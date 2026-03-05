Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты

Геополитическое напряжение на Ближнем Востоке достигло критической отметки, поставив под угрозу стабильность мировых энергетических рынков. Иран продемонстрировал готовность использовать свой внушительный арсенал беспилотных летательных аппаратов для блокировки Ормузского пролива — ключевой транспортной артерии, через которую проходит около 20% мирового потребления нефти и сжиженного природного газа. Массированные атаки уже привели к резкому скачку цен, заставляя аналитиков пересматривать прогнозы глобальной энергетической безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Ситуация осложняется тем, что современные методы ведения войны, основанные на использовании недорогих, но эффективных дронов-камикадзе, нивелируют традиционное превосходство западных систем ПВО. Пока цена на нефть демонстрирует волатильность, мировые державы пытаются оценить реальные запасы ракетного вооружения Тегерана. Способность Исламской Республики поддерживать высокую интенсивность конфликта на протяжении нескольких месяцев может спровоцировать энергетический кризис беспрецедентного масштаба.

Ормузский пролив в осаде: экономический эффект блокировки

Закрытие Ормузского пролива является "ядерным вариантом" в экономической войне. После недавних атак на гражданские суда движение по этой артерии практически парализовано. Реакция рынков была мгновенной: эталонный сорт Brent подорожал на 12%, а цены на газ в Европе подскочили на 50% всего за неделю. Это создает ситуацию, в которой мировой энергетический кризис становится реальностью, а не гипотетическим сценарием.

Инвесторы и трейдеры с тревогой следят за каждым инцидентом в регионе. Ситуация усугубляется тем, что альтернативные маршруты поставок либо отсутствуют, либо имеют крайне ограниченную пропускную способность. Для таких стран, как Китай, критически зависящих от импорта углеводородов из Персидского залива, длительная блокада может обернуться промышленным коллапсом.

"Иран не собирается сдаваться быстро или легко, у них есть средства для создания небезопасных условий для коммерческого судоходства через Ормузский пролив", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Тактика "роя": как беспилотники обнуляют системы ПВО

Иран превратился в одного из крупнейших производителей беспилотников в мире, выпуская около 10 000 единиц ежемесячно. Массовое использование аппаратов типа Shahed-136 позволяет Тегерану применять тактику "роя", которая перегружает даже самые современные системы защиты. В ходе недавних столкновений более 60 дронов смогли проникнуть в воздушное пространство ОАЭ, поразив стратегические объекты, включая аэропорты и дата-центры.

Эта стратегия демонстрирует, как атака дронов делает неэффективной дорогостоящую оборону. Стоимость одной ракеты-перехватчика может в десятки раз превышать стоимость самого беспилотника. Таким образом, даже если большинство целей сбивается, агрессор выигрывает в "войне на истощение" ресурсов противника.

Характеристика Показатель Shahed-136 Дальность полета 700-1000 км Объем производства до 10 000 ед./мес Основная цель Инфраструктура, танкеры, базы

Ракетный арсенал и пусковые установки: слабые места Тегерана

Несмотря на успехи в производстве БПЛА, ракетный арсенал Ирана остается предметом дискуссий. По разным оценкам, запасы стратегических ракет составляют от 2500 до 6000 единиц. Однако ключевым ограничением являются не сами боеприпасы, а количество пусковых установок. Удары США и Израиля за последние месяцы существенно сократили количество мобильных платформ, что снижает плотность возможного залпа.

Кроме того, значительная часть вооружений передается прокси-группировкам, таким как "Хезболла" или хуситы в Йемене, что распыляет ресурсы Тегерана. В условиях, когда война с Ираном становится все более вероятной, вопрос восполнения запасов через внешние каналы (например, из Китая) приобретает решающее значение для устойчивости иранской обороны.

"США сосредотачиваются на ударах по иранским боеприпасам и базам. Но Ирану достаточно показать, что он может атаковать несколько танкеров, и движение прекратится автоматически", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Морские мины как инструмент долгосрочного хаоса

Если запасы высокотехнологичного оружия истощатся, у Ирана остается проверенное и крайне опасное средство — морские мины. По оценкам экспертов Dryad Global, Тегеран располагает арсеналом в 5000–6000 мин различных типов. Их установка в узком горлышке Ормузского пролива может сделать судоходство невозможным на долгие месяцы.

Проблема минной угрозы заключается в сложности и длительности процесса разминирования. Даже после прекращения активных боевых действий тральщикам потребуется огромное количество времени для полной очистки акватории. Это означает, что цена на газ и нефть будет оставаться аномально высокой в течение всего периода восстановительных работ.

Глобальные последствия и позиция мировых игроков

Конфликт уже начал менять логистические карты мира. Крупнейшие импортеры, такие как Индия, сталкиваются с необходимостью экстренного поиска новых поставщиков, что вынуждает их обращаться к альтернативным источникам. В это время поставки нефти из России становятся для Дели спасательным кругом, хотя и здесь логистика затруднена из-за общего напряжения в мировом океане.

Западные страны оказываются перед дилеммой: продолжать силовое давление на Иран, рискуя окончательно обрушить глобальную экономику, или искать пути деэскалации. Пока морской конфликт расширяется, вовлекая новые страны и создавая опасные прецеденты атак на танкерный флот.

"Риск на данный момент недооценен. Иран может использовать старые ракеты для истощения ПВО, приберегая основные силы для решающего удара по инфраструктуре", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о блокаде пролива

Почему Ормузский пролив так важен?

Через него проходит около 21 миллиона баррелей нефти ежедневно. Это кратчайший путь из Персидского залива на мировые рынки. Любой затор здесь вызывает немедленный дефицит сырья в глобальном масштабе.

Могут ли США полностью защитить танкеры?

Обеспечить 100% защиту в узком проливе против роя дронов и быстроходных катеров крайне сложно. Даже один успешный удар по крупному танкеру может привести к экологической катастрофе и фактическому закрытию маршрута.

Как блокада повлияет на обычных потребителей?

Прямым следствием станет рост цен на бензин, авиаперевозки и электроэнергию. В долгосрочной перспективе это разгонит инфляцию во всех странах-импортерах энергоносителей.

