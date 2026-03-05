Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Призраки асимметричной войны: техника «Хатам аль-Анбия» лишает американское командование зрения

Мир

Геополитический ландшафт Оманского залива превратился в лабораторию асимметричной войны, где традиционная мощь американского флота столкнулась с роем иранских беспилотников. По заявлению центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия", авианосец "Авраам Линкольн", вошедший в зону оперативного контроля Тегерана, подвергся атаке БПЛА Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Инцидент, произошедший в 340 километрах от границ Ирана, вынудил флагман США экстренно сменить курс и удалиться на расстояние более тысячи километров.

Ормузский пролив
Фото: commons.wikimedia.org by Cpl. Gary Jayne III, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив

Данное столкновение вписывается в общую канву эскалации, начавшейся 28 февраля, когда США и Израиль развернули масштабную операцию против Исламской Республики. В то время как Тель-Авив декларирует целью уничтожение ядерного потенциала Тегерана, Вашингтон применяет стратегию максимального давления, угрожая парализовать оборонную промышленность и нанося удары по объектам на территории страны. Ответ Ирана оказался симметрично жёстким: задействованы не только дроны-камикадзе, но и крылатые ракеты, которыми ранее было атаковано то же судно.

"Ситуация вокруг стратегической водной артерии обострилась до предела. Применение новой тактики роевых атак способно парализовать поставки пятой части мирового сырья", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Асимметричный ответ: почему авианосцы уступают дронам

Современная физика войны диктует новые правила: дорогостоящие системы ПВО, установленные на кораблях типа "Авраам Линкольн", оказываются экономически неэффективными против дешевых, но массовых БПЛА. Когда рой стальной саранчи перегружает каналы сопровождения целей, даже самые совершенные радары допускают ошибки. Иранская стратегия строится на насыщении пространства недорогими средствами поражения, что вынуждает флот США тратить ракеты стоимостью в миллионы долларов на перехват дронов за несколько тысяч.

Техническое бессилие западных систем защиты в регионе становится очевидным. Удары по радарам США лишают американскую армию главного преимущества — осведомленности. В условиях ограниченного пространства Оманского залива авианосец превращается из охотника в крупную мишень, чья маневренность ограничена географией и плотностью огня противника.

Наземное вторжение: риски и катастрофические последствия

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи открыто предупредил о "катастрофических последствиях" в случае попытки наземного вторжения. Тегеран подчеркивает свою готовность к сухопутной войне, делая ставку на сложный рельеф и мобильные подразделения КСИР. В Вашингтоне же мнения разделились: если Белый дом формально не исключает операцию, то военное руководство в лице генерала Дэна Кейна проявляет осторожность, отказываясь оценивать перспективы прямого столкновения.

"Наземная операция против Ирана — это колоссальный риск. Любая попытка зайти на территорию ИРИ потребует ресурсов, сопоставимых с мировыми войнами, и обернется гуманитарным коллапсом", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Политологическая среда единодушна: прямое вторжение может запустить процесс необратимого распада существующих союзов. Под угрозой оказываются не только базы США в регионе, но и стабильность монархий Персидского залива, которые могут стать заложниками ответных ударов Тегерана. Иранская система власти обладает высокой степенью дублирования, что делает тактику "обезглавливания" руководства малоэффективной.

Геополитический разлом: курды, азербайджанцы и новые прокси

В отсутствие готовности к прямой войне, США ищут возможности использования прокси-сил. Сообщения о подготовке курдских групп на границе Ирака и Ирана указывают на попытку раскачать ситуацию изнутри. Однако эксперты полагают, что более опасным вектором может стать активизация на азербайджанском направлении. Нахичевань и границы с Южным Азербайджаном становятся точками максимального напряжения, где малейшая провокация может привести к пересмотру границ.

Сторона конфликта Ключевой рычаг влияния
США / Израиль Технологическое превосходство, санкции, поддержка оппозиции
Иран Контроль Ормузского пролива, рои БПЛА, ракетные системы
Региональные прокси Дестабилизация границ, этнические восстания, партизанская война

Военная активность на границах и отмена отпусков в азербайджанской армии свидетельствуют о серьезности намерений региональных игроков. Пока Вашингтон предлагает курдам прикрытие с воздуха, Тегеран укрепляет связи с партнерами по БРИКС, формируя "антиамериканскую коалицию", способную сбалансировать давление Запада.

