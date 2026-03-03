Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев

Когда спрашивают, откуда у политиков США такая любовь к Израилю, ответ напрашивается: по причине того, что они куплены местным еврейским лобби.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марко Рубио

Рубио откровенно объяснил, кто управляет США

И вполне официально. Так как лоббирование частными лицами политиков разрешено Конституцией США (Первая поправка о праве на свободу слова и политическое участие). Значительная часть пожертвований частных лиц, для которых поддержка Израиля является приоритетом, поступает не только в Республиканскую, но и в Демократическую партию. Это потому, что данные доноры являются евреями. Такие фигуры, как Билл Акман, Майкл Блумберг и Мириам Адельсон (состояние которой оценивается в 32 млрд долларов), активно финансируют политиков США и напрямую влияют на их карьеры.

И политики этого не скрывают. Госсекретарь Марко Рубио заявил вчера, 2 марта, что США нанесли "упреждающий удар" по Ирану, потому что знали, что Израиль собирается безусловно атаковать. А остановить Израиль, естественно, исходя из вышеизложенного, в Вашингтоне не могли.

Рубио финансировали супруги Адельсон во время его президентской кампании 2016 года. А когда он впервые, будучи аутсайдером, баллотировался в сенат в 2010 году, его спонсировал еврей Норман Браман — миллиардер и бывший владелец команды "Филадельфия Иглз".

Супруги Адельсоны финансировали и кампанию нынешнего президента Дональда Трампа. По данным СМИ, Мириам Адельсон пожертвовала более 100 млн долларов в поддержку переизбрания Трампа в 2024 году через свой супер-ПАК (Комитет политических действий) Preserve America. ПАК, если просто, — это легальный "кошелёк" для сбора денег на выборы в США. В 2020 году супруги Адельсоны направили на поддержку Трампа около 90 млн долларов, то есть "взращивали" его давно как политика.

Еврейское лобби может сломить или возвысить любого политика

Есть в США также Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC), который считается одной из самых влиятельных лоббистских групп в Вашингтоне. Назначение политиков с жёсткой произраильской позицией на ключевые посты, например, госсекретаря или советника по нацбезопасности в США, часто рассматривается как результат его влияния.

По данным СМИ, организация профинансировала в избирательном цикле 2024 года 389 кампаний на выборах в конгресс (363 в палате представителей и 26 в сенате), что составляет более 80% всех разыгрываемых мест. Более 318 избранных законодателей в новом составе конгресса получали прямую финансовую поддержку от AIPAC. AIPAC может свалить любого кандидата, просто спонсируя его оппонента. При этом их реклама часто вообще не упоминает Израиль, фокусируясь на внутренних проблемах кандидатов-оппонентов.

Главным успехом этого лобби считается поражение прогрессивных конгрессменов из так называемого "Отряда" (The Squad) — Джамаала Боумана и Кори Буш, которые активно критиковали действия Израиля в Газе. Только на борьбу с ними AIPAC потратила около 45 млн долларов.

Такие результаты говорят о том, что для американского политика открытая критика Израиля становится крайне рискованным шагом, способным привести к потере мандата.

США ежегодно выделяют Израилю помощь (не кредиты) около 3,8 млрд долларов, в основном на закупку американского вооружения, чтобы обеспечить Израилю давление на соседей. Иначе ему пришлось бы договариваться. Навсегда ли в США будет царствовать еврейское лобби, а значит, и война на Ближнем востоке, и палестинская проблема?

Можно ли искоренить еврейское лобби

Опросы 2024-2025 годов показывают, что молодые американцы, поколение Z и миллениалы, относятся к Израилю гораздо критичнее, чем старшее поколение. Среди молодых демократов поддержка Палестины впервые в истории превысила поддержку Израиля. Это обусловлено, конечно, изменениями в этническом составе США. Когда это поколение с мусульманскими корнями придёт к власти в конгрессе, безусловная поддержка Израиля перестанет быть политической аксиомой. Другой путь, более быстрый, — это развал США на отдельные государства.

Читайте Telegram-канал автора.