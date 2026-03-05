Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране

Американцам нужна прокси-сила, чтобы осуществить наземное вторжение в Иран. Ей могут стать иранские азербайджанцы, а не курды.

Фото: www.pexels.com by osama naser is licensed under Бесплатное использование Квадрокоптер

Удары по Нахичевани — на 90% провокация

Посол Ирана в Баку вызван для вручения ноты протеста по поводу удара БПЛА по аэропорту в Нахичевани.

"Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", — грозят в Баку.

Ранее там объявили о стягивании войск на границу с Ираном. Конечно, дроны могли быть запущены с территории Ирана, но с целью провокации. Всё случившееся похоже на намерение Баку надавить на Тегеран в тот момент, когда на него оказывается беспрецедентное политическое и военное давление. Азербайджан надеется получить уступки со стороны Ирана, который многократно высказывался против транспортного "коридора Трампа" в Нахичевань через Сюникскую область Армении.

Момент для воссоединения азербайджанцев настал

Некоторые аналитики предполагают, что Азербайджан может участвовать в сухопутном вторжении в Иран, где проживают этнические азербайджанцы. Президент Ильхам Алиев до сих пор пребывает в эйфории от победы в Карабахе и одержим идеей создания "Единого Азербайджана". "Южный Азербайджан", по этой версии, — это северо-западные территории Ирана, где проживает, по разным оценкам, от 15 до 25 млн этнических азербайджанцев, что в два-три раза больше населения самого Азербайджана.

С 2022 года Баку перешёл к активной "защите прав соотечественников" в Иране. Он открыто заявляет, что судьба азербайджанцев за пределами страны является приоритетом для государства, и активно критикует Тегеран за отсутствие азербайджанских школ и притеснение национальной идентичности "южан".

В случае затягивания нынешнего конфликта Азербайджан может оказаться перед соблазном воссоединения под лозунгом защиты соотечественников, и инциденты с БПЛА, как в Нахичевани, являются прологом для этого сценария.

Что может остановить Алиева

Тегеран боится, что соединение Азербайджана с Нахичеванью и Турцией через Армению создаст пантюркистскую дугу, которая окончательно дестабилизирует иранский север. Тегеран обвиняет Баку в том, что тот позволяет Моссаду работать с "южноазербайджанским подпольем" для подготовки восстания внутри Ирана, а также предоставил в прошлой войне Израилю своё воздушное пространство для атак на Иран.

Призывы к восстанию в Тебризе, столице иранского Азербайджана, — это для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) безусловная "красная линия". Для Ирана внешняя война менее опасна, чем внутренний распад по этническому признаку.

Единственный тормоз для Баку — Турция. Анкаре нужен сильный Азербайджан как союзник, но ей не нужна "Великая азербайджанская империя", которая может стать неуправляемой или попасть под слишком сильное влияние Израиля и США. Турция также закупает значительные объёмы иранского газа. В условиях мирового энергокризиса потеря иранских поставок станет для турецкой экономики катастрофой. К тому же хаос в иранском Азербайджане может сдетонировать в иранском Курдистане, что создаст прямую угрозу безопасности для самой Турции.

Если же Алиев всё же решится, то он, вероятно, проанализирует риски для объектов своей "нефтянки", которая находится на расстоянии минимального подлётного времени для иранских дронов и ракет и потому может быть быстро уничтожена.

