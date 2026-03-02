Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции

Пока Вашингтон рассчитывает на быстрый триумф, Москва и Пекин формируют широкий альянс, способный обеспечить стратегическое поражение США.
В феврале 1991 года во время первой войны в Персидском заливе президент Джордж Буш выступил с призывом "восстать и свергнуть Саддама Хусейна". Люди из окружения Саддама его предали, и Ирак проиграл войну с США, потеряв более миллиона жизней.
Но сегодня не 91-й год, год слабости России и Китая, и история учит, что самый важный этап войны начинается после первых ударов. Когда эйфория уходит и наступает стратегическая реальность. Она в данном случае выражается в формировании сильной антиамериканской коалиции. Возглавляют её Россия и Китай.
МИД РФ официально квалифицировал действия США и Израиля против Ирана как "вооружённую агрессию" и "грубое нарушение международного права". Пекин выразил "решительное осуждение" США и Израилю, назвав удар "серьёзным нарушением суверенитета и безопасности Ирана". Обе стороны потребовали немедленного прекращения агрессии и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования.
Немаловажный союзник Ирана выступил в лице КНДР. Пхеньян обвинил Вашингтон и Израиль в "бесстыдном и гангстерском поведении". В КНДР намекнули, что современные ракетные технологии (включая гиперзвуковые системы и тяжёлые РСЗО) могут быть предоставлены Ирану для "обуздания агрессоров".
С близкой позицией выступили Пакистан и Сирия, которая назвала вторжение США "продолжением империалистической политики".
Китай особенно в ярости от американской стратегии "обезглавливания", которая сначала его лишила венесуэльской нефти (5% импорта), а теперь и иранской (13,4%), вероятно, тоже покупаемой по низким ценам в счёт выплат по долгам. А это означает, что Китай не только потеряет выгодных поставщиков, но и устойчивость своего топливного рынка.
Уже ясно, что независимо от того, какие потери Иран понесёт, он восстановится с помощью Китая и России, которые кровно заинтересованы в его дружественной позиции. Задача — предотвратить смену идеологии иранского государства на проамериканскую. Иран, судя по первым дням, намерен сражаться, и это делает указанную задачу вполне посильной. И к этой коалиции будут присоединятся всё больше стран.
Малайзия вчера заявила, что продолжит прямое взаимодействие с Россией и Китаем.
"Министр иностранных дел свяжется со своими коллегами (в РФ и Китае), чтобы запросить дальнейшую поддержку в прекращении жестоких нападений на Иран. Мы окажем помощь, несмотря на ограниченность наших возможностей", — сказал премьер-министр Датук Сери Анвар Ибрагим.
Заявление Анвара Ибрагима подтверждает важный тренд: Глобальный Юг не хочет становиться заложником новой большой войны на Ближнем Востоке.
Далее есть следующие потенциальные союзники...
Этот блок будет использовать не военную силу, а "дипломатическое удушение" — блокирование резолюций США в ООН и обращение в международные суды, а также поддержку Ирана деньгами и военной помощью. Если Турция закроет проливы или откажет в использовании баз, а Ирак потребует их вывода, то логистика США превратится в кошмар. Индонезия также может выйти из "Совета мира", а это пока самый активный участник с восемью тысячами заявленных миротворцев.
Изнеженный католический и протестантский Запад не может на генетическом уровне выдерживать долго трудности и лишения, в отличие от иранцев, которые это доказали за 40 лет блокады и войн.
Читайте Telegram-канал автора.
Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм