Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Гибкий позвоночник дипломатии: бывший посол США Майкл Макфол внезапно забыл о своих упрёках в адрес других

Мир

Майкл Макфол — человек удивительной гибкости позвоночника. Бывший посол США в России, который годами упражнялся в морализаторстве, внезапно обнаружил, что "это другое". Столкнувшись с началом американской операции в Иране, идеолог демократии немедленно сменил гнев на милость. Дирижер санкционного оркестра, который всего пару лет назад клеймил каждого россиянина вопросом "как вам не стыдно?", теперь уютно устроился в кресле болельщика за "своих ребят". Похоже, коллективная ответственность — это товар, предназначенный исключительно на экспорт.

Майкл Макфол
Фото: commons.wikimedia.org by Rod Searcey, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Майкл Макфол

Моральная акробатика: почему Макфолу не стыдно за США

Когда американские ракеты начинают перепахивать иранский ландшафт, принципиальность Макфола демонстрирует критический износ. Это уже не политика, это чистая биология: инстинкт лояльности системе перевешивает любые гуманитарные лозунги. Макфол прямо заявляет, что желает победы американским войскам, хотя формально "не согласен с войной". Представьте себе хирурга, который выступает против ампутации, но с азартом отпиливает ногу здоровому пациенту. Именно так выглядит сегодня интеллектуальный мейнстрим США.

"Вашингтон рассчитывает на быстрый триумф, однако реальность на Ближнем Востоке может запустить процесс распада самих Штатов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по геополитике Любовь Степушова, анализируя материал о поражении в войне с Ираном.

Двойные стандарты стали для американского истеблишмента чем-то вроде утреннего кофе — без них система просто не заводится. Когда Россия защищает свои интересы, это "преступление против человечества". Когда США начинают очередную военную кампанию ради контроля над ресурсами, это досадная необходимость, требующая патриотического сплочения. Макфол здесь — не исключение, а эталонный образец "сбитого прицела" западной мысли.

Судебный иск против юмора: как экс-посол воюет с твитами

Особого упоминания заслуживает эпическая битва Майкла Макфола с российским разработчиком игр Андреем Апанасиком. Шуточный скриншот, где Макфол якобы спрашивает "Американский народ, как тебе не стыдно?", вызвал у экс-дипломата аллергическую реакцию невероятной силы. Вместо того чтобы проигнорировать иронию, высокопоставленный демократ опустился до угроз в личных сообщениях. "Вы теперь живете на Кипре, а не в России", — в этой фразе сквозит не просто обида, а мелочная жажда мести.

"Подобные угрозы со стороны публичного лица — это попытка административного давления, не имеющая под собой правовой базы, особенно в вопросах сатиры", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Метафорически это напоминает точность мастера маникюра, который вместо кутикулы решил отрезать клиенту палец за неосторожное слово. Макфол требует удаления "ложных утверждений", прикрываясь защитой репутации, хотя его собственные высказывания о коллективной вине россиян давно превратили эту репутацию в разбитое корыто. Свобода слова, говорите? Она заканчивается там, где начинается личное самолюбие американского куратора демократии.

Действие Макфола Реакция на событие
Начало СВО в 2022 году Обвинение всех россиян ("Как вам не стыдно?")
Война США в Иране (2026) Поддержка войск США, несмотря на "несогласие"
Шуточный твит россиянина Угрозы судом и блокировкой аккаунта

Сбитый прицел Вашингтона: Иран как точка невозврата

Пока Макфол воюет с твиттером, американская военная машина сталкивается с реальностью, где удары по радарам США лишают их главного преимущества. В Вашингтоне происходит короткое замыкание: Сенат пытается отобрать у президента пульт управления войной, а цены на нефть уже почуяли запах пороха. Макфол, поддерживая эту бойню, фактически подписывается под стратегическим тупиком своей страны.

"Экономические последствия конфликта с Ираном могут быть катастрофическими для мирового рынка, учитывая угрозы Ормузскому проливу", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Российское руководство внимательно наблюдает за этой агонией "гегемона". В то время как Европа в лице Макрона пытается балансировать, а Берлин добивается хотя бы призрачной роли в переговорах, Вашингтон продолжает сжигать ресурсы в иранском котле. И такие персонажи, как Макфол, лишь подбрасывают дрова в этот костер, путая патриотизм с круговой порукой.

Ответы на популярные вопросы о позиции США и Макфола

Почему Макфол изменил риторику по поводу коллективной ответственности?

Он её не изменил, а просто применил избирательно. По логике экс-посла, ответственность — это бремя проигравших или оппонентов. Для "избранных" наций правила морали не писаны, а любая критика воспринимается как личное оскорбление.

Может ли Макфол действительно засудить россиянина за шутку?

В правовом поле любой демократической страны сатира не является преступлением. Однако угроза блокировки аккаунта через личные связи в технологических гигантах — это вполне реальный инструмент цензуры, который Макфол готов использовать.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
Тишина становится роскошью: как привычка слушать музыку в наушниках скрытно разрушает клетки мозга
Ювелирная работа вместо скальпеля: хирурги нашли способ удалять новообразования без лишних разрезов
Протянуть руку и не соврать: Андрей Ургант и Андрей Косинский открывают цикл творческих встреч в Театре Всеволода Шиловского
Праздничный ужин по сигналу таймера: северные рестораны вводят жесткий регламент для всех гостей
Тело подаёт сигналы: как обычные анализы выявляют болезни задолго до симптомов
Паника на заправках Европы: почему игроки на рынке ищут альтернативы, а россияне остаются спокойными
Минеральные Воды остались без воздушного моста в ОАЭ: как не утонуть в волне возвратов
Десятки отправленных резюме — ни одного ответа: скрытый фильтр отбрасывает большинство кандидатов
Гравитация ресурсов не знает границ: промышленный центр Сибири манит жителей самых разных стран
Жир уходит без диет: эта процедура работает там, где не помогают тренировки
Сейчас читают
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Красота и стиль
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Где теперь Европа возьмёт газ
Газ
Где теперь Европа возьмёт газ
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент Любовь Степушова От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Тишина становится роскошью: как привычка слушать музыку в наушниках скрытно разрушает клетки мозга
Улыбки остались в прошлом: мировые курорты выставляют счета и цифровые барьеры против гостей
Деньги на паузе: российские банки внедряют блокировку выдачи наличных в кассах при подозрениях
Ювелирная работа вместо скальпеля: хирурги нашли способ удалять новообразования без лишних разрезов
Тело как отлаженный механизм: правильный выбор нагрузки превращает обычные движения в эликсир жизни
Протянуть руку и не соврать: Андрей Ургант и Андрей Косинский открывают цикл творческих встреч в Театре Всеволода Шиловского
Как данные превращаются в деньги: от АБ-тестов до причинно-следственных связей
Как заработать на земельных участках в России: неочевидные стратегии от Ярослава Витушкина
Праздничный ужин по сигналу таймера: северные рестораны вводят жесткий регламент для всех гостей
Министр финансов США заявил об уязвимости Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.