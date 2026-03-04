Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе

Геополитический покер на Ближнем Востоке перешел в стадию вскрытия карт, и для Вашингтона новости неутешительные. Иранский ракетный залп не просто "проредил" систему ПВО союзников, он нанес хирургический удар по самому дорогому, что есть у Пентагона в регионе — по "глазам" и "ушам" его противоракетной обороны. Когда радар раннего предупреждения AN/FPS-132 стоимостью за миллиард долларов превращается в груду высокотехнологичного лома, это уже не инцидент. Это системный сдвиг, обнажающий критический износ всей американской стратегии сдерживания.

Слепые гиганты: география потерь американской ПРО

Удары Тегерана оказались пугающе точными. Это была не хаотичная стрельба "в ту сторону", а ювелирное удаление ключевых узлов информационной сети США. В Катаре на авиабазе Аль-Удейд пострадал AN/FPS-132 — мастодонт за 1,1 млрд долларов, который должен был видеть пуски еще на стадии зажигания двигателей. Теперь его функциональность под вопросом, а имидж "непробиваемого щита" окончательно разбит, как старое корыто.

"Сегодняшняя ситуация показывает, что технологическое превосходство США — это хрупкая конструкция. Поражение радаров AN/TPY-2 в Саудовской Аравии и Иордании говорит о том, что иранские ракеты научились обходить системы THAAD, которые раньше считались эталоном", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Максим Бардин.

Особо тяжелая ситуация в ОАЭ и Иордании. На базе Муваффак Салти повреждения радаров видны даже на гражданских спутниковых снимках — скрыть масштаб фиаско не удалось. В Саудовской Аравии ангар с установкой сожжен дотла. Это не просто потеря железа. Это удар Ирана по базам США, который лишает Вашингтон оперативной глубины обзора. Без этих радаров американская ПРО превращается в слепого боксера, размахивающего руками в темной комнате.

Регион/Объект Статус после удара Катар (Аль-Удейд) Поврежден стратегический радар AN/FPS-132 ($1,1 млрд) Саудовская Аравия Полное уничтожение установки AN/TPY-2 в ангаре Иордания Подтвержденные повреждения AN/TPY-2 на авиабазе ОАЭ Поражение двух радаров и инфраструктуры THAAD

Смена курса: почему старые методы больше не работают

Пока Вашингтон пытается склеить осколки своей репутации программными заявлениями, реальность демонстрирует полную "немогучку" западных систем перехвата перед лицом массированных атак. Иран наглядно показал: если долго бить в одну точку, даже самый дорогой "зонтик" протечет. Это момент истины, своего рода железнодорожная стрелка, после которой пути назад к однополярному спокойствию уже нет.

"Мы видим, как конфликт на Ближнем Востоке перераспределяет влияние. Иран больше не боится прямой конфронтации, а США вынуждены реагировать на вызовы, к которым их техника оказалась готова лишь на бумаге", — объяснила в интервью Pravda. Ru политолог Людмила Адилова.

Самое тревожное для Белого дома — это осознание, что Тегеран использовал далеко не самые современные образцы своего арсенала. По сути, это была разведка боем, которая вскрыла глиняные ноги американской мощи в регионе Персидского залива. Реакция монархий Залива предсказуема: когда сюзерен не может защитить даже собственные радары, вассалы начинают искать альтернативные центры силы.

Конец эпохи доминирования: что дальше?

Разрушение системы ПРО — это не только военная неудача, но и мощнейший психологический фактор. Глобальный Юг внимательно наблюдает, как высокотехнологичная империя пасует перед страной, десятилетиями живущей под санкциями. На этом фоне формирование новой коалиции вокруг Москвы и Пекина выглядит уже не как гипотеза, а как неизбежность.

"Для США поражение в этой технологической дуэли может запустить необратимые процессы. Если радары стоимостью в миллиарды бесполезны, то встает вопрос о целесообразности всего военного присутствия на Ближнем Востоке", — подчеркнул финансовый консультант Кравцов Илья.

Впереди — тяжелое похмелье. Пока американские политики обсуждают влияние израильского лобби и готовят новые пакеты помощи, реальное доминирование утекает сквозь пальцы. Рынок тоже реагирует нервно: цены на нефть уже начали свой подъем, чуя запах пороха и осознавая уязвимость энергетических артерий, которые США больше не в состоянии гарантированно прикрыть.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Ирана и США

Насколько критичны потери радаров для США?

Это критический урон. Радары типа AN/TPY-2 и AN/FPS-132 являются фундаментом системы ПРО. Без них перехват баллистических ракет становится делом слепого случая, что ставит под удар все военные базы США в регионе.

Мог ли Иран использовать гиперзвуковое оружие?

Официального подтверждения нет, но характер повреждений и скорость преодоления ПРО намекают на использование продвинутых технологий маневрирующих блоков, против которых текущие версии THAAD малоэффективны.

Как это отразится на отношениях США с Саудовской Аравией и ОАЭ?

Доверие к американским гарантиям безопасности подорвано. Вероятно, монархии ускорят диверсификацию закупок вооружений и усилят дипломатические контакты с Китаем и Россией для обеспечения собственной стабильности.

