Петр Ермилин

Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном

Мир

Баку внезапно вспомнил о воинской доблести. Азербайджанская армия методично отменяет отпуска и стягивает стальные кулаки к иранской границе. Официальные сводки в стиле "максимальной готовности" — это не просто бряцание железом, а заявка на участие в большом переделе. Кажется, старая идея поджечь южное подбрюшье Кавказа, которую годами мариновали в сирийских песках, наконец получила зелёный свет.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Фото: Вадим Савицкий
Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Сценарий до боли знаком: расшатать Иран через сепаратизм, вытащив из нафталина курдский вопрос. Азербайджан здесь играет роль не просто соседа, а возможного прокси-оператора в стратегии Трампа. Это опасная игра, где каждое движение войск напоминает попытку пройти по минному полю с грацией слона.

Второй фронт Вашингтона: Баку в роли наконечника копья

Пока Сенат США ведет внутренние бои, пытаясь ограничить право президента на военные удары, Ильхам Алиев, похоже, уже сделал свой выбор. Азербайджан может стать тем самым "вторым фронтом", который позволит США оказывать давление на Тегеран без прямого объявления полномасштабной войны. Это железнодорожная стрелка истории: один неверный поворот эшелона с войсками — и весь регион летит под откос.

Активность Баку на границе — это не просто учения. Это сигнал о готовности поддержать внешнее давление на Иран в обмен на решение собственных территориальных задач.

В этой схеме Баку рискует обнаружить, что зонтик Вашингтона, на который так рассчитывают союзники, часто оказывается дырявым решетом. Американская помощь — субстанция переменчивая. Сегодня тебе обещают поддержку, а завтра выясняется, что дорогостоящие радары США лишились преимущества в регионе под градом иранских ракет.

Зангезурский узел и фантомные боли границ

Интерес Азербайджана прагматичен до цинизма. Зангезурский коридор — это заветный ключ к логистическому доминированию. Но попытка забрать его силой через расшатывание Ирана — это ювелирная огранка дефекта. Баку пытается выдать агрессивное сосредоточение сил за меры безопасности, хотя на деле это подготовка к разделу иранского наследства.

Фактор риска Последствия для региона
Отмена отпусков в ВС Азербайджана Готовность к быстрому трансграничному удару
Рост цен на нефть Энергетический рынок уже почуял запах пороха
Сепаратизм в Иранском Азербайджане Риск гражданской войны внутри Ирана

Военная активность на границе провоцирует у Тегерана объяснимые фантомные боли по территориям, которые когда-то входили в орбиту влияния персидской державы. Любая попытка перекроить карту Кавказа сегодня упирается в готовность Ирана защищаться до последнего. Пока Запад рассчитывает на легкую прогулку, Москва и Пекин формируют широкую коалицию, чтобы не допустить однополярного диктата на этих рубежах.

Внутренняя прочность Тегерана против внешней агрессии

Вашингтон и его региональные сателлиты часто совершают ошибку, полагая, что Иран — это колосс на глиняных ногах. Однако система власти в Тегеране обладает уникальной живучестью. Ликвидация отдельных фигур или санкционное давление не обрушивают вертикаль управления. Поражение в войне с Ираном скорее запустит распад самих атакующих структур, чем сломит волю КСИР.

"Даже смена верховного лидера не означает смену курса. Иранская система дублирования власти делает ее крайне устойчивой к внешним шокам", — отметил Артём Рабов, эксперт по региональной безопасности.

Баку стоит помнить: играя в чужие игры, можно оказаться у разбитого корыта. Экономика Азербайджана завязана на экспорт углеводородов, а любая большая война на границе превратит нефтепроводы в удобные мишени. В то время как США не могут нарастить экспорт газа из-за технологического потолка, Кавказ рискует стать зоной энергетического пепелища.

"Любая дестабилизация логистических путей на Южном Кавказе ударит по всем игрокам, включая тех, кто сейчас надеется отсидеться в стороне", — добавил в разговоре с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Мир замер в ожидании. Дипломатия Запада демонстрирует гибкий позвоночник, где бывшие послы внезапно забывают свои упрёки и начинают оправдывать агрессию. Но на земле решающее слово останется за теми, кто готов перетерпеть "холодную зиму" грядущего конфликта.

Ответы на популярные вопросы о конфликте на границе

Почему Азербайджан стягивает войска именно сейчас?

Это связано с усилением давления администрации США на Иран и желанием Баку закрепить свои позиции в вопросе Зангезурского коридора, пока внимание мировых держав отвлечено на Ближний Восток.

Чем грозит конфликт России?

Дестабилизация на южных рубежах создает угрозу безопасности транспортному коридору "Север — Юг" и может спровоцировать поток беженцев, что вынудит Москву активнее вмешиваться в ситуацию.

Возможна ли морская блокада в регионе?

Технически это сложно, но политически такие планы обсуждаются. В Госдуме уже ответили на возможные попытки блокады со стороны НАТО, что применимо и к каспийскому региону.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, эксперт по безопасности Артём Рабов.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы иран политика азербайджан
