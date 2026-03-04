Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа

Мировой рынок снергоносителей столкнулся с патовой ситуацией: крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в лице США оказался неспособен оперативно купировать дефицит, возникший из-за перебоев с поставками из Катара. Несмотря на статус энергетической сверхдержавы, американские терминалы сегодня напоминают перегруженную транспортную сеть в час пик — мощностей для маневра практически не осталось, а физические пределы производства диктуют свои условия глобальной экономике.

Ситуация осложняется тем, что Европа в панике из-за Ирана и угроз судоходству в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть катарского экспорта. Попытки экстренно перенаправить потоки американского газа упираются в жесткую структуру долгосрочных контрактов и технологический потолок действующих заводов. В то время как энергетика может рухнуть как в 2022 году, Вашингтон вынужден признать: "быстрого газа" для спасения союзников в резервах просто нет.

Производственный потолок: почему заводы США работают на пределе

Американская индустрия сжижения газа сегодня экспортирует около 19 миллиардов кубических футов голубого топлива ежедневно. Это колоссальный объем, превышающий совокупную добычу многих стран, однако он уже распределен между покупателями на годы вперед. Основная проблема заключается в том, что американские заводы уже работают на 95-98% своей проектной мощности. В условиях, когда Иран бьёт по нефтехранилищам, а цены на газ взлетают, отсутствие свободных мощностей становится критическим фактором.

Лидер отрасли, компания Cheniere Energy, закупает более 7 миллиардов кубических футов газа в сутки для своих терминалов в Мексиканском заливе. Хотя компания запустила новую линию в Корпус-Кристи, ее вклад в 1,5 миллиона тонн в год — это лишь капля в море по сравнению с потерянными катарскими объемами. Большинство новых проектов находятся на стадии строительства или только начинают пусконаладочные работы, что исключает их участие в немедленном разрешении кризиса.

"В резерве у американских производителей нет значительных мощностей, которые можно было бы включить нажатием кнопки. Почти каждый кубометр газа, который может быть сжижен, уже сжижается и отправляется по назначению", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Гибкость рынка и роль Venture Global

Единственным игроком, обладающим определенным пространством для маневра, остается Venture Global. В отличие от конкурентов, эта компания ориентирована на спотовый рынок, что позволяет ей более оперативно менять конечную точку доставки грузов. Завод в Плакеминсе (Луизиана) продает до 4 миллиардов кубических футов пускового объема в сутки, и эти грузы могут быть перенаправлены туда, где премия к цене наиболее высока.

Однако даже планируемое расширение мощностей Venture Global до 800 миллионов кубических футов в сутки не сможет перекрыть 10 миллиардов, которые Катар временно вывел с рынка. Ситуация осложняется и тем, что Европе придется конкурировать с Азией за каждый доступный танкер, что неизбежно приведет к дальнейшей дестабилизации логистических цепочек и росту стоимости фрахта.

Страна-производитель Экспорт (млрд куб. футов/сут) США 19,0 Австралия 11,0 Катар (до сбоя) 10,0

Глобальный дефицит и альтернативные поставщики

Помимо США, взгляды импортеров устремлены на Австралию и малых производителей, таких как Тринидад и Тобаго или Канада. Но и здесь ситуация выглядит неутешительно. Норвегия отказала Европе в увеличении поставок, сославшись на достижение технологического максимума. Канада использует свои мощности почти на 75%, имея в запасе лишь незначительные объемы, которые не способны повлиять на глобальный баланс.

Национальная газовая компания Тринидада и Тобаго смогла изыскать возможность увеличения экспорта лишь на 200 миллионов кубических футов в сутки. Это демонстрирует общую проблему отрасли: инвестиционный цикл в газодобыче и сжижении составляет 5-7 лет, поэтому оперативно реагировать на геополитические шоки физическая инфраструктура просто не позволяет.

"Рынок СПГ крайне инертен. Пока мы видим, что даже при рекордных ценах физический приток газа не растет, так как все трубы и заводы уже работают на пределе своих возможностей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ценовой шок на мировых хабах

Дефицит предложения моментально отразился на биржевых котировках. Европейский эталон TTF подскочил до трехлетнего максимума, приблизившись к отметке 19 долларов за млн БТЕ. В Азии ситуация не лучше: японско-корейский маркер (JKM) достиг восьмимесячного пика. В условиях, когда Мадрид идет на конфронтацию с США по вопросам безопасности на Ближнем Востоке, энергетическая солидарность Запада проходит серьезную проверку на прочность.

Аналитики сходятся во мнении, что даже ввод в эксплуатацию новых проектов, таких как Golden Pass (совместное предприятие QatarEnergy и Exxon Mobil), не даст немедленного эффекта. Процесс вывода завода на полную мощность занимает месяцы, а в условиях войны на Ближнем Востоке логистические риски могут нивелировать любые производственные успехи. Покупателям остается лишь надеяться на мягкую зиму и возможность перекупить грузы, уже находящиеся в море.

"Ценовое ралли только начинается. Мы видим, как макроэкономические риски трансформируются в прямые убытки для промышленности Европы и Азии, которые первыми почувствуют нехватку катарских молекул", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Геннадий Чернов.

