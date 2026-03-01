Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США

Мир » Азия » Ближний Восток

Точечные ликвидации лидеров Ирана не принесут Вашингтону желаемой победы из-за уникальной системы дублирования власти и готовности Пекина финансировать сопротивление.

Али Хаменеи
Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Али Хаменеи

Иранская система переживёт ликвидацию лидеров

Главная цель войны, которую развязали США и Израиль с Ираном — полное уничтожение антиизраильской и антиамериканской идеологии, а не ликвидация отдельных, пусть и влиятельных, фигур.

Ликвидация верховного религиозного лидера Али Хаменеи и высших офицеров (уму непостижимо, почему иранцы опять собрали верхушку на совещание не в бункере) снижает качество стратегического планирования и межведомственной координации. Однако Исламская Республика Иран не является политическим режимом отдельной фигуры, каким была Венесуэла Уго Чавеса.

Потери даже среди первых лиц не приведут к краху государства, которым управляет Корпус стражей исламской революции (КСИР). Стражи давно разработали регламент передачи власти, в рамках которого до избрания нового лидера его функции берёт на себя триумвират. В него входят: президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из исламских правоведов Совета стражей конституции.

Реальная исполнительная власть сегодня находится у бывшего советника Хаменеи Али Лариджани, который имеет большой авторитет во властной иерархии Ирана, в том числе в Совете экспертов из 88 священнослужителей, который скоро выберет нового религиозного лидера.

КСИР обладают высокой автономией в ведении войны

Полагаясь исключительно на авиаудары без развертывания наземных войск, вероятность искоренения власти КСИР практически равна нулю. На местах штабы КСИР и профильные подразделения обладают автономным правом на ведение боевых действий по заранее утвержденным протоколам. У каждого командующего родами войск и даже на уровне бригады есть утвержденный заместитель, который знает всё то, что знает его командир и посвящён в процесс оперативного руководства. При ликвидации командира вступление заместителя в должность происходит автоматически в полевых условиях. То есть и во втором руководящем эшелоне Иран — очень устойчивая структура.

Трамп рассчитывает на выход "улицы", но протестантов просто порвут на части после того, как "команда Эпштейна", насиловавшая девочек перешла к их прямому убийству. 158 погибших учениц в разбомблённой школе персы американцам никогда не простят. И как бы на смену Хаменеи не пришёл тот, кто отменит его запрет ( фетву) на ядерную бомбу.

Основная стратегия Ирана — сделать цену войны неприемлемой для противника. Совершенно очевидно, что интенсивность и масштабы ответных мер Ирана на этот раз значительно превосходят прошлогодние, идут массированные ракетные и беспилотные обстрелы 14 американских военных баз на Ближнем Востоке и Израиля. Хуситы в Йемене и шиитские ополчения в Ираке уже начали свои операции.

США совершили большую ошибку и подставили Израиль

Главное оружие Ирана — закрытие Ормузского пролива. При цене на нефть в 120 долларов за баррель инфляция ударит по экономике США. Кто-то скажет, что и Иран при этом прекратит продавать нефть, но в продолжении сопротивления Ирана сильно заинтересован Китай, для которого принципиально важно затянуть США в долгую губительную войну. И в это Пекин может инвестировать любые деньги.

Если же ли Иран сможет нанести существенный ущерб непосредственно военным силам США, то большие жертвы среди американцев станут смертным приговором Трампу. Он потеряет большинство в обеих палатах конгресса на выборах в ноябре и с осени станет "хромой уткой", растеряв свой авторитет и надолго исключив республиканцев из претендентов на кресло в Белом Доме.

США вернутся к повестке демократов: усиленной иммиграции и разврату вкупе с ростом наркозависимости населения, что через несколько лет окончательно похоронит страну уже не просто как мирового лидера, а просто как христианскую, белую, западную.

Израиль же без США не сможет существовать, мусульмане его разорвут на части. 

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Темы иран нефть китай дональд трамп ближний восток соединённые штаты америки
