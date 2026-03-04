Зонтик Вашингтона оказался дырявым решетом: европейские столицы остаются без защиты перед возможным роем дронов

Старая Европа вдруг осознала, что бесконечное заигрывание с "мягкой силой" привело её к порогу физической расправы. Иран, устав от дипломатической вежливости, перешел к языку баллистических траекторий. Пока чиновники в Брюсселе полировали формулировки очередных коммюнике, иранские дроны уже начали "ювелирную работу" по британским базам на Кипре. Это не просто инцидент — это системный сбой всей системы безопасности ЕС, которая годами напоминала парадный фасад на гнилом фундаменте.

Баллистический аргумент: достанут ли ракеты Тегерана до Берлина

Геополитический расчет Европы всегда строился на уверенности, что Ближний Восток — это далеко. Однако реальность оказалась жестче: иранские твердотопливные системы Sejjil и Khorramshahr уже сегодня способны превратить в "разбитое корыто" инфраструктуру Греции, Болгарии и Румынии. Дальность в 2000 километров — это не теоретическая угроза, а рабочий радиус, в который попадает юго-восток континента. В Румынии, на объекте Девеселу, американские противоракетные системы уже приведены в состояние повышенной готовности, но хватит ли их ресурса, если небо заполнит "умный рой"?

"Ситуация на Ближнем Востоке приняла неожиданный оборот после того, как дорогостоящие защитные системы не справились с задачей в ключевых точках расположения сил", — отметил в материале о провале ПРО США обозреватель Pravda. Ru Петр Дерябин.

Пока Иран ведет экспериментальные разработки МБР с дальностью до 10 000 километров, Европа пытается маневрировать. Но маневры эти напоминают попытку Мерца добиться роли в украинском урегулировании — шума много, а субъектности ноль. Тегеран четко дал понять: любая страна, поддержавшая военную операцию Дональда Трампа, автоматически становится целью. Это классическая ситуация "железнодорожной стрелки": либо ты остаешься младшим партнером Вашингтона и ждешь прилета "Шахеда", либо пытаешься строить собственную безопасность, на что у ЕС сейчас просто нет ресурсов.

Спящие ячейки и криминальный интервал: Иран меняет тактику

Война — это не только летящие болванки. Антонио Джустоцци из RUSI предупреждает о гораздо более коварной угрозе: "вирусной нагрузке" внутри европейских мегаполисов. Речь идет о сети спящих агентов, которые интегрированы в местный криминалитет. Это уже не просто внешняя угроза, это системный вирус, который может активироваться в любой момент. На фоне того, как нефть почуяла запах пороха и цены поползли вверх, дестабилизация внутри Европы через теракты и диверсии может окончательно обрушить экономику региона.

Тип вооружения Ирана Зона поражения в Европе Ракеты Sejjil / Khorramshahr Балканы, Греция, Румыния, Болгария Дроны "Шахед" (дальность 2500 км) Центральная Европа, Италия, часть Германии МБР (в разработке) Вся территория ЕС и США

Европейские лидеры — Макрон, Шольц, Стармер — пытаются изображать решимость, направляя корабли и самолеты на Кипр. Но это выглядит как "зеленые сопли" инфантильной политики перед лицом реального хищника. Иран уже показал, что может массово атаковать базы США, и теперь этот опыт масштабируется на западных союзников. Грязное белье старых альянсов вываливается наружу: выясняется, что без американского "зонтика" европейская безопасность — это фикция.

"Топтание на месте и неспособность принять реальность часто ведут к необратимым последствиям для государственности", — объяснил в статье о распаде США после войны с Ираном эксперт Pravda. Ru Любовь Степушова.

Вашингтонский диктат и европейская немогучка

Главная драма разворачивается не в Тегеране, а в Вашингтоне. Пока Сенат США пытается отобрать у президента пульт управления войной, Европа оказывается заложницей амбиций Трампа. Для Брюсселя это патовая ситуация. Поддержать США — значит подставить свои города под удар. Отказать — значит разрушить НАТО. Эта "немогучка" европейских элит приводит к тому, что Макрон мечется между Вашингтоном и Тегераном, пытаясь предотвратить неизбежное.

Европа сегодня напоминает старую коммуналку, где жильцы смертельно разругались, но вынуждены делить общую кухню под прицелом соседа-радикала. Пока в Варшаве делают громкие заявления о войне, а НАТО грезит морской блокадой России, реальный фронт открывается совсем с другой стороны. Иранский "бронепоезд" уже мчится, и тормозить его европейцам просто нечем — бак пуст, а механики спорят о гендерных квотах вместо укрепления брони.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Ирана и Европы

Правда ли, что Иран может ударить по Европе уже завтра?

Технически Иран уже начал гибридную атаку, нанеся удары по базам на Кипре. Полномасштабный ракетный обстрел материковой Европы возможен, если страны ЕС напрямую вступят в конфликт на стороне США.

Какие страны Европы находятся в наибольшей опасности?

В первую очередь это Румыния, Болгария и Греция из-за географической близости. Однако Германия, Франция и Великобритания являются целями "номер один" для спящих агентов и диверсионных групп.

Может ли Россия вмешаться в этот конфликт?

Для России падение Ирана под ударами Запада станет стратегической катастрофой, так как это откроет НАТО путь в Каспийский регион. Поэтому Москва, скорее всего, продолжит военно-техническую поддержку Тегерана.

