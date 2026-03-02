Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции

Пока Вашингтон рассчитывает на быстрый триумф, Москва и Пекин формируют широкий альянс, способный обеспечить стратегическое поражение США.

Фото: commons.wikimedia.org by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Путин и Си Цзиньпин

Вторая война в Персидском заливе в корне отличается от первой

В феврале 1991 года во время первой войны в Персидском заливе президент Джордж Буш выступил с призывом "восстать и свергнуть Саддама Хусейна". Люди из окружения Саддама его предали, и Ирак проиграл войну с США, потеряв более миллиона жизней.

Но сегодня не 91-й год, год слабости России и Китая, и история учит, что самый важный этап войны начинается после первых ударов. Когда эйфория уходит и наступает стратегическая реальность. Она в данном случае выражается в формировании сильной антиамериканской коалиции. Возглавляют её Россия и Китай.

МИД РФ официально квалифицировал действия США и Израиля против Ирана как "вооружённую агрессию" и "грубое нарушение международного права". Пекин выразил "решительное осуждение" США и Израилю, назвав удар "серьёзным нарушением суверенитета и безопасности Ирана". Обе стороны потребовали немедленного прекращения агрессии и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования.

Немаловажный союзник Ирана выступил в лице КНДР. Пхеньян обвинил Вашингтон и Израиль в "бесстыдном и гангстерском поведении". В КНДР намекнули, что современные ракетные технологии (включая гиперзвуковые системы и тяжёлые РСЗО) могут быть предоставлены Ирану для "обуздания агрессоров".

С близкой позицией выступили Пакистан и Сирия, которая назвала вторжение США "продолжением империалистической политики".

Китай особенно в ярости от американской стратегии "обезглавливания", которая сначала его лишила венесуэльской нефти (5% импорта), а теперь и иранской (13,4%), вероятно, тоже покупаемой по низким ценам в счёт выплат по долгам. А это означает, что Китай не только потеряет выгодных поставщиков, но и устойчивость своего топливного рынка.

Уже ясно, что независимо от того, какие потери Иран понесёт, он восстановится с помощью Китая и России, которые кровно заинтересованы в его дружественной позиции. Задача — предотвратить смену идеологии иранского государства на проамериканскую. Иран, судя по первым дням, намерен сражаться, и это делает указанную задачу вполне посильной. И к этой коалиции будут присоединятся всё больше стран.

Какие страны присоединятся к антиамериканской коалиции

Малайзия вчера заявила, что продолжит прямое взаимодействие с Россией и Китаем.

"Министр иностранных дел свяжется со своими коллегами (в РФ и Китае), чтобы запросить дальнейшую поддержку в прекращении жестоких нападений на Иран. Мы окажем помощь, несмотря на ограниченность наших возможностей", — сказал премьер-министр Датук Сери Анвар Ибрагим.

Заявление Анвара Ибрагима подтверждает важный тренд: Глобальный Юг не хочет становиться заложником новой большой войны на Ближнем Востоке.

Далее есть следующие потенциальные союзники...

Индонезия, которая традиционно солидарна с Ираном в вопросах противостояния "западному империализму" и защиты Палестины. Джакарта крайне заинтересована в стабильности цен на энергоносители. Бразилия, так как президент Лула да Сильва традиционно поддерживает Иран и может стать ключевым голосом в Латинской Америке, осуждающим односторонние действия США. Турция, которая находится в крайне сложных отношениях с Вашингтоном по региональным вопросам. Президент Реджеп Эрдоган не может допустить полного разгрома Ирана, так как это создаст хаос у границ Турции из-за беженцев. Южная Африка, которая в последние годы стала одним из самых жёстких критиков действий Израиля и США на международной арене. Прецедент с иском в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Газа показывает, что Претория готова идти на открытый дипломатический конфликт с Западом. Алжир, который обладает большим весом в Лиге арабских государств и всегда придерживается антиколониальной риторики. Ирак, который припомнит США 90-е годы и где проиранские шиитские группировки уже разбомбили базу США в Эрбиле. Багдад жизненно заинтересован в том, чтобы удары прекратились, и будет апеллировать к Москве и Пекину как к гарантам суверенитета Ирана.

Главные задачи антиамериканской коалиции

Этот блок будет использовать не военную силу, а "дипломатическое удушение" — блокирование резолюций США в ООН и обращение в международные суды, а также поддержку Ирана деньгами и военной помощью. Если Турция закроет проливы или откажет в использовании баз, а Ирак потребует их вывода, то логистика США превратится в кошмар. Индонезия также может выйти из "Совета мира", а это пока самый активный участник с восемью тысячами заявленных миротворцев.

Изнеженный католический и протестантский Запад не может на генетическом уровне выдерживать долго трудности и лишения, в отличие от иранцев, которые это доказали за 40 лет блокады и войн.

Читайте Telegram-канал автора.