Экономический фронт: нефть и глобальные рынки

Конфликт в Оманском заливе мгновенно отражается на мировых котировках. Нефть традиционно реагирует ростом на любую угрозу судоходству в регионе. Стоимость барреля устремилась вверх, что ставит под удар не только европейских потребителей, но и стратегические планы США по сдерживанию инфляции. Энергетическая безопасность планеты оказалась в руках операторов дронов и командиров ракетных катеров в узком горлышке Ормузского пролива.

"Мы наблюдаем экзистенциальную борьбу, где экономический урон от блокировки путей снабжения может превысить ущерб от ракетных ударов. Мир стоит на пороге энергетического тупика", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Параллельно с этим, дефицит газа и потолок мощностей американских СПГ-терминалов лишают Запад маневра. В этих условиях любая масштабная эскалация против Ирана становится "игрой ва-банк", где проигрыш может означать не просто локальное поражение, а глобальный экономический коллапс.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Ирана и США

Почему США не могут быстро подавить иранские дроны?

Иран использует тактику массовости. Современные системы ПРО рассчитаны на высокотехнологичные цели, а перехват сотен дешевых дронов истощает боекомплект и перегружает электронику авианосных групп.

Как конфликт влияет на цены на нефть?

Оманский залив и Ормузский пролив — ключевые артерии для экспорта углеводородов. Любая военная активность там вызывает опасения по поводу сбоев поставок, что мгновенно толкает цены на нефть марки Brent вверх.

Возможна ли наземная операция США в Иране?

Официально планы не объявлены, но эксперты и политики обсуждают такую возможность. Однако сложный ландшафт Ирана и высокая готовность его армии делают такую операцию крайне рискованной и дорогой.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран ближний восток военные технологии
Новости Все >
В приложении Лада, у подъезда Kia: новый закон о такси в Тюмени уже пошёл не по плану
Феномены глобального потепления и снегопадов: как меняются привычные сроки активности опасных насекомых
На рынке жилой недвижимости — редкая скидка: подешевел сегмент, который обычно только растёт
Тело уходит в режим экономии: почему избыточная худоба заставляет организм забыть о продолжении рода
Трудовые мигранты накормили Кузбасс деньгами: сколько налогов ушло в бюджет за год
Калининград вскрыл больше, чем спор о пятой колонне: дальше — неловкая правда
США и Израиль приподняли крышку ящика Пандоры: атака на Иран может запустить новую гонку
Персидский залив кипит — США не делают следующий ход: цена шага слишком велика
Образовательный стандарт как броня: почему школы увиливают от живых разговоров
Война начинает стирать красные линии: в Иране могут иначе взглянуть на ядерное оружие
Сейчас читают
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Мир. Новости мира
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Новости Казани
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Популярное
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты

Столкновение на Ближнем Востоке переросло в фазу экзистенциальной борьбы, где экономические последствия могут оказаться разрушительнее прямых ударов ракет.

Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара Олег Артюков Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Европа до пирамид уже строила мегаполисы: странная деталь в этих городах сбивает с толку
Эти ошибки на кухне начинают бесить через месяц после ремонта: дизайнеры назвали главные
Призраки асимметричной войны: техника «Хатам аль-Анбия» лишает американское командование зрения
Тело уходит в режим экономии: почему избыточная худоба заставляет организм забыть о продолжении рода
Трудовые мигранты накормили Кузбасс деньгами: сколько налогов ушло в бюджет за год
Пять минут для королевской статности: эта ежедневная привычка заменяет часы изнурительных тренировок
Калининград вскрыл больше, чем спор о пятой колонне: дальше — неловкая правда
Не просто пятно на ногте: эта скрытая инфекция превращает стопу в постоянный очаг воспаления
США и Израиль приподняли крышку ящика Пандоры: атака на Иран может запустить новую гонку
Персидский залив кипит — США не делают следующий ход: цена шага слишком велика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.