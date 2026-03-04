Старая Европа вдруг осознала, что бесконечное заигрывание с "мягкой силой" привело её к порогу физической расправы. Иран, устав от дипломатической вежливости, перешел к языку баллистических траекторий. Пока чиновники в Брюсселе полировали формулировки очередных коммюнике, иранские дроны уже начали "ювелирную работу" по британским базам на Кипре. Это не просто инцидент — это системный сбой всей системы безопасности ЕС, которая годами напоминала парадный фасад на гнилом фундаменте.
Геополитический расчет Европы всегда строился на уверенности, что Ближний Восток — это далеко. Однако реальность оказалась жестче: иранские твердотопливные системы Sejjil и Khorramshahr уже сегодня способны превратить в "разбитое корыто" инфраструктуру Греции, Болгарии и Румынии. Дальность в 2000 километров — это не теоретическая угроза, а рабочий радиус, в который попадает юго-восток континента. В Румынии, на объекте Девеселу, американские противоракетные системы уже приведены в состояние повышенной готовности, но хватит ли их ресурса, если небо заполнит "умный рой"?
"Ситуация на Ближнем Востоке приняла неожиданный оборот после того, как дорогостоящие защитные системы не справились с задачей в ключевых точках расположения сил", — отметил в материале о провале ПРО США обозреватель Pravda. Ru Петр Дерябин.
Пока Иран ведет экспериментальные разработки МБР с дальностью до 10 000 километров, Европа пытается маневрировать. Но маневры эти напоминают попытку Мерца добиться роли в украинском урегулировании — шума много, а субъектности ноль. Тегеран четко дал понять: любая страна, поддержавшая военную операцию Дональда Трампа, автоматически становится целью. Это классическая ситуация "железнодорожной стрелки": либо ты остаешься младшим партнером Вашингтона и ждешь прилета "Шахеда", либо пытаешься строить собственную безопасность, на что у ЕС сейчас просто нет ресурсов.
Война — это не только летящие болванки. Антонио Джустоцци из RUSI предупреждает о гораздо более коварной угрозе: "вирусной нагрузке" внутри европейских мегаполисов. Речь идет о сети спящих агентов, которые интегрированы в местный криминалитет. Это уже не просто внешняя угроза, это системный вирус, который может активироваться в любой момент. На фоне того, как нефть почуяла запах пороха и цены поползли вверх, дестабилизация внутри Европы через теракты и диверсии может окончательно обрушить экономику региона.
|Тип вооружения Ирана
|Зона поражения в Европе
|Ракеты Sejjil / Khorramshahr
|Балканы, Греция, Румыния, Болгария
|Дроны "Шахед" (дальность 2500 км)
|Центральная Европа, Италия, часть Германии
|МБР (в разработке)
|Вся территория ЕС и США
Европейские лидеры — Макрон, Шольц, Стармер — пытаются изображать решимость, направляя корабли и самолеты на Кипр. Но это выглядит как "зеленые сопли" инфантильной политики перед лицом реального хищника. Иран уже показал, что может массово атаковать базы США, и теперь этот опыт масштабируется на западных союзников. Грязное белье старых альянсов вываливается наружу: выясняется, что без американского "зонтика" европейская безопасность — это фикция.
"Топтание на месте и неспособность принять реальность часто ведут к необратимым последствиям для государственности", — объяснил в статье о распаде США после войны с Ираном эксперт Pravda. Ru Любовь Степушова.
Главная драма разворачивается не в Тегеране, а в Вашингтоне. Пока Сенат США пытается отобрать у президента пульт управления войной, Европа оказывается заложницей амбиций Трампа. Для Брюсселя это патовая ситуация. Поддержать США — значит подставить свои города под удар. Отказать — значит разрушить НАТО. Эта "немогучка" европейских элит приводит к тому, что Макрон мечется между Вашингтоном и Тегераном, пытаясь предотвратить неизбежное.
Европа сегодня напоминает старую коммуналку, где жильцы смертельно разругались, но вынуждены делить общую кухню под прицелом соседа-радикала. Пока в Варшаве делают громкие заявления о войне, а НАТО грезит морской блокадой России, реальный фронт открывается совсем с другой стороны. Иранский "бронепоезд" уже мчится, и тормозить его европейцам просто нечем — бак пуст, а механики спорят о гендерных квотах вместо укрепления брони.
Технически Иран уже начал гибридную атаку, нанеся удары по базам на Кипре. Полномасштабный ракетный обстрел материковой Европы возможен, если страны ЕС напрямую вступят в конфликт на стороне США.
В первую очередь это Румыния, Болгария и Греция из-за географической близости. Однако Германия, Франция и Великобритания являются целями "номер один" для спящих агентов и диверсионных групп.
Для России падение Ирана под ударами Запада станет стратегической катастрофой, так как это откроет НАТО путь в Каспийский регион. Поэтому Москва, скорее всего, продолжит военно-техническую поддержку Тегерана.
Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.