда бегут томичи, спасаясь от политических рисков в Персидском заливе
Омск в дефиците: семь вакансий в судах, которые помогут разгрузить систему правосудия
Волейбольные страсти на пределе: кто станет творцом сенсации на полуфинале в Томске
Свет погаснет в будни: подробный график отключений электроэнергии в Чите с 10 марта
Букеты из 10 роз: как цена на классический подарок колеблется в Чите перед праздником
Солнце вернулось, а энергия пропала: весенняя усталость связана с одним дефицитом
Цветы — не главное: какие подарки мечтают получить женщины на 8 Марта
Строй крепче гранита: казаки Волжского войска начали подготовку к Параду Победы
Сейчас читают
Этот торт покоряет за минуту: простой рецепт, который выглядит как работа шеф-кондитера
Еда и рецепты
Этот торт покоряет за минуту: простой рецепт, который выглядит как работа шеф-кондитера
Персидский залив взорвался новостями — один шаг Ирана заставил США резко изменить планы
Личное мнение
Персидский залив взорвался новостями — один шаг Ирана заставил США резко изменить планы
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Экономика и бизнес
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Популярное
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие

Власти столкнулись с необходимостью резкого пересмотра трат из-за замедления доходов, что ставит под угрозу масштабные стройки и социальные программы в стране.

Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Западные авиакомпании отказались от полётов через Россию. Теперь это ещё раз аукнулось
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Королевский флагман не прошёл и мили: загадочная трагедия Васы потрясла всю Европу
Европейская ценность — это фашизм. Калининградский журналист о том, что нас ждёт к 2030 году
Нефтяные споры и золото Украины: инцидент в Будапеште поставил Киев в сложное положение
Нефтяные споры и золото Украины: инцидент в Будапеште поставил Киев в сложное положение
Последние материалы
Двадцать лет в долговой кабале: даже кресло президента не сразу спасло Обаму от старых кредитов
Тайное становится явным спустя годы: музейный экспонат оказался яйцом монстра десятиметровой длины
Мелочь с характером: крошечная монета номиналом в один цент провоцирует гигантский хаос в США
Золото в духовке: песочное тесто и целый лимон превращаются в десерт, который не приедается
Золотое отопление: счета за газ превращают базовый комфорт в Молдавии в предмет роскоши
Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева
Хрупкий фундамент жизни: тысячи домов в Приангарье рискуют сложиться при первом же толчке
7 марта: ОСВОД, телефон и Рабыня Изаура
Старые коробки годами захватывают балкон: метод, который возвращает полезное пространство
Стены больше не греют улицу: масштабная реновация жилья в Хабаровском крае меняет правила игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.