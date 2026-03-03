Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Ядерный шантаж и новые войны: Макрон против США — почему Европа в опасности?

Мир

Эммануэль Макрон в очередной раз продемонстрировал мастерство политического шпагата, пытаясь удержать равновесие между европейским пацифизмом и атлантической солидарностью. Его заявление о "незаконности" ударов по Ирану на фоне переброски французских истребителей Rafale в регион выглядит как попытка лечить открытую рану ржавым скальпелем. Вроде и инструмент медицинский, и намерения благие, а на выходе — только риск заражения и лишние мучения для международной дипломатии.

Фото: Веб-сайт правительства Франции
Париж явно не успевает за темпом, который задает Трамп. Пока Елисейский дворец подбирает изящные формулировки, Вашингтон ломает сложившуюся архитектуру безопасности об колено. Для Франции эта ситуация стала тяжелой спортивной травмой: игрок вроде бы на поле, форма выстирана, но бежать за лидерами гонки уже не хватает ни дыхания, ни политического веса. Остается только комментировать происходящее с бровки, надеясь, что зрители не заметят хромоты.

Вне закона: почему Париж пошел против Вашингтона

Осуждение Макроном американской операции — это не только забота о международном праве, но и крик отчаяния старой европейской дипломатии. Мы подошли к моменту, когда железнодорожная стрелка истории перевела Европу на путь второстепенного игрока. Франция понимает: любая крупная война на Ближнем Востоке — это новые волны миграции и энергетический хаос, который Трампу за океаном не страшен, а для ЕС смертелен.

"Французский бизнес глубоко завязан на контракты в регионе, и любые санкции или прямые военные удары по Ирану — это риск немедленного расторжения сделок без возможности компенсации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Макрон пытается сохранить лицо, напоминая о Ливане как о "красной линии". Но в Тель-Авиве и Вашингтоне сегодня не до сантиментов Парижа. Стратегическая ошибка, о которой предупреждает французский лидер, уже совершена, и теперь стороны просто подсчитывают цену эскалации.

Ядерный шантаж и ответственность Тегерана

При всей критике США, Макрон не оправдывает Иран. Тегеран долго играл с огнем, развивая ядерную программу под прикрытием мирного атома. Эта двойственность и стала триггером для операции. Однако Париж настаивает: уничтожение оборонной промышленности Ирана не решит проблему, а лишь загонит её в глубокое подполье, сделав регион пороховой бочкой с вырванным чекой.

"Финмониторинг фиксирует резкие изменения в потоках капиталов на Ближнем Востоке. Инвесторы бегут из рисковых активов, опасаясь полной блокировки иранских транзитных путей", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Размещение систем ПРО в соседних странах — это страховка Парижа на случай "ответки" Тегерана. Франция понимает, что дипломатия без авианосцев за спиной сегодня не работает, но даже эти меры выглядят лишь как попытка удержать разлетающиеся осколки прежнего миропорядка.

Логистика войны: зачем Франции базы в регионе

Присутствие Rafale в аэропортах союзников — это сигнал не столько Ирану, сколько самим США. Макрон хочет иметь право голоса при разделе "поствоенного" пирога. Если наземная операция в Ливане начнется, Франция окажется перед тяжелым выбором: либо вмешаться и защитить свои интересы, либо окончательно признать капитуляцию своего влияния в Средиземноморье.

Регион присутствия Тип развернутых сил Франции
Ближневосточные авиабазы Истребители Rafale, системы ПРО
Восточное Средиземноморье Разведывательные корабли, радары

Военный контингент Парижа сейчас работает в режиме "активного ожидания". Это дорогая и опасная игра, где любая случайная ракета может втянуть Европу в конфликт, к которому она не готова ни морально, ни технически.

Экономический перекресток: риски для Европы

Для европейской экономики иранская кампания Трампа — это шок. Рост цен на энергоносители уже не гипотетическая угроза, а реальность ближайших недель. Обещания США залить мир своей нефтью звучат красиво, но логистические цепочки не перестраиваются за один день. Европа снова оказывается заложницей чужих амбиций.

"Инфляционное давление на еврозону усилится. Мы видим, как ВВП ведущих стран ЕС начинает буксовать из-за неопределенности на нефтяном рынке", — пояснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Европа сегодня напоминает пассажира, который купил билет на экспресс, но обнаружил, что поезд идет в депо. Макрон пытается перехватить управление, но рычаги уже давно находятся в других руках.

Роль Москвы в стабилизации региона

Пока западные лидеры обмениваются колкостями, Россия укрепляет связи с монархиями Залива. Путин обсуждает ситуацию с Саудовской Аравией и ОАЭ, предлагая роль медиатора, которую Запад окончательно утратил. В Москве понимают: стабильность на Ближнем Востоке возможна только при участии всех региональных игроков, а не через их уничтожение.

Россия призывает к диалогу, понимая, что агрессия сорвала многолетние усилия по ядерной сделке. И если Макрон ищет законность в словах, то Москва ищет её в балансе сил, который сейчас нарушен максимально грубым образом.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Франция не поддержала военную операцию США?

Париж опасается дестабилизации Ливана и новой волны беженцев. Кроме того, Макрон стремится подчеркнуть "стратегическую автономию" Европы от решений Вашингтона.

Каковы шансы на мирное решение после гибели Али Хаменеи?

Ситуация критическая. Гибель верховного лидера делает диалог практически невозможным в ближайшее время, так как Тегеран переходит в режим мести и консолидации вокруг радикальных сил.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист Роман Лаврентьев, специалист по AML/KYC Михаил Фролов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
