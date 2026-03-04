Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты

Геополитический ландшафт Ближнего Востока подвергся тектоническому сдвигу, когда привычная стратегия сдерживания уступила место прямой конфронтации. Военная операция США и Израиля против Ирана, начатая с целью ликвидации ядерного потенциала Тегерана, столкнулась с неожиданным для Запада уровнем стратегической выдержки Исламской Республики. Аналитики подчеркивают, что масштаб ударов был просчитан иранским руководством задолго до падения первой ракеты.

Иран, реактор в Араке
Фото: commons.wikimedia.org by Nanking2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ситуация осложняется тем, что конфликт мгновенно вышел за рамки регионального противостояния, затронув интересы крупнейших мировых игроков. Пока мировые державы формируют новые коалиции, Тегеран перешел к тактике "экзистенциального выживания", где ценой поражения является само существование государственного строя. Это превращает текущую фазу боевых действий в игру с нулевой суммой, где стороны готовы идти до конца, невзирая на сопутствующие потери.

Просчитанный риск: стратегия выживания Тегерана

Военный аналитик подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отмечает, что Иран изначально осознавал дисбаланс огневой мощи. Однако ставка была сделана не на паритет в вооружениях, а на способность выдержать массированный удар и навязать противнику войну на истощение. Тегеран рассчитывал, что удары беспилотников и ракет по американским базам и израильским городам сделают продолжение конфликта неприемлемо дорогим для коалиции.

"Иран осознает, что ведет борьбу за свою жизнь — жизнь своих лидеров, правительства и народа. По-видимому, они рассчитали, что как только на них упадет первая ракета, они пойдут ва-банк", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по макроэкономике Артём Логинов.

Этот подход подтверждается и тем, что высокотехнологичные радары США не всегда справляются с массированными атаками, что лишает американскую армию ее технологического преимущества. В условиях, когда Иран готов к полной мобилизации ресурсов, классическая модель "быстрой победы" через воздушное превосходство перестает работать, втягивая регион в затяжной кризис.

Энергетический тупик и глобальные рынки

Военные действия немедленно отразились на мировых энергетических котировках. Атаки на инфраструктуру и угроза блокировки транспортных артерий, таких как Ормузский пролив, спровоцировали резкий рост цен. Ситуация усугубляется тем, что альтернативные поставщики, включая США, достигли предела своих экспортных возможностей. В итоге забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа, что ставит Европу в крайне уязвимое положение.

Источник ресурса Статус на фоне конфликта
Иранская нефть Под угрозой из-за ударов по НПЗ
Экспорт СПГ из США Достигнут технологический потолок
Рынок ЕС (TTF) Резкая волатильность и дефицит

Рынок мгновенно среагировал на эскалацию: стоимость барреля нефти устремилась вверх, что создает дополнительное давление на инфляционные процессы в развитых странах. Экономическая составляющая войны становится не менее разрушительной, чем сами ракетные залпы.

Дипломатический тупик и роль России

Официальная Москва выступила с жесткой критикой операции, заявив, что действия Вашингтона и Тель-Авива подрывают режим нераспространения ядерного оружия. Россия призывает к немедленному возвращению за стол переговоров, подчеркивая готовность содействовать урегулированию через Совет Безопасности ООН. Эксперты отмечают, что иранская кампания обнажила агрессивную стратегию коалиции, направленную на насильственную смену режимов.

"Ситуация вокруг Ирана напрямую влияет на глобальную безопасность. Мы видим попытку игнорирования международных норм в пользу силового решения, что создает опасный прецедент для других регионов", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru юрист по международному праву Алексей Никитин.

В то время как Запад пытается изолировать Тегеран, происходит обратный процесс — консолидация стран Глобального Юга. Конфликт перераспределяет влияние, и теперь вопросы региональной безопасности не могут решаться без учета позиции Москвы и Пекина, которые становятся ключевыми гарантами стабильности для своих партнеров.

Устойчивость системы: почему гибель лидеров не остановит сопротивление

Сообщения о гибели аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи стали шоком для мирового сообщества, однако аналитики предупреждают: политическая система Ирана обладает уникальной способностью к регенерации. Иерархия власти и ключевые структуры, такие как КСИР, имеют отлаженные механизмы дублирования управления. Поэтому точечные ликвидации не принесут Вашингтону победы в долгосрочной перспективе.

"Смена верховного лидера в Иране — это не конец системы, а ее переход в новый режим функционирования. Политическая элита Тегерана в моменты кризиса склонна к еще большей консолидации", — отметила политолог Людмила Адилова специально для Pravda. Ru.

Напротив, подобные действия могут радикализировать население и усилить поддержку курса на сопротивление. В условиях "священной войны" за выживание государства любые потери воспринимаются как необходимая жертва, что лишь укрепляет решимость Ирана продолжать атаки на американские базы в регионе.

Ответы на популярные вопросы о конфликте на Ближнем Востоке

Какова основная цель операции США и Израиля?

Официально заявленная цель — уничтожение военной и ядерной инфраструктуры Ирана, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Однако многие эксперты видят в этом попытку полной смены режима в стране.

Как Иран отвечает на удары?

Иран использует тактику массированных атак беспилотниками и ракетами, целясь по американским военным базам на Ближнем Востоке и территории Израиля. Также Тегеран стремится создать экономическое давление, угрожая интересам союзников США в Персидском заливе.

Как кризис повлияет на цены на бензин и газ?

Эскалация уже привела к росту цен на энергоносители. Из-за логистических рисков и ограниченности мощностей поставщиков потребители по всему миру могут столкнуться с дефицитом и подорожанием топлива.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Алексей Никитин, политолог Людмила Адилова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
