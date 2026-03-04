Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Бронепоезд мчится под откос: Сенат США пытается отобрать у президента пульт управления войной

Мир

Вашингтонский политический истеблишмент пытается нащупать тормоза у мчащегося под откос бронепоезда американской внешней политики. Сенат США готовит голосование по резолюции, призванной купировать право Дональда Трампа на единоличное развязывание войны с Ираном. Демократы и часть республиканцев, уставшие от «твиттерной дипломатии» и непредсказуемых ракетных залпов, пытаются вернуть Конгрессу его конституционное право распоряжаться жизнями солдат. Но выглядит это скорее как попытка сделать аккуратное удаление кутикулы на пульте управления энергоблоком, который уже искрит от перегрузки.

ЕС и Дональд Трамп
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Конституционный бунт: зачем Сенату ограничивать Трампа

Тим Кейн, сенатор от Вирджинии, прямо заявляет: Белому дому нельзя выдавать «легкий пропуск» на обход Конституции. Ситуация абсурдна: администрация меняет обоснования возможной агрессии каждый час, словно подбирая пароль к сейфу, который упорно не желает открываться. Это уже не стратегия, а сбитый прицел — стрельба по площадям в надежде зацепить хоть какой-то легитимный повод для удара. Заявления Чака Шумера о «возрастающем беспокойстве» после закрытых брифингов лишь подтверждают: ясности в Овальном кабинете нет, есть только азарт игрока.

"Действия США на Ближнем Востоке часто не учитывают внутреннюю устойчивость Ирана. Точечные ликвидации или санкции не принесут Вашингтону желаемой победы из-за уникальной системы дублирования власти в Тегеране", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Петр Дерябин.

Для республиканцев это голосование — тест на профпригодность. Те, кто годами обещал избирателям закончить «бесконечные войны», теперь вынуждены выбирать между верностью партийному вождю и здравым смыслом. Пока в Сенате идет борьба за запятые в резолюциях, цены на нефть демонстрируют нервный тик, реагируя на каждый слух о возможной эскалации.

Иранский узел: цена ошибки на Ближнем Востоке

Конфликт с Ираном — это не маленькая победоносная прогулка, а полноценный инженерный узел, в котором любое неловкое движение вызывает критический износ всей системы безопасности в регионе. Попытки Вашингтона диктовать условия Тегерану через военное давление больше напоминают пустой бак: амбиций много, а реальных ресурсов для контроля над последствиями — ноль. Тем более что Иран давно научился играть на слабостях противника, используя асимметричные ответы.

Сценарий Последствия
Ограничение полномочий президента Замораживание прямой агрессии, переход к затяжным санкциям и прокси-войнам.
Прямой военный конфликт Резкий скачок цен на энергоносители, угроза судоходству в Ормузском проливе.

Важно понимать, что за любым ударом США по иранским объектам последует реакция, к которой американская ПВО может быть не готова. Недавние инциденты, когда американские радары не справлялись с задачами в ключевых точках, показывают, что миф о технологическом всемогуществе Пентагона имеет серьезные трещины. Это уже не просто политика, это вопрос выживания американских баз в странах залива.

"Вашингтону стоит учитывать, что иранская кампания может разоблачить не только агрессию Израиля, но и неспособность самих США защитить своих партнеров по БРИКС и других региональных игроков", — отметил председатель совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин.

В этой геополитической шахматной партии Европа, ведомая Эммануэлем Макроном, пытается сохранить лицо, но Франция рискует оказаться лишь зрителем в первом ряду на чужой войне. А тем временем на восточном фланге Москва и Пекин внимательно наблюдают за тем, как Белый дом сам себя загоняет в угол, формируя антиамериканскую коалицию Глобального Юга.

"Пока США фокусируются на Иране, они могут начать перебрасывать ресурсы, что неизбежно отразится на других точках напряжения, включая Украину", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru политолог Петр Дерябин.

Итог законотворческой деятельности Сената предсказуем: даже если резолюция пройдет, вето президента — почти гарантированный финал. Но сам факт такого сопротивления внутри Капитолия говорит о том, что страх перед большой войной на Ближнем Востоке стал сильнее, чем лояльность к лидеру нации. Америка пытается не допустить короткого замыкания в своей системе управления, пока оно не спалило всю мировую экономику.

Ответы на популярные вопросы о конфликте США и Ирана

Сможет ли Трамп наложить вето на резолюцию Сената?

Да, вероятность вето крайне высока. Для его преодоления Конгрессу потребуется две трети голосов в обеих палатах, что при нынешнем раскладе сил практически невозможно.

Почему демократы активизировались именно сейчас?

Обоснования военных действий со стороны администрации меняются слишком часто, что создает ощущение хаоса. Демократы используют это для давления на Трампа и перехвата инициативы во внешней политике.

Как конфликт с Ираном повлияет на ситуацию на Украине?

Отвлечение внимания и ресурсов США на Ближний Восток может снизить объем поддержки Киева и изменить расклад сил в переговорах с Россией.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Петр Дерябин, макроэкономист Артём Логинов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
