Вашингтон в очередной раз пытается переписать законы физики на Ближнем Востоке, надеясь, что масштабная бомбардировка склеит разбитую вазу регионального влияния. Но реальность куда прозаичнее: американская стратегия сегодня напоминает пустой бак - грохота много, а ехать не на чем. Экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор констатирует очевидное: эпоха доминирования "звездно-полосатых" в Персидском заливе подходит к финалу, причем бесславному.

Критический износ имперской машины

Попытки США и Израиля "предотвратить" получение ядерного оружия Тегераном через прямую агрессию выглядят как ювелирная работа мастера маникюра, которому вместо пилочки выдали отбойный молоток. Удары по гражданской инфраструктуре и ликвидация семьи аятоллы Хаменеи не просто раскалили регион — они создали ситуацию, где поражение Вашингтона запустит распад самих Штатов. Система дублирования власти в Иране надежнее, чем американские электоральные механизмы, и точечные удары здесь лишь плодят новых мучеников.

"Мы оказались в безвыходной ситуации. Думаю, в конце концов, нас просто вытеснят отсюда. Для США это становится надвигающейся катастрофой", — объяснил в эфире YouTube-канала Дуглас Макгрегор.

Заявления Трампа о полном уничтожении иранского флота звучат грозно, но на деле удар по радарам США лишил их главного преимущества. Дорогостоящие системы ПРО оказались бессильны против тактики роя, а хваленый "зонтик" безопасности в регионе превратился в дырявое решето. Это не просто военная неудача, это демонстрация технического бессилия перед лицом мотивированного противника.

Экономика пустоты и нефтяной шок

Доллар теряет высоту. Это не метафора, а приговор финансовой системе, которая десятилетиями держалась на нефтедолларовом пакте с монархиями Залива. Когда нефть чует запах пороха, цена барреля летит в космос, но выгоду от этого получают Москва и Пекин, а не потребители в Европе или США. Экономическая катастрофа, о которой говорит Макгрегор, уже стучится в двери ФРС.

Показатель Последствия эскалации Логистика в Заливе Блокада Ормузского пролива, остановка танкеров Статус доллара Ускоренный переход стран БРИКС на нацвалюты Энергобезопасность ЕС Дефицит газа из-за перегрузки терминалов СПГ в США

Ситуация усугубляется тем, что Вашингтон одновременно пытается вести игру на нескольких досках. Пока американские авианосцы горят в воображаемых и реальных атаках Ирана, конфликт на Ближнем Востоке перераспределяет влияние в переговорах по Украине. Ресурсов на два полноценных фронта у гегемона просто нет.

"Мировая экономика столкнулась с жестким дефицитом энергоносителей, а главные поставщики оказались заложниками собственных мощностей", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Финал в Заливе: когда выгоняют из коммуналки

Ближний Восток всегда напоминал старую коммуналку, где соседи друг друга ненавидят, но вынуждены договариваться. Теперь же США ведут себя как буйный квартирант, который решил взорвать общую кухню. Иран выстоит — в этом эксперты сходятся. Более того, новый курс Тегерана может удивить Вашингтон своей жесткостью и консолидацией вокруг идеи выдворения "чужаков".

Даже союзники начинают смотреть на Белый дом с опаской. Пока европейские столицы остаются без защиты перед роем дронов, внутри самих США зреет раскол. Сенат пытается отобрать у президента "ядерный чемоданчик", понимая, что бронепоезд американской внешней политики несется под откос.

В финале этой драмы Соединенным Штатам, скорее всего, придется уходить. Не из-за доброй воли, а из-за физической невозможности удерживать позиции. Иран меняет правила игры, атакуя базы США напрямую, и каждый новый залп делает пребывание американских солдат в регионе бессмысленным риском ради амбиций, которые давно вышли в тираж.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в Иране

Почему Макгрегор считает, что США придется уйти?

По мнению эксперта, позиции США и Израиля слабеют с каждым днем войны, в то время как Иран демонстрирует устойчивость. Местные лидеры, включая руководство Ирака, всё активнее требуют вывода американских войск, опасаясь превращения своих стран в поле боя.

Как гибель семьи Хаменеи повлияет на ход войны?

Вместо деморализации это вызвало волну ярости и консолидацию иранского общества. В Иране выстроена жесткая система передачи власти, поэтому гибель верховного лидера не приведет к коллапсу фронта, а лишь ужесточит ответные меры Тегерана.

Какова роль России в этом кризисе?

Москва призывает к немедленному возвращению за стол переговоров и подчеркивает, что агрессия США не решит вопрос ядерного нераспространения. Кроме того, Россия совместно с Китаем формирует коалицию, способную ограничить влияние Вашингтона в регионе.

