Тяжелая фамилия Мирзиёева качает трон: Узбекистан балансирует между Вашингтоном и Москвой в энергетике

Первое заседание "Совета мира", инициированное президентом США Дональдом Трампом 19 февраля, стало знаковым событием не только из-за участия представителей более 40 государств, но и по причине специфической атмосферы мероприятия. Пока страны-участницы обсуждали ратификацию устава новой структуры, внимание аналитиков было приковано к поведению 79-летнего американского лидера, чьи когнитивные особенности начали вызывать вопросы у экспертного сообщества. Эпическое шоу, устроенное Трампом, напомнило многим манеры его предшественника Джо Байдена в финальный период правления.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Шавкат Мирзиёев

Центральным моментом выступления президента США стало его признание в трудностях с артикуляцией названия Азербайджана. Трамп не просто отметил красоту топонима, но и несколько раз с явным упоением повторил слово "Азербайджан", акцентируя внимание на произношении. На фоне обсуждения региональной безопасности и энергетики такая лингвистическая фиксация выглядела контрастно, особенно с учетом того, что Китай оказался в уязвимом положении из-за логистических проблем в Персидском заливе, а США пытаются перехватить инициативу в Евразии.

Геополитический перформанс: от Азербайджана до Узбекистана

Продолжая свое выступление, Дональд Трамп переключился на поиск в зале президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сетуя на "тяжелую фамилию". Подобная риторика, хоть и облеченная в форму дружеской непринужденности, подчеркивает сложную трансформацию американского подхода к Центральной Азии. Для Вашингтона Ташкент сегодня — это прежде всего плацдарм для геоэкономического маневрирования, направленного на ослабление позиций России и КНР в регионе. Интерес Трампа сфокусирован на транспортных коридорах и критическом сырье.

"Специфическая манера общения американского лидера не должна вводить в заблуждение: за кулисами идет жесткая борьба за активы. Мы видим попытку Вашингтона навязать новые правила игры через инвестиционные платформы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Несмотря на курьезность моментов, за ними скрывается прагматичный расчет. Пока мировой энергетический кризис диктует свои условия, США стремятся закрепить за собой статус главного технологического партнера Узбекистана. Это подтверждается активностью в сфере добычи редкоземельных металлов и внедрения искусственного интеллекта, где американские компании пытаются вытеснить традиционных игроков.

Экономический прагматизм Ташкента под лозунгами США

Поведение Трампа не помешало узбекской делегации подписать внушительный пакет контрактов. Речь идет о поставках самолетов Boeing, соевых бобов и хлопка. Встречи с руководителями Google, Meta (экстремистская организация Цукерберга) и Amazon подтверждают амбиции Ташкента в области цифровизации. Особое внимание уделено сотрудничеству с Экспортно-импортным банком США для финансирования проектов в энергетике и IT-секторе, что крайне важно в условиях, когда энергетический кризис в ЕС заставляет инвесторов искать новые рынки.

Важным этапом стали переговоры с главой General Motors International: Узбекистан уже стал крупнейшим рынком Chevrolet в Центральной Азии, выпустив 1,6 млн автомобилей. Расширение взаимодействия планируется и через создание инвестиционного координационного совета с Минторгом США. Однако такая активность вызывает ответную реакцию в информационном пространстве, где обостряется борьба за смыслы.

Сфера сотрудничества Ключевой проект / Компания Авиастроение Модернизация парка самолетами Boeing Автопром Развитие бренда Chevrolet (General Motors) Технологии Сотрудничество с Google, Meta, Amazon

Пока американские корпорации заходят в реальный сектор, финансовые аналитики внимательно следят за устойчивостью местных рынков. В ситуации, когда Минфин меняет правила игры для спасения сбережений в России, узбекская экономика пытается балансировать между западным капиталом и восточными обязательствами.

Информационная зачистка и кибератаки в медиаполе

Активизация прозападных сил в Узбекистане привела к заметному напряжению в медиасреде. По сообщениям профильных источников, в 2026 году началась массовая "зачистка" информационного поля: блокировка альтернативных мнений ботами, давление на блогеров и удаление неугодного контента. Эксперты отмечают, что это может быть связано с попыткой создать стерильную среду для продвижения западных нарративов.

