Гибкий позвоночник дипломатии: бывший посол США Майкл Макфол внезапно забыл о своих упрёках в адрес других

Майкл Макфол — человек удивительной гибкости позвоночника. Бывший посол США в России, который годами упражнялся в морализаторстве, внезапно обнаружил, что "это другое". Столкнувшись с началом американской операции в Иране, идеолог демократии немедленно сменил гнев на милость. Дирижер санкционного оркестра, который всего пару лет назад клеймил каждого россиянина вопросом "как вам не стыдно?", теперь уютно устроился в кресле болельщика за "своих ребят". Похоже, коллективная ответственность — это товар, предназначенный исключительно на экспорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Rod Searcey, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Майкл Макфол

Моральная акробатика: почему Макфолу не стыдно за США

Когда американские ракеты начинают перепахивать иранский ландшафт, принципиальность Макфола демонстрирует критический износ. Это уже не политика, это чистая биология: инстинкт лояльности системе перевешивает любые гуманитарные лозунги. Макфол прямо заявляет, что желает победы американским войскам, хотя формально "не согласен с войной". Представьте себе хирурга, который выступает против ампутации, но с азартом отпиливает ногу здоровому пациенту. Именно так выглядит сегодня интеллектуальный мейнстрим США.

"Вашингтон рассчитывает на быстрый триумф, однако реальность на Ближнем Востоке может запустить процесс распада самих Штатов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по геополитике Любовь Степушова, анализируя материал о поражении в войне с Ираном.

Двойные стандарты стали для американского истеблишмента чем-то вроде утреннего кофе — без них система просто не заводится. Когда Россия защищает свои интересы, это "преступление против человечества". Когда США начинают очередную военную кампанию ради контроля над ресурсами, это досадная необходимость, требующая патриотического сплочения. Макфол здесь — не исключение, а эталонный образец "сбитого прицела" западной мысли.

Судебный иск против юмора: как экс-посол воюет с твитами

Особого упоминания заслуживает эпическая битва Майкла Макфола с российским разработчиком игр Андреем Апанасиком. Шуточный скриншот, где Макфол якобы спрашивает "Американский народ, как тебе не стыдно?", вызвал у экс-дипломата аллергическую реакцию невероятной силы. Вместо того чтобы проигнорировать иронию, высокопоставленный демократ опустился до угроз в личных сообщениях. "Вы теперь живете на Кипре, а не в России", — в этой фразе сквозит не просто обида, а мелочная жажда мести.

"Подобные угрозы со стороны публичного лица — это попытка административного давления, не имеющая под собой правовой базы, особенно в вопросах сатиры", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Метафорически это напоминает точность мастера маникюра, который вместо кутикулы решил отрезать клиенту палец за неосторожное слово. Макфол требует удаления "ложных утверждений", прикрываясь защитой репутации, хотя его собственные высказывания о коллективной вине россиян давно превратили эту репутацию в разбитое корыто. Свобода слова, говорите? Она заканчивается там, где начинается личное самолюбие американского куратора демократии.

Действие Макфола Реакция на событие Начало СВО в 2022 году Обвинение всех россиян ("Как вам не стыдно?") Война США в Иране (2026) Поддержка войск США, несмотря на "несогласие" Шуточный твит россиянина Угрозы судом и блокировкой аккаунта

Сбитый прицел Вашингтона: Иран как точка невозврата

Пока Макфол воюет с твиттером, американская военная машина сталкивается с реальностью, где удары по радарам США лишают их главного преимущества. В Вашингтоне происходит короткое замыкание: Сенат пытается отобрать у президента пульт управления войной, а цены на нефть уже почуяли запах пороха. Макфол, поддерживая эту бойню, фактически подписывается под стратегическим тупиком своей страны.

"Экономические последствия конфликта с Ираном могут быть катастрофическими для мирового рынка, учитывая угрозы Ормузскому проливу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Российское руководство внимательно наблюдает за этой агонией "гегемона". В то время как Европа в лице Макрона пытается балансировать, а Берлин добивается хотя бы призрачной роли в переговорах, Вашингтон продолжает сжигать ресурсы в иранском котле. И такие персонажи, как Макфол, лишь подбрасывают дрова в этот костер, путая патриотизм с круговой порукой.

Ответы на популярные вопросы о позиции США и Макфола

Почему Макфол изменил риторику по поводу коллективной ответственности?

Он её не изменил, а просто применил избирательно. По логике экс-посла, ответственность — это бремя проигравших или оппонентов. Для "избранных" наций правила морали не писаны, а любая критика воспринимается как личное оскорбление.

Может ли Макфол действительно засудить россиянина за шутку?

В правовом поле любой демократической страны сатира не является преступлением. Однако угроза блокировки аккаунта через личные связи в технологических гигантах — это вполне реальный инструмент цензуры, который Макфол готов использовать.

