Нефтяные споры и золото Украины: инцидент в Будапеште поставил Киев в сложное положение

Орбан пообещал Зеленскому силой ответить на умышленные действия по блокированию трубопровода "Дружба". Стало понятно, что он имел в виду.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, выступая на конференции Венгерской торгово-промышленной палаты (МКИК), подчеркнул, что венгры "силой прорвут украинскую нефтяную блокаду". И это, как оказалось, не только "никаких сделок и компромиссов" с Брюсселем по поводу снятия вето на выделение кредита ЕС в 90 млрд евро.

Венгрия захватила украинских террористов в Будапеште

5 марта венгерский Центр по борьбе с терроризмом (TEK) задержал в Будапеште инкассаторов государственного украинского Ощадбанка, которые транзитом через Австрию на Украину перевозили крупную партию наличных и золота. По данным Ощадбанка, в задержанных автомобилях находились 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Там настаивают, что весь груз был оформлен надлежащим образом, а сама перевозка осуществлялась на законных основаниях.

Однако венгерская налоговая и таможенная служба (NAV) заявляет, что перевозка столь крупной суммы наличности не была должным образом задекларирована для транзита через территорию ЕС. По версии налогово-таможенного ведомства, только с начала этого года через территорию Венгрии на Украину уже было перевезено более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 килограммов золотых слитков. По неофициальным данным, эти деньги — не плановая банковская операция, а попытка "эвакуации" капиталов украинскими элитами в условиях обострения ситуации.

TEK настаивает, что Венгрия обязана соблюдать общеевропейские правила борьбы с отмыванием денег и "финансированием терроризма". А инкассаторов "взяли под охрану", чтобы не допустить кровопролития в центре Будапешта. То есть это и не инкассаторы вовсе, а террористы, согласно подозрениям венгерских спецслужб. Это критическое для Зеленского обвинение, впервые прозвучавшее на территории ЕС. Основание — атака на критическую для Венгрии энергетическую инфраструктуру.

Зачем Украине понадобились наличные и золото из Австрии

Перевозка такой суммы наличных указывает на критическую ситуацию в финансовой системе Украины или на подготовку к чрезвычайному сценарию. Золото и наличная валюта — это активы последней надежды. Маршрут Австрия — Венгрия — Украина является самым коротким сухопутным путём из Вены (хаб Raiffeisen) в Киев. Тот факт, что Украина рискнула везти такой груз через территорию враждебного Орбана, говорит о крайней спешке — у Киева, вероятно, не было времени на более долгий объезд через Польшу или Словакию.

На фоне блокировки кредита ЕС в 90 млрд евро, падения гривны и угроз остановки экономики на Украине, вероятно, начался набег населения на банки для снятия наличности. Подвоз валюты из Европы (от Raiffeisen) — это попытка "залить пожар" и не допустить краха гривны. Средства могли предназначаться и для непрозрачных трат в какой-то из критических областей или прямой коррупции, чтобы не отчитываться перед бюрократией ЕС.

Орбан готовит ультиматум Киеву, Брюссель не будет возражать

Орбан фактически создал ситуацию, в которой он может диктовать условия Киеву напрямую, минуя Брюссель. Последнему будет сложно защищать Украину в этом инциденте, если Венгрия докажет формальные нарушения (например, в документах от Raiffeisen). Это затянет разбирательство на месяцы, которых у Киева нет.

ЕС сейчас ждёт выборов в Венгрии 12 апреля, чтобы при победе оппозиции ликвидировать попытку Венгрии надавить на Зеленского. Но оппозиция также заявила, что не откажется от российского газа и нефти. В условиях, когда газ и нефть дорожают как на дрожжах, предполагаем, что любой российский ресурс ЕС может срочно понадобиться. Упрямство Зеленского уже спровоцировало глубокий институциональный кризис в ЕС, поскольку восстание Венгрии и Словакии против его действий в отношении "Дружбы" ставит под вопрос базовый принцип единогласия блока.