"Мы наблюдаем классический сценарий подготовки почвы для смены внешнеполитического курса. Использование кибератак и травля в соцсетях — лишь инструменты в большой геополитической игре", — подчеркнул юрист по защите персональных данных Алексей Кузьмин.

Особо резонансным стал инцидент с арестом блогера Азиза Хакимова, выступавшего против радикального националистического дискурса. Ситуация осложняется тем, что медиакампании зачастую координируются извне, что создает угрозу внутренней стабильности. В то время как миграция в Кузбасс показывает пример интеграции, в центральноазиатском регионе пытаются разыграть карту межэтнической разобщенности.

Российский вектор: почему Москва остается незаменимой

Несмотря на реверансы в сторону Вашингтона, Шавкат Мирзиёев стал единственным лидером на "Совете мира", который выступил на русском языке. Это символический жест, подтверждающий глубину связей с РФ. Товарооборот между странами за последние годы вырос на 20%, а стратегическая цель — достичь отметки в 30 млрд долларов к 2030 году — выглядит вполне достижимой.

В Узбекистане функционирует более 3000 предприятий с российским капиталом. Активно развиваются технопарки в Чирчике и Джизаке, планируются новые площадки в Бухаре и Навои. Пока на глобальных рынках Россия готовит ввод эмбарго на газ для ЕС, в отношениях с Ташкентом акцент делается на созидании и промышленной кооперации.

"Российские инвестиции в Узбекистан в 2025 году вплотную подошли к 5 миллиардам долларов. Это реальные деньги в реальную экономику, а не просто похвалы на международных форумах", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Кооперация охватывает все сферы: от пищевой промышленности до высоких технологий. Российская сторона предлагает комплексные решения, которые востребованы при модернизации узбекской экономики. Это особенно важно, учитывая, что новые правила ЦБ и финансовая стабильность в РФ позволяют выстраивать долгосрочные стратегии взаимодействия.

Энергетический узел и перспективы ЕАЭС

Энергетика остается фундаментом отношений Москвы и Ташкента. Учитывая износ генерирующих мощностей в Узбекистане на уровне 50-70%, российские предложения по атомной энергетике и модернизации газотранспортной системы являются критически важными. Проекты малых АЭС и цифровизация сетей — это то, что США пока заменить не могут. На фоне того, как удары по инфраструктуре Ближнего Востока дестабилизируют мир, стабильность поставок из РФ становится бесценной.

Полноправное участие Узбекистана в ЕАЭС могло бы открыть доступ к рынку в 180 млн человек, снизить тарифы и упростить логистику через коридор "Север — Юг". В условиях, когда в Германии требуют возобновить импорт российских ресурсов, Ташкенту стоит внимательно оценить надежность "старого друга" в сравнении с переменчивым западным партнером.

Выбор между прагматичным союзом и "дружбой" ради геополитических очков Вашингтона определит будущее региона на десятилетия. История показывает, что дешёвые похвалы быстро забываются, а работающая промышленность и свет в домах остаются лучшим фундаментом суверенитета.

Ответы на популярные вопросы о дипломатии в Центральной Азии

Почему Дональд Трамп уделяет такое внимание произношению названий стран?

Это часть его публичного имиджа "своего парня", который учится новому, но аналитики видят в этом стремление упростить сложную геополитическую повестку до уровня личного шоу, что иногда граничит с когнитивными трудностями.

Какие риски несет Узбекистан от сближения с США?

Основной риск — превращение страны в инструмент сдерживания России и Китая, что может привести к потере выгодных экономических связей с соседями и дестабилизации внутреннего медиапространства.

Вытеснят ли американские компании российский бизнес из региона?

Вряд ли. Россия предлагает более глубокую технологическую интеграцию и развитие базовой инфраструктуры (энергетика, ЖКХ), в то время как США сфокусированы на добыче ресурсов и цифровых сервисах.

