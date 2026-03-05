Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране

Мир » Бывший СССР » Азербайджан

Американцам нужна прокси-сила, чтобы осуществить наземное вторжение в Иран. Ей могут стать иранские азербайджанцы, а не курды.

Квадрокоптер
Фото: www.pexels.com by osama naser is licensed under Бесплатное использование
Квадрокоптер

Удары по Нахичевани — на 90% провокация

Посол Ирана в Баку вызван для вручения ноты протеста по поводу удара БПЛА по аэропорту в Нахичевани.

"Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", — грозят в Баку.

Ранее там объявили о стягивании войск на границу с Ираном. Конечно, дроны могли быть запущены с территории Ирана, но с целью провокации. Всё случившееся похоже на намерение Баку надавить на Тегеран в тот момент, когда на него оказывается беспрецедентное политическое и военное давление. Азербайджан надеется получить уступки со стороны Ирана, который многократно высказывался против транспортного "коридора Трампа" в Нахичевань через Сюникскую область Армении.

Момент для воссоединения азербайджанцев настал

Некоторые аналитики предполагают, что Азербайджан может участвовать в сухопутном вторжении в Иран, где проживают этнические азербайджанцы. Президент Ильхам Алиев до сих пор пребывает в эйфории от победы в Карабахе и одержим идеей создания "Единого Азербайджана". "Южный Азербайджан", по этой версии, — это северо-западные территории Ирана, где проживает, по разным оценкам, от 15 до 25 млн этнических азербайджанцев, что в два-три раза больше населения самого Азербайджана.

С 2022 года Баку перешёл к активной "защите прав соотечественников" в Иране. Он открыто заявляет, что судьба азербайджанцев за пределами страны является приоритетом для государства, и активно критикует Тегеран за отсутствие азербайджанских школ и притеснение национальной идентичности "южан".

В случае затягивания нынешнего конфликта Азербайджан может оказаться перед соблазном воссоединения под лозунгом защиты соотечественников, и инциденты с БПЛА, как в Нахичевани, являются прологом для этого сценария.

Что может остановить Алиева

Тегеран боится, что соединение Азербайджана с Нахичеванью и Турцией через Армению создаст пантюркистскую дугу, которая окончательно дестабилизирует иранский север. Тегеран обвиняет Баку в том, что тот позволяет Моссаду работать с "южноазербайджанским подпольем" для подготовки восстания внутри Ирана, а также предоставил в прошлой войне Израилю своё воздушное пространство для атак на Иран.

Призывы к восстанию в Тебризе, столице иранского Азербайджана, — это для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) безусловная "красная линия". Для Ирана внешняя война менее опасна, чем внутренний распад по этническому признаку.

Единственный тормоз для Баку — Турция. Анкаре нужен сильный Азербайджан как союзник, но ей не нужна "Великая азербайджанская империя", которая может стать неуправляемой или попасть под слишком сильное влияние Израиля и США. Турция также закупает значительные объёмы иранского газа. В условиях мирового энергокризиса потеря иранских поставок станет для турецкой экономики катастрофой. К тому же хаос в иранском Азербайджане может сдетонировать в иранском Курдистане, что создаст прямую угрозу безопасности для самой Турции.

Если же Алиев всё же решится, то он, вероятно, проанализирует риски для объектов своей "нефтянки", которая находится на расстоянии минимального подлётного времени для иранских дронов и ракет и потому может быть быстро уничтожена.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы иран бпла война провокация азербайджан ильхам алиев
Новости Все >
Операция США против Ирана может затянуться до осени: выдержит ли страна давление
Грязная игра вне футбольного поля: скандальное видео из Москвы обернулось обвинениями в расизме
Весной в организме происходят пугающие сбои: как пережить этот период без последствий
Железо научилось подавать сигнал бедствия: умные датчики в ММК предсказывают поломки до их появления
Погоны не спасли от долга чести: бывший следователь из Челябинска заплатит высокую цену за роковую вспышку гнева
Цифровая крепость вместо глобальной сети: как будет работать суверенный интернет России
Генетика помнит всё — палач из Югры не спрятался: биометрия вынесла приговор спустя четырнадцать лет
Масштаб конфликта меняется: что на самом деле грозит Ирану после слов генсека НАТО
Должникам по ЖКУ станет сложнее скрыться: в России запускают новую систему взыскания
Дорогое небо и дешёвая смерть: математика войны обнуляет технологическое превосходство Запада
Сейчас читают
Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа
Газ
Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа
Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке
Газ
Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке
Нефтяной капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ
Экономика и бизнес
Нефтяной капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Дроны над Нахичеванью: Баку получает повод для воссоединения с соотечественниками в Иране Любовь Степушова Зачем Китаю бросать все силы на создание мощного внутреннего рынка Олег Артюков Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Последние материалы
Шторы вместо стен: персональные капсулы в поездах обещают комфорт купе по цене плацкарта
Скидки, которые манят, и ловушки, о которых молчат: март может стать решающим для покупателей
Хрустящий корж встречает ягодный блеск: этот чизкейк без выпечки собирает всех гостей за праздничным столом
Операция США против Ирана может затянуться до осени: выдержит ли страна давление
В России есть чудеса, которые исчезают за неделю: 4 природных явления, ради которых ловят момент
Карманные деньги с запахом завода: самарские предприятия открыли двери для тысяч школьников летом
Минимализм машет ручкой: весенний гардероб 2026 года накрывает волна дерзкого максимализма
Грязная игра вне футбольного поля: скандальное видео из Москвы обернулось обвинениями в расизме
Мертвые не уходят со скамьи подсудимых: семья кубанского лидера требует правды спустя годы
Золотые семена Кубани: бережливые технологии превращают полевые работы в точный часовой механизм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